Erstes großes 2G-Event in MV: So lief der Einlass bei Roland Kaiser in Rostock

Christian Lade blickt auf den Impfpass von Kerstin Beier und gleicht die Daten mit dem Personalausweis der Güstrowerin ab. Der Security-Mitarbeiter nickt und lässt die Besucherin passieren. Beier besucht am Freitagabend mit Freunden das Konzert von Roland Kaiser in der Rostocker Stadthalle.

Wer dabei sein möchte, muss zunächst nicht nur sein Ticket, sondern auch einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus vorzeigen oder eine Genesung nachweisen. „Ich hätte gedacht, dass das länger dauert, aber lange mussten wir nicht anstehen“, sagt die Frau.

Test reicht nicht mehr aus

Die Organisatoren haben im Vorfeld das 2G-Modell für die Veranstaltung beschlossen. Es ist die erste Veranstaltung dieser Größenordnung in MV, bei der ein negativer Corona-Test nicht mehr ausreicht. „Ehrlich gesagt finde ich das unfair für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen und seit langer Zeit Karten haben“, sagt sie. „Ich hätte jetzt keine Bedenken gehabt, wenn hier auch Fans dabei sind, die nur getestet sind.“

Die Meinung der Besucher geht auseinander. „Ich bin ein Fürsprecher für 2G und finde das völlig in Ordnung“, sagt Stefanie Höter. „Wir wollen alle endlich wieder sicher feiern, sicher Spaß haben – so wie früher“, betont die 35-Jährige. „So fühle ich mich sicher.“

Fast wie in Vor-Corona-Zeiten

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hatte am Dienstag ein 2G-Optionsmodell für Veranstalter beschlossen. In bestimmten Bereichen kann ab sofort auch 2G eingeführt werden. In diesem Fall müssten andere Hygieneauflagen, wie Abstand, Maskenpflicht oder Kontaktnachverfolgungspflichten, nicht mehr beachtet werden.

Und so tanzen die 5000 Besucher an diesem Abend eng beieinander, singen lautstark mit und feiern ausgelassen. Ein Moment, auf den viele Konzertliebhaber lange warten mussten. Nach so vielen Monaten fühlen sie sich an diesem Abend ein bisschen wie in Vor-Corona-Zeiten.

Von Katharina Ahlers