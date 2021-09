Rostock/Schwerin/Greifswald/Anklam

In dieser Woche heben sich im Land die Vorhänge zur neuen Theatersaison. Das Theater Vorpommern in Greifswald startet mit zwei Premieren und einer Wiederaufnahme in die neue Spielzeit. Den Anfang bildet am 24. September um 19.30 Uhr im Großen Haus die Premiere von „Jeder stirbt für sich allein“, nach dem letzten großen Roman von Hans Fallada. Das Stück ist eine Inszenierung von Schauspieldirektorin Uta Koschel.

Musikalischer Doppelabend in Greifswald

Szene aus der Ballett-Inszenierung "Othello". Quelle: Peter van Heesen

Am 25. September geht es in Greifswald weiter mit „Sprich mit mir!“, ein musikalischer Doppelabend, dessen Stücke „Die menschliche Stimme“ und „The Telephone“ durch das Medium Telefon miteinander verbunden scheinen. Die Stoffe kommen von Gian Carlo Menotti („The Telephone“) und Francis Poulenc („Die menschliche Stimme“). Der Opernabend beginnt um 20 Uhr im Rubenowsaal der Greifswalder Stadthalle. Und am Sonntag präsentiert das Ballett Vorpommern um 16 Uhr Ralf Dörnens Ballett „Othello“ nach William Shakespeare. Die elektronische Musik hat Michio Woirgardt eigens für das Theater Vorpommern beigesteuert. Die Uraufführung von „Maxis wundersame Welt“, einem Tanzstück für Kinder ab sechs Jahren von Tiago Manquinho, wird am 25. September im Theater Putbus stattfinden, in Greifswald hat das Stück am 19. Oktober um 11 Uhr Premiere.

Großes Premierenwochenende in Schwerin

Hans-Georg Wegner, der neue Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, steht vor der Bühne im Großen Saal. Quelle: Jens Büttner/dpa

Ein richtig vollgepacktes Premieren-Wochenende steht auch in Schwerin an. Die Spielzeit 2021/2022 des Mecklenburgischen Staatstheaters wird eröffnet, die erste mit dem neuen Generalintendanten Hans-Georg Wegner. Fünf Premieren aus fünf verschiedenen Sparten sind auf den Bühnen am 24. und 25. September zu erleben. Mit „Kinder des Olymp“ steht die erste Schauspielpremiere auf dem Programm (24. September, Großes Haus, 19.30 Uhr). Ein Angebot für Kinder: „Die bleiche Sophie“, eine Geschichte von Karin Eppler, wird am 25. September um 11 Uhr im Konzertfoyer gezeigt. Das niederdeutsche Stück „Ünnerste Schuuwlaad links“ ist am 25. September um 13 Uhr im Schweriner Konzertfoyer zu sehen, Regie führt Jörg Schade. „Nacht ohne Morgen“, ein Ballettabend von Xenia Wiest, steht für den 25. September um 15 Uhr im Großen Haus auf der Liste. Und „Le Grand Macabre“, eine Oper in zwei Akten von György Ligeti, ist für den 25. September um 21 Uhr im Großen Haus angesetzt. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Mark Rohde, Regie führt Martin G. Berger.

Rostock: Premiere und eine öffentliche Wahlparty

Der Eingangsbereich und der Ballettsaal des Großen Hauses des Volkstheaters Rostock. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Auch Rostock hat was zu bieten: Den Anfang machte bereits „Offene Zweierbeziehung“ in der Kleinen Komödie, nun kommt mit „Die Hochzeit des Figaro“ die erste große Inszenierung der Spielzeit. Premiere ist am 25. September um 19.30 Uhr im Großen Haus des Volkstheater Rostock. Die Komische Oper von Wolfgang Amadeus Mozart wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln gezeigt. Die musikalische Leitung hat Martin Hannus, es inszeniert Rainer Holzapfel. Das Volkstheater Rostock verbindet ihr Programm zudem mit dem Wahlsonntag. Unter dem Motto „Erst zur Wahl, dann ins Theater“ werden Politik und Theater miteinander verknüpft. Das Schauspiel „Jugend ohne Gott“ nach Ödön von Horváths Roman kommt am 26. September um 15 Uhr auf die Bühne des Großen Hauses. Hausregisseur Daniel Pfluger nutzt die Möglichkeiten der großen Bühne und auch die Videotechnik. Im Anschluss an die Vorstellung bleibt das Volkstheater geöffnet und lädt das Publikum sowie Gäste zur Wahlparty ein. Abends bis 21.30 Uhr besteht im Rostocker Theaterfoyer die Gelegenheit, gemeinsam die Wahlberichterstattung zu verfolgen und miteinander ins Gespräch zu kommen; der Eintritt zur Wahlparty ist frei.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Herbst kommen die Premieren der Vorpommerschen Landesbühne

Die Vorpommersche Landesbühne hat ihre Premieren im Herbst über ihre Spielorte etwas weiter gestreut. „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza hat am 16. Oktober um Theater Anklam Premiere. FKK – das ist das Freche Küstenkabarett der Vorpommerschen Landesbühne – präsentiert ihr neues Programm unter dem Titel „Das ist ja wohl der Hammer!“ am 27. November in der Blechbüchse Zinnowitz. Der Theaterkrimi „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ nach Andreas Steinhöfel kommt am 20. November in Barth auf die Bühne. Dann geht es bereits in Richtung Weihnachtsmärchen, „Rumpelstilzchen“ in einer Bearbeitung von Rike Reiniger ist ab 7. November in Anklam erstmals zu sehen. Als Weihnachtskomödie wird „Die Weihnachtsgans Auguste“ nach Friedrich Wolf am 3. Dezember ebenfalls im Theater Anklam wieder aufgelegt. Wichtig zu wissen: Nach den Uraufführungen rotieren die einzelnen Stücke durch die einzelnen Aufführungsstätten der Vorpommerschen Landesbühne – da empfiehlt sich ein Blick auf den Spielplan. Auch die Theater Orchester Neubrandenburg Neustrelitz GmbH hat eine Premiere in petto: Am 22. Oktober kommt „Woyzeck“ nach Georg Büchner im Schauspielhaus Neubrandenburg auf die Bühne, Regie führt Oliver Trautwein.

Von Thorsten Czarkowski