Festival in Kirchen in MV: Emotionale Kinoabende an besonderen Orten

Rostock/Stralsund

Wenn so lange die Kinos geschlossen waren, ist dies noch ein zusätzliches Angebot. Die beiden evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern bringen in diesem Jahr 33 Filme auf die Leinwand. Das Besondere dabei sind die ausgewählten „Kinosäle“: Die Veranstaltungen finden in Dorfkirchen und Pfarrscheunen statt. „Starke Stücke. Berührt und diskutiert“ – so ist die Reihe betitelt. Das Konzept dahinter: In den beteiligten Gotteshäusern sind berührende und kontroverse Filme zu sehen, die auch für Gesprächsstoff sorgen sollen.

Aufführungen unter Hygiene- und Abstandsregeln

Das kleine Filmfestival hat in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen Tradition. Denn diese Reihe läuft schon zum 10. Mal. In der Jubiläumssaison findet das alles freilich unter besonderen Bedingungen statt, denn Corona führt immer noch ein bisschen Regie. Das heißt: In den Veranstaltungsorten sind natürlich die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Die Filmland MV ist ein wichtiger Partner

Die beiden Kirchen und ihre Partner können auf eine besonders wichtige Unterstützung bauen – sie kommt von der Filmland MV gGmbH. „Die Kunstform Film entfaltet ihre emotionale Wirkung auf der Leinwand und in der Gesellschaft, nicht im Streaming auf dem Sofa“, sagt Filmland-Geschäftsführer Volker Kufahl. Denn: „Gute Filme brauchen Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit braucht Filmkunst als Mittel der Selbstverständigung“, so Kufahl weiter. „Deshalb unterstützen wir von Beginn an das Projekt und gratulieren als Kooperationspartner herzlich zum Jubiläum.“

33 Filme wurden für das Festival ausgewählt

33 deutschsprachige und internationale Filme sind an 39 verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Das Programm lebt von hochwertigen Produktionen. Die filmische Bandbreite reicht von dem Drama „Undine“ des deutschen Regisseurs Christian Petzold über den Film „Ein Dorf zieht blank“ des französischen Regisseur Philippe Le Guay bis zur Komödie „Wir Eltern“ aus der Schweiz.

Die Termine im August „Undine“, Kirche Daberkow, 4. August, 20 Uhr „Ein Becken voller Männer“, Kirche Kastorf, 5. August, 20 Uhr „Wenn wir erst tanzen“, Kirche Neverin, 6. August, 20 Uhr „Ein Dorf zieht blank“, Kapelle Jagetzow, 10. August, 20 Uhr „Die andere Seite der Hoffnung“, Kirche Helpt, 11. August, 20 Uhr „Schwarze Milch“, Kirche Klütz, 12. August, 20 Uhr „Wie im Himmel“, Kirche Lärz, 13. August, 20 Uhr „Madame Mallory und der Duft von Curry“, Kirche Prohn, 17. August, 19:30 Uhr „Wenn wir erst tanzen“, Kirche Horst, 18. August, 19:30 Uhr „Die andere Seite der Hoffnung“ mit Vorfilm: „Nach Parchim“, Kapelle Alt Pansow, 19. August, 19 Uhr „Undine“, Pfarrscheune Wattmannshagen, 20. August, 19:30 Uhr „Gundermann“, Kirche Groß Kiesow, 24. August, 19:30 Uhr „Systemsprenger“, Kirche Gadebusch, 25. August, 19 Uhr „Vom Gießen des Zitronenbaumes“, Kirche Neustadt-Glewe, 26. August, 19:30 Uhr „1000 Arten den Regen zu beschreiben“, Kirche Bibow, 27. August, 19:30 Uhr

Der Film „Systemsprenger“ sorgt für viel Gesprächsstoff

Das ist unterm Strich ein Programmkino der gehoben Art. Dazu gehören im Festival-Jahrgang 2021 beispielsweise Filme wie „Ein Becken voller Männer“, „Das Vorspiel“, „Green Book“, „Vom Gießen des Zitronenbaumes“ oder „Systemsprenger“. Gerade der letzte Film, eine Arbeit der Regisseurin Nora Fingerscheidt, hat nicht nur in der Filmbranche für große Aufmerksamkeit gesorgt. Weil die junge Hauptdarstellerin Helena Zengel so eine grandiose intensive Leistung zeigt, war die Ausstrahlungskraft bereits groß, der Film sorgte für ein großes Medienecho. Dieser Streifen hat auch zahlreiche Diskussionen angestoßen. Und genau diese Wirkung ist auch in den Gotteshäusern gewollt. Denn hinterher gibt es in den Dorfkirchen und Pfarrhäusern meist intensive Gespräche zu den gesehenen Streifen.

„Filme, die uns und die Gesellschaft bewegen“

„Die Film-Gesprächsreihe stärkt das kulturelle Geschehen im ländlichen Raum und zeigt, dass Kirche vor Ort und in der Fläche engagiert und bei den Menschen ist“, so der pommersche Propst Gerd Panknin. So ist es ein Filmprogramm, das nicht nur cineastisch hochwertige Produktionen vereint, sondern auch bewegende Momente bereithält und Denkanstöße liefert. Der mecklenburgische Propst Dirk Sauermann erklärt die Filmauswahl so: „Die von den Kirchengemeinden aus einem eigens erstellten Kanon mit mittlerweile gut 200 Vorschlägen ausgewählten Filme beinhalteten Themen, die uns und unsere Gesellschaft bewegen“, sagt Sauermann. „Die Filme sollen unterhalten und ebenso einladen, eigene Positionen zu überdenken und im Gespräch miteinander den Blick zu weiten.“ Auf diese Weise wird das Motto „Starke Stücke. Berührt und diskutiert“ nicht nur programmatisch umgesetzt, sondern bekommt auch einen emotional intensiven Charakter.

Reihe läuft bis Mitte November

Zu diesem Zweck haben sich zahlreiche Kooperationspartner zusammengetan: Veranstalter der Kino-Gesprächsreihe ist der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg, der dafür mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis und natürlich mit den beteiligten Kirchengemeinden zusammenarbeitete. Zu den weiteren Partnern der Filmreihe gehören auch das Projekt „Kirche stärkt Demokratie“, die Initiative „Wir – Erfolg braucht Vielfalt“ sowie die Filmland Mecklenburg-Vorpommern gGmbH. Unterstützt wird das Projekt auch von den Programmen „Zusammenhalt durch Teilhabe“, dem Europäischen Sozialfonds sowie der Mecklenburgischen und Pommerschen Kirchenzeitung. In nackten Zahlen ausgedrückt heißt „Starke Stücke“ also: 46 Kinoabende an 39 Orten mit 33 verschiedenen Filmen. Die Jubiläumsausgabe dieses Festivals läuft bis Mitte November.

Von Thorsten Czarkowski