Evanescence kommen nach Rostock: So kommen Sie an Karten

Rostock

Die amerikanische Alternative-Rock-Band Evanescence kommen im Frühsommer 2022 mit ihrer „European Tour“ auch für eine Show nach Deutschland – in den Rostocker Iga-Park. Am Sonntag, dem 12. Juni, stehen die Musiker rund um Frontfrau Amy Lee auf der Open-Air-Bühne in der Hansestadt. Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, dem 8. Oktober, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Fans der Band können sich zudem auf weitere Termine in Deutschland freuen. Anfang 2022 wird die „World’s Collide Tour“ nachgeholt. Die Konzerte finden im März und April in Leipzig, Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg und Frankfurt statt.

Die Amerikaner sind unter anderem durch ihre Songs „Bring me to life“ und „My Immortal“ bekannt. Mit zwei Grammys, internationalen Platin- und Goldauszeichnungen im höheren zweistelligen Bereich, einem der am besten verkauften Alben des 21. Jahrhunderts, Streamingzahlen in Milliardenhöhe und unzähligen weltweiten Headliner Shows im Rücken folgt Evanescence einer beispiellosen Karriere. Die Band ist mit ihrer brandneuen Single „The Bitter Truth“ in den deutschen Charts direkt auf Platz 2 eingestiegen.

Von Katharina Ahlers