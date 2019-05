Hannover/Pakistan

Als Tyrion Lannister in „ Game of Thrones“ ist US-Schauspieler Peter Dinklage bekanntgeworden. Nun wurde ein Doppelgänger des 49-jährigen Stars entdeckt: der Pakistaner Rozi Khan.

Der 26-Jährige arbeitet als Kellner in einem Imbiss in Rawalpindi, nahe Islamabad. Auf seine Ähnlichkeit mit dem Tyrion-Lannister-Darsteller hatte ihn der Sohn seines Chefs aufmerksam gemacht. „Die Leute haben angefangen, mich Peter Dinklage zu nennen. Ich habe mir dann seine Filme angesehen und dann bin ich nach und nach bekannt geworden“, erzählt Khan, der fast den gleichen Haarschnitt und dunklen Bart trägt wie Dinklage und diesem auch von den Gesichtszügen her sehr ähnelt.

„ Game of Thrones “: Tyrion-Lannister-Doppelgänger aus Pakistan spricht im Video

Seit er die Ähnlichkeit zu Dinklage bemerkt hat, hat der junge Pakistaner große Träume: „Ich würde gerne in den USA Filme machen und mit Peter Dinklage in einem Film spielen“, sagt er. Auch sein jetziger Chef drückt ihm dafür die Daumen und meint: „Wir beten dafür, dass Peter Dinklage ihn in den Medien sieht, oder auf Facebook, und ihn einlädt. Wir würden uns freuen und würden ihm dann sogar die Reise bezahlen.“

Dass sein Zwergwuchs ihn mal berühmt machen würde, hätte Khan wohl nicht gedacht. Er sagt, dass es als Kind besonders schwierig gewesen sei, damit klarzukommen. Doch seine neue Bekanntheit gebe ihm Selbstbewusstsein. So hofft er auch, bald eine Freundin zu finden.

Dinklage-Doppelgänger will eine Freundin in seiner Größe finden

Anders als Dinklage, der seit über 13 Jahren mit der Drehbuchautorin Erica Schmidt verheiratet ist, möchte Khan gern eine Frau in seiner Größe finden – genauso wie Dinklage ist er nur 1,35 Meter groß. „Ich habe Angst vor großen Frauen“, gibt er zu.

Zurzeit läuft die achte Staffel von „ Game of Thrones“.

Lesen Sie auch:

– Emilia Clarkes Bruder schämt sich wegen ihrer Sexszenen in „ Game of Thrones“

– Game of Thrones Episodenguide – James Corden fasst sieben Staffeln in vier Minuten zusammen

– Persönlichkeitsquiz: Welcher „ Game of Thrones“-Charakter bist du?

– Quiz: Hättet ihr diese „ Game of Thrones“-Stars erkannt?

Von RND/hsc