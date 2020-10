Erinnerungsstarke Bilder aus Rostock von 1990

Stadtmitte

Rostock im Jahr 1990 – 15 bildstarke Aufnahmen aus dem Jahr der Wiedervereinigung sind derzeit im Rostocker Rathaus zu sehen. Sie kommen vom Rostocker Fotografen Frank Hormann. „Als Bildreporter der CDU fotografierte ich ab 1990 für die Rostocker Tageszeitung ,Der Demokrat’“, berichtet Hormann über jene Zeit. „Mein Weg führte mich jeden Tag durch die Kröpeliner Straße“, sagt er im Rückblick. Mit der Kleinbildkamera machte der Fotograf in diesem besonderen Jahr immer wieder Aufnahmen, um unwiederbringliche Momente einzufangen, manchmal auch skurrile Situationen. Diese Momentaufnahmen sind heute besonders erinnerungsstark. Der letzte Freitag vor der Währungsunion in einer Kaufhalle in Rostock-Reutershagen zum Beispiel, eine große Milka-Kuh in der Kröpeliner Straße oder die verunglückte Wettfahrt eines neuen Mercedes-Müllfahrzeuges.

Nach 30 Jahren hat der Fotograf die Aufnahmen gesichtet

30 Jahre später hat Frank Hormann die Filme von damals gesichtet und freute sich über die gelungenen Aufnahmen. Nun sind sie zu einer Ausstellung zusammengefasst, die bis zum 15. Oktober im Rostocker Rathaus zu sehen ist. Die Analogaufnahmen haben heute noch ihren besonderen Reiz. „Ich liebe diese Art der Fotografie, ohne Einflussnahme auf das Geschehen: Gesehen und fotografiert!“, so der Fotograf über seine Arbeitsweise. Es kommt eben auf den richtigen Moment an.

Die Aufnahmen sind jetzt Zeitgeschichte

Damals Momentaufnahmen – inzwischen Teil der Zeitgeschichte. „Heute sind die Fotografien im Jahr 30 der Deutschen Einheit Dokumente der Zeitgeschichte geworden, nicht Dokumente im herkömmlichen Sinn, eher zufällige Ausschnitte der Rostocker Geschichte.“ Das sind für den Fotografen auch ganz persönliche Erinnerungen. „Ich mochte die Zeit vor dem Jahr 1990, ich mag die jetzige Zeit, aber auch sie wird sich wieder ändern.“ Die Digitalfotografie hat die Welt erobert, heute ist Frank Hormann Teil der Fotoagentur „nordlicht“ und nutzt beide Techniken, er arbeitet auch weiter analog. „So bleibt etwas für die Ewigkeit erhalten.“

„Früher war alles anders– Rostock 1990 auf 24x36 mm“, Fotografien von Frank Hormann im Rathaus Rostock, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr

Von Thorsten Czarkowski