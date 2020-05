Ernste Lage an der HMT-Rostock: Zweiter Hilfsfonds für Studierende und Kollegen

Stadtmitte

Als im April die erste Spendenaktion an der HMT gestartet wurde, war die Lage bereits ernst: „In Zeiten von Covid-19 sind wir alle von den Auswirkungen einer nie dagewesenen Krise betroffen“, so Stephan Imorde, Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. „Uns als festangestellte Angehörige der Hochschule sehe ich in der besonderen Verantwortung, in Not geratenen Kollegen oder Studierenden solidarisch zur Seite zu stehen und unbürokratisch für die Dauer der Krise zu helfen“, so lautete der Ansatz von Imorde.

„Für alle freischaffenden Musiker und Schauspieler ist das eine Katastrophe. Das trifft auch auf viele unserer Hochschulangehörigen in besonderer Weise zu“, sorgte sich Imorde. Im April wurde der erste Corona-Hilfsfonds aufgelegt, natürlich mit freiwilliger Teilnahme. „Ich würde fünf bis zehn Prozent des Einkommens für angemessen halten“ hatte Imorde damals als Spendensumme für festangestellte HMT-Mitarbeiter vorgeschlagen.

Im ersten HMT-Hilfsfonds kamen 16 290 Euro zusammen

Das Ergebnis: Bis zum 26. April sind insgesamt 16 290 Euro gespendet worden. Auch von außerhalb erreichte die HMT finanzielle Unterstützung: Über 7000 Euro kamen dabei von Spendern außerhalb der Hochschule. „Das waren oft 50-Euro-Spenden“, sagt Imorde, also etwa in Höhe dessen, was sonst für mehrere Eintrittskarten bezahlt worden wäre. „Zudem haben die drei Rostocker Rotary-Clubs zugesagt, fünf Studierende in Form von Stipendien zu unterstützen“, ergänzt Stephan Imorde die erfreuliche Zwischenbilanz.

Die Anträge haben ihn wirklich nachdenklich gemacht: „Es haben uns 41 von Studierenden und neun von Kollegen mit teils dramatischen Schilderungen der aktuellen Situation erreicht“, sagt Stephan Imorde. Ihnen konnte fürs Erste geholfen werden. Ein Auswahlgremium der HMT, dem auch Imorde angehört, hatte sich mit den Anträgen beschäftigt und nach der Bedürftigkeit Fördersummen von 140 bis 850 Euro festgelegt. „Insgesamt konnte damit jedem Antrag in vollem Umfang entsprochen werden“, ist Stephan Imorde froh, es konnte schließlich eine Gesamtsumme von über 20 000 Euro ausgereicht werden.

Ein weiterer Fond wird aufgelegt

„Damit ist aber auch klar geworden, wie dringend notwendig diese Hilfe auch für die kommenden Monate sein wird“, sagt Stephan Imorde. Also geht die Förderung weiter, ein neuer Hilfsfonds wird aufgelegt. Die Perspektive für die Betroffenen ist weiterhin unklar. „Noch zeichnet sich nicht ab, wann wir zu einer wie auch immer gearteten Normalität zurückkehren können“, argumentiert Stephan Imorde. „Sicher ist, dass Verdienstmöglichkeiten weiterhin wegfallen und Konzerte wohl erst frühestens im Herbst wieder vorstellbar sein werden.“ Also werden die finanziellen Hilfen wohl weiterhin benötigt.

Viele Hochschulangehörige werden also auch weiter dringend auf Hilfe angewiesen sein, also wird ein zweiter Hilfsfonds aufgelegt. „Daher möchte ich an alle appellieren, auch in diesem Monat in den Hilfsfonds einzuzahlen“, sagt Stephan Imorde. Der Aufruf geht wie beim erste Mal auch an Spender außerhalb der Hochschule für Musik und Theater. Der zweite Fond ist zunächst bis zum 20. Mai offen.

Die Lage bei den Betroffenen hat sich nicht entspannt

Der Aufruf geht auch an die Studierenden und Kollegen im eigenen Hause, sich um eine Förderung zu bewerben. „Auch die bereits Geförderten müssen einen neuen Antrag stellen“, erklärt Imorde. Denn die finanzielle Lage bei vielen Betroffenen hat sich seiner Meinung nach nicht entspannt. „Es wird damit zu rechnen sein, dass die Anzahl der Anträge noch steigen wird“, befürchtet Stephan Imorde. Er sieht die Lage weiterhin dramatisch und hoffte auf eine Spendenbereitschaft wie im vergangen Monat. „Ich bitte noch einmal eindringlich, diese Hilfsidee weiter zu unterstützen und zu spenden!“

Spendenkonto: Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und Theater Rostock e.V., Ostsee-Sparkasse Rostock, IBAN: DE51 1305 0000 0200 0137 26, Stichwort: Corona-Hilfe

Von Thorsten Czarkowski