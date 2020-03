Familie Rahe-Stiftung fördert musikalische Talente

Rostock

„Es muss 1995 gewesen sein“, erinnert sich Horst Rahe, „da war ich nach der Arbeit in Rostock zum Essen beim Italiener.“ Am Nebentisch saß Wilfried Jochims, damals Rektor der frisch gegründeten Hochschule für Musik und Theater in Rostock ( HMT). „Das Restaurant war leer, da hab ich ihn gefragt, ob wir uns nicht zusammensetzen wollen.“ Die beiden Männer kamen beim Essen ins Gespräch, ein Anfang war gemacht. „Ich wollte mich für die Förderung junger Künstler engagieren“, sagt Horst Rahe heute. „Gerade die Internationalität der Musiker an der HMT war mir wichtig. Ein paar Jahre zuvor war Lichtenhagen passiert, auch dagegen wollte ich ein Zeichen setzen.“ Gegründet wurde die Stiftung 1999. Auslöser war für Horst Rahe auch ein persönliches Datum, er nahm damals seinen 60. Geburtstags zum Anlass, die Stiftung ins Leben zu rufen. Rahe und Jochims begründeten eine Partnerschaft zwischen Stiftung und Hochschule.

Erfolgsgeschichte für beide Seiten

Es ist eine Erfolgsgeschichte auf partnerschaftlicher Basis, die die beiden Partner bis heute verbindet: Seit 20 Jahren engagiert sich Horst Rahe, geschäftsführender Gesellschafter der in Rostock Deutschen Seereederei, für die Förderung junger Talente an der HMT. Das Engagement für die Entwicklung begabter junger Musiker ist für Musikliebhaber Horst Rahe immer noch Herzenssache. Da spielt auch das Persönliche mit hinein: „Meine Erfahrungen zeigen mir, dass ein junger Mensch für die Verwirklichung seiner Ziele neben Talent und Ehrgeiz auch Glück und Unterstützung braucht“, sagt Horst Rahe. Und das sind ihn die Beweggründe: „All dies habe ich in meinem beruflichen Leben erfahren und mit meiner Stiftung möchte ich dies gern an junge Talente von heute weitergeben“, erklärt der heute 80-jährige Stiftungsgründer.

Hochbegabungen wurden gefördert

Diese Zusammenarbeit zwischen Stiftung und HMT hat inzwischen reichlich Früchte getragen. Seit Bestehen der Stiftung wurden 80 Stipendiatinnen und Stipendiaten unterstützt. Sie kommen aus 30 Nationen, viele von ihnen haben eine Laufbahn als renommierte Musikerinnen und Musiker eingeschlagen. Dazu gehören Hochbegabungen wie die Geigerinnen Baiba Skride aus Lettland und die Geigerin Albena Danailowa aus Bulgarien, sie waren unter den ersten Stipendiaten der Stiftung. Heute ist Baiba Skride eine international gefragte Violinsolistin und Albena Danailowa wurde Konzertmeisterin der Wiener Philharmoniker. „Alle haben ihren Weg gemacht“, sagt Horst Rahe über die Stipendiaten, „keiner ist arbeitslos.“

Stiftungsgelder von 1,5 Millionen Euro in 20 Jahren ausgereicht

Dabei ging im Laufe der Jahre Geld über den Tisch: Insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro hat die Stiftung bisher in die Förderung investiert. Gefördert wird über die gesamte Länge des Studiums, die Stiftung übernimmt das Stipendium, das sind monatlich 500 bis 600 Euro, dazu auch eventuell anfallende Reisekosten. Ein Gremium prüft die Bewerber. „Es gibt bei der Auswahl drei wichtige Punkte“, erklärt Horst Rahe, „die Begabung, die Ernsthaftigkeit und die soziale Kompetenz.“ Es muss sichergestellt, werden, dass die Bewerber das Ziel, Musiker zu werden, auch langfristig verfolgen. Schließlich wird vom Gremium entschieden, die geförderten Talente müssen jährlich mit einem Bericht ihre künstlerische Entwicklung dokumentieren.

Derzeit werden 13 Studierende unterstützt

Derzeit werden 13 Studierende aus neun verschiedenen Ländern mit einem Stipendium unterstützt. Natürlich auch zur Freude der HMT Rostock. „Es ist großartig, als Hochschule seit 1999 eine Stiftung an der Seite zu haben, die unsere Hochbegabungen durch Stipendien unterstützt“, sagt der amtierende HMT-Rektor Prof. Dr. Oliver Krämer. „Das erhöht nicht nur die Attraktivität der HMT, sondern trägt auch zum guten Image Rostocks und des Landes bei.“

Auch Auftrittsmöglichkeiten werden geboten

Auf der Bühne zu stehen und gehört zu werden – das ist das Wichtigste für die jungen Talente. Darum ist es nur logisch, dass die Stiftung auch für Auftrittsmöglichkeiten für die Talente sorgt. Die Unternehmen der Deutschen Seereederei geben den jungen Musikerinnen und Musikern im Rahmen eigener Veranstaltungen und Konzerte Möglichkeiten zu Auftritten. Als Beispiel dafür kann das Neujahrskonzerte der Deutschen Seereederei in Rostock stehen, das bei den Konzertbesuchern wegen der hohen musikalischen Qualität gefragt ist.

Horst Rahe : Geschäftsmann und Mäzen

Horst Rahe ist Geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Seereederei und Impulsgeber für die zukunftsorientierte Entwicklung der Holding-Töchter. Rahe ist immer noch beruflich aktiv. „Ich arbeite 50 bis 60 Stunden die Woche“, erklärt er. Die Beschäftigung mit der Kunst – nicht nur mit der Musik, auch mit Theater oder Malerei – ist für ihn auch ein Ausgleich zum Beruf. Rahe ist Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und Ehrensenator der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Der neue Name: Familie Rahe-Stiftung

Ein wenig ändert sich nun im Stiftungsleben: Das 20-jährige Jubiläum der Stiftung, das 2019 gefeiert wurde, nahm Horst Rahe zum Anlass für eine Namensänderung. Sie heißt nun Familie Rahe-Stiftung. „Damit wollen wir deutlich machen, wie die Stiftung aufgestellt ist“, sagt Horst Rahe. So ist klar, dass die Stiftungsarbeit von der gesamten Familie Rahe getragen wird. Das Engagement für junge musikalische Talente wird wie gewohnt fortgesetzt.

Von Thorsten Czarkowski