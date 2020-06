„Es ist schon heftig, was in diesem Film alles passiert“

Rostock

Der neue Rostocker „ Polizeiruf“ erzählt die Leidensgeschichte von Katrin König ( Anneke Kim Sarnau) weiter. Immer noch wird sie von Schuldgefühlen gequält. Das schwerwiegendste Problem hat sie sich vor eineinhalb Jahren in der Folge „Für Janina“ eingehandelt, als die LKA-Profilerin selbst eine Straftat begangen hat. Um einen Mann für einen ungesühnten Mord aus DDR-Zeiten ins Gefängnis zu bringen, fälschte sie Beweise in einem anderen Mordfall. Das Vorhaben gelang. Der im Verlauf der Jahre möglicherweise geläuterte Familienvater und Mörder Guido Wachs (Peter Trabner) wurde verurteilt. Im neuen Fall des Duos streben die aus der Fälschung entstandenen Konflikte langsam ihrem Show-down entgegen. Denn seit dem massiven Gesetzesübertritt wankt König – immer gewahr, dass sie jederzeit und trotz Rückendeckung von Bukow überführt werden kann. Die Gefahr, die von dem verurteilten Mörder ausgeht und ihre Karriere massiv gefährdet, lässt sich für sie nur noch mit Medikamenten beherrschen. Und dann will Wachs mit der Ermittlerin auch noch einen Deal verabreden. Für die Ermittlerin wird es allmählich unerträglich.

Zur Galerie „Der Tag wird kommen“ heißt der neue Rostocker „Polizeiruf 110“. Katrin König und Alexander Bukow ermitteln im Fall einer toten Frau.

Katrin König wird damit in eine schwere persönliche Krise gestürzt, die auch psychosomatische Symptome hervorruft und sie zum Teil lähmt. „Ich denke, dass sie wegen alledem, was passiert ist, eine depressive Episode hat und dass sie sich erlaubt hat, etwas dagegen zu unternehmen“, sagt Anneke Kim Sarnau über ihre Figur. Außerdem bewegt sie die Lebensgeschichte der toten Frau, in deren Fall sie mit Alexander Bukow ( Charly Hübner) ermittelt. Die Leiche von Nadja Flemming ( Xenia Rahn) wurde am Rostocker Stadthafen aufgefunden. „Als Katrin König bei den Ermittlungen feststellt, wie einsam diese Frau war, macht ihr das zu schaffen“, erklärt Anneke Kim Sarnau. „Das ist wie ein Blick in den Spiegel.“

König scheint nun am Ende ihrer Selbstbeherrschung zu sein. Dabei bräuchte sie jeden Funken Konzentration, um zusammen mit Bukow den Mord an einer jungen Frau im Rostocker Stadthafen aufzuklären. Ein Mord, den sie vielleicht hätte verhindern können, wenn sie an diesem frühen Morgen beim Joggen nicht von zwei Jugendlichen bewusstlos geschlagen worden wäre.

Das Ermittlerteam muss mit Königs Ausnahmezustand umgehen

In ihrem angeschlagenen Zustand muss König an diesem Fall arbeiten. Auch ihr Kollege Alexander Bukow erkennt den schwer angeschlagenen psychischen Zustand, in dem sich seine Kollegin befindet, kann aber wenig ausrichten. König und Bukow ermitteln weiter im Fall der toten Frau, so gut es eben geht. „Für Bukow entwickelt dieser Fall in kriminalistischer Hinsicht schnell eine Mystik, mit der er nichts anfangen kann“, so Charly Hübner über seine Rolle. Denn: „ Katrin König lässt sich von ihrer Intuition leiten, während Bukow nüchtern von der Faktenlage ausgeht“, so Hübner weiter. „Mir gefällt an dem Film besonders gut, dass man hier den Mut hatte, lange Erzählbögen auf ihre Punkte hinzuführen“, lobt der Darsteller die Stoffentwicklung. Parallel fädelt Bukows Vater Veit ( Klaus Manchen) einen gefährlichen Deal ein. „Es ist schon heftig, was in diesem Film alles passiert“, so Charly Hübner.

Eine Geschichte von Schuld und Sühne

Gedreht wurde „Der Tag wird kommen“ im August und September 2019, Regie führte wieder Eoin Moore. Das Drehbuch dazu schrieb Florian Oeller. „Es ging um die Frage, wie König und Bukow mit der Schuld umgehen, die sie in ‚Für Janina‘ auf sich geladen haben“, so Oeller. „Es ging also ganz klassisch um die Reflexion über Schuld und Sühne“, erklärt der Drehbuchautor. Dieser Stoff weckte beim Regisseur rasch Begeisterung. „Die Qualität des Buches hat mich sofort überzeugt“, so Regisseur Eoin Moore. „Auf der Hälfte des Buches war ich schon voll im Rausch“, so Moore weiter. Gerade der Prozess, den Katrin König durchläuft, ist schmerzhaft. „Es erfordert echt Mut, gerade in so einem Primetime-Sonntagabend-Format, eine Figur so weit zu treiben“, sagt Eoin Moore über Darstellerin Anneke Kim Sarnau. Moore und Oeller verdichten das Geschehen, indem sie wie in früheren Folgen des Rostocker „ Polizeiruf“-Krimis mehrere parallele und auch nicht immer notwendige Handlungsstränge einarbeiten. So spielen die Animositäten innerhalb des Ermittlerteams eine wesentliche Rolle.

Dreharbeiten in Rostock , Hamburg und auf der Halbinsel Wustrow

Die Drehorte lagen diesmal nicht nur in Rostock und Hamburg, zum Beispiel auch auf der Halbinsel Wustrow. „Die Ruinenstadt auf Wustrow war ein ganz tolles Motiv und auch eine Überraschung“, sagt Kameramann Andreas Höfer. Eoin Moore und Florian Oeller wenden sich von einem im Rostocker „ Polizeiruf 110“ oft gesehenen Ritual ab, die Hansestadt und ihre Umgebung in düsteren Farben zu zeigen. So sind beispielsweise der Stadthafen und das Warnow-Ufer des Stadtteils Gehlsdorf zu bewundern. Die Spannung trägt – und auch die Geschichte der menschlichen Annäherung zwischen Katrin König und Alexander Bukow ist noch lange nicht am Ende angelangt.

Ausstrahlungstermin Polizeiruf 110“, „Der Tag wird kommen“: 14. Juni, 20.15 Uhr, Das Erste

Von Thorsten Czarkowski und Joachim Mangler