Felix Jaehn über neuen Song Sicko: "Dunkle Eigenschaften kontrollierten mein Leben"

Er ist erst 25 und schon seit mehr als sechs Jahren ganz weit oben im Musikbusiness. Der DJ und Musiker Felix Jaehn war während der Corona-Krise fast drei Monate zu Hause an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern und hat kräftig produziert. Die OZ hat mit ihm über seine neuesten Ideen und Songs gesprochen.

Felix Jaehn, seit Anfang März sind Sie zu Hause im Homeoffice. Für einen DJ, der es sonst gewohnt ist, vor 100 000 Menschen auf der Bühne zu stehen, ein seltsames Gefühl – oder? Wann treten Sie wieder öffentlich auf?

Felix Jaehn: Am 29. Mai auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in Bonn. Da werde ich ein sogenanntes Autokonzert Open Air geben. Das heißt, ich stehe auf der Bühne, die Besucher sitzen im Auto.

Da ist mit Tanzen aber schlecht. Oder?

Ja, das geht leider noch nicht anders. Aber das holen wir nach. Die Fans freuen sich aber drauf. Das Konzert war online schnell ausverkauft.

Was haben Sie denn die ganze Zeit allein zu Hause im Homeoffice gemacht. Gechillt und Müll rausgebracht?

Ich habe mich zwar in der Tat auch ausgeruht. Aber ich war nicht tatenlos. Ich habe zu meinem Song Sicko einen Remix gemacht. Das ist übrigens mein erster Remix eines eigenen Songs.

Also waren Sie doch nicht so ganz allein?

Na ja, die Arbeitsweise bei „ Sicko“ war schon sehr speziell. Dieses Pop-Dance-Crossover ist in einer gemeinsamen Studionacht mit dem Rapper Gashi, der in New York in seinem Studio saß, und der kanadischen Sängerin und Songwriterin Faangs entstanden. Ich bei mir zu Hause, die beiden in ihren Studios und wir haben eine Nacht gemeinsam geschrieben, komponiert und produziert.

„ Sicko“ heißt übersetzt so viel wie: „krank“. Es geht also nicht nur um tanzen und gute Laune haben.

Ich habe das Gefühl, dass wir alle einen Sicko in uns haben. Wir alle haben dunkle Charaktereigenschaften, die von Zeit zu Zeit auftreten. Für eine Weile übernahmen und kontrollierten diese Eigenschaften mein Leben. Das Lied speist sich aus einer wahnsinnigen Energie, die Gashi, Faangs, ich und die anderen Autoren in einer Late-Night-Session fühlten, als wir „ Sicko“ schrieben.

Außerdem haben Sie Wohnzimmerkonzerte auf Instagram gegeben. Wie geht das Projekt weiter?

Am Sonntag, 24. Mai, läuft um 18 Uhr das neunte und vorerst letzte Konzert dieser Art auf Instagram. Dann kommt, ebenfalls am Sonntag, dem 31. Mai, um 18 Uhr das große Finale, bei dem ich viele eigene und unveröffentlichte Songs präsentiere. Das Set wird auf Youtube zu sehen sein.

Bleiben Sie denn jetzt zu Hause an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern oder zieht es Sie wieder in die Metropolen?

Mein Zuhause, mein Haus hier, werde ich natürlich behalten. Ich werde ab Juni wieder in meine Wohnung in Berlin ziehen und dann zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern pendeln. Außerdem plane ich einen Umzug im Herbst nach London, wo ich ja vor einigen Jahren an der Point Blank Music School auch studiert habe. Und für das Frühjahr 2021 hatte ich mir überlegt, eventuell nach Los Angeles zu gehen, um ein paar neue Eindrücke zu sammeln.

Von Michael Meyer