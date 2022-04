„Eugen Onegin“ am Rostocker Volkstheater: Darum war die Opern-Premiere so umjubelt

Rostock

Diese Oper gehört zu den Nationalheiligtümern Russlands. Seit zwei Jahren war „Eugen Onegin“ im Volkstheater Rostock bereits in Planung – am 2. April gelangte sie endlich auf die Bühne. Die Inszenierung kam von Christian Poewe, die Norddeutsche Philharmonie spielte unter der Leitung von Eckehard Stier.

Um es vorwegzunehmen: Das Premierenpublikum quittierte die Premiere hinterher mit langem Applaus und vielen „Bravo“-Rufen. Das lange Warten hatte sich also gelohnt.

Das Werk wurde in reduzierter Orchesterfassung aufgeführt

Coronabedingt war das Werk in einer reduzierten Orchesterfassung zu hören, die bereits im Auftrag des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München angelegt worden war. Angefertigt hatte sie Pjotr Klimov. Diese etwas kleinere Fassung mag auch in der Intention des Komponisten gewesen sein, denn Peter Tschaikowski hatte 1877 zum Dirigenten Nikolai Rubinstein gesagt: „Die Oper ist nämlich für bescheidene Mittel und die kleine Bühne berechnet“ – so ist es überliefert.

Eugen Onegin im Volkstheater Rostock - hier Natalija Cantrak und Grzegorz Sobczak Quelle: Dorit Gätjen

Dazu passte auch, dass der von Alexander Puschkin verfasste Text keine monumentale Präsentation verlangte, es geht darin schließlich um den Alltag normaler Menschen. Die unglücklich verlaufende Liebesgeschichte von Tatjana (Natalija Cantrak) und Eugen Onegin (Grzegorz Sobczak) ist für jeden zu verstehen, auch wenn sie in der kulturgeschichtlichen Deutung noch mehr zu bieten hat. Die Rostocker Aufführung fand auf Russisch mit deutschen Übertiteln statt, auch bei der deutschen Übersetzung lag in den Zeilen eine starke Poesie.

Drei Akte erzählen Onegins Geschichte

Die Tragik von Eugen Onegin liegt wohl in seinem Zaudern: Erst stößt er Tatjana zurück, die ihn liebt (erster Akt), dann streitet er mit seinem besten Freund Lenskij (Aleksandr Nesterenko) und duelliert sich mit ihm (zweiter Akt), schließlich versucht er, seinen Fehler wieder gutzumachen und wirbt verzweifelt um Tatjana (dritter Akt), er ist im Grunde ein gebrochener Mann.

Werkgeschichte „Eugen Onegin“ ist ein Versroman des russischen Dichters Alexander Puschkin. Er schrieb das Epos zwischen 1823 und 1830. Thematisch geht es um die kulturelle Situation in Russland um 1820, dargestellt am Leben junger Adliger in St. Petersburg und Moskau und auf ihren Landgütern. „Eugen Onegin“ gilt als das moderne russische Nationalepos. Die Oper „Eugen Onegin“ komponierte Peter Tschaikowski nach einem Libretto von Konstantin Shilovsky, das auf Alexander Puschkins Vorlage basiert. Die Oper wurde 1879 im Moskauer Maly-Theater aufgeführt, 1881 hatte sie am Bolschoi-Theater Premiere. „Eugen Onegin“ zählt zu den am häufigsten gespielten Werken auf europäischen und US-amerikanischen Bühnen.

Erzählt wird diese Geschichte auf der Bühne in drei Stunden – das klingt lang, aber die Spannung trägt durch diese Zeit. Zudem wechseln mit den Akten auch die Spielorte, gleich im ersten Akt sind die Szenen auf dem Lande zudem ein optischer Genuss. Und da sind natürlich die Gesangsleistungen besonders der vier Hauptdarsteller (Natalija Cantrak, Grzegorz Sobczak, Katarzyna Wlodarczyk, Aleksandr Nesterenko) hervorzuheben, sie rissen das Publikum zwischendurch immer wieder zu Szenenbeifall hin.

Viele Sänger trugen zum Gelingen bei

Das alles geschah in einem recht nüchternen, aber gleichzeitig auch wandelbaren Bühnenbild, Bühne und Kostüme wurden nach einer Idee von Antonia Mautner Markhof gestaltet. Auch die weiteren Sänger trugen zum Gelingen bei: Beteiligt waren neben dem Opernchor des Volkstheaters auch die Singakademie Rostock und Studierende der Hochschule für Musik und Theater; Frank Flade hatte die Choreinstudierung übernommen.

Eine Erläuterung, wie während des Ukraine-Krieges mit russischer Kultur umgegangen wird, brauchte es nicht. Lang war die Vorbereitungszeit für diese Oper im Volkstheater Rostock, einleuchtend ist auch, dass russische Kunstwerke weiterhin in den Spielplänen bleiben. Klar ist auch: Alexander Puschkins 1833 veröffentlichter Versroman, der hierfür die Vorlage bildete, gehört zur russischen kulturellen Identität und auch zum Weltkulturerbe.

So hielt das Volkstheater an seinem lang geplanten Angebot fest. „Eugen Onegin“ ist zusammen mit „Der Kirschgarten“ (von Anton Tschechow) und „Der Traum eines lächerlichen Menschen“ (von Fjodor Dostojewski) ein kombiniertes Angebot aus drei russischen Klassikern. Gleichzeitig ist Solidarität mit der Ukraine für das Volkstheater selbstverständlich.

Am Ende ein glückliches Publikum

Das Geschehen auf der Volkstheater-Bühne konnte die Kriegs-Realität in diesen drei Stunden vergessen machen. Das Ensemble lieferte eine Glanzleistung ab. Wie stark diese Vorstellung in Rostock das Publikum bewegte, war auch auf der Facebook-Seite des Volkstheaters zu lesen. Stefan Vollendorf schrieb dort: „Und am Ende glückliche, friedliche Hansa-Fans und glückliche, friedliche Opern-Fans zusammen in einer Straßenbahn – noch ist diese Welt nicht verloren!“

Weitere Vorstellungen: 9. April um 19.30 Uhr und am 24. April um 15 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters Rostock

Von Thorsten Czarkowski