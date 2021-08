Bekannt wurde die Sängerin durch ihre Rolle als Tanja in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Doch die Zeit ist vorbei. Am 21. August tritt Oonagh auf der Rügener Waldbühne in Bergen auf. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach sie über die Belastung einer Daily Soap, Spiritualität und die Bedeutung täglicher Rituale.