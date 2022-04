Jan Gorkow, Frontmann der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ aus MV, hat in einem Jahr 65 Kilo abgenommen. Am Donnerstag erscheint sein Buch „Niemals satt“, in dem er seinen Kampf gegen die Fettsucht beschreibt. Der 34-Jährige geht mit sich hart ins Gericht und nimmt kein Blatt vor den Mund.