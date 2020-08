Krzyżowa

Große Ehre für Matthias von Huelsen. Der Gründungsintendant der Festspiele MV ist am Sonntag, 30. August, im polnischen Krzyżowa (Kreisau) mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden.

Die Ehrung wurde im Ballsaal des Schlosses Krzyżowa, wo der 77-Jährige als Kind gelebt hat, von der Vize-Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Breslau, Jana Orlowski, vorgenommen.

1943 in Berlin geboren, in Krzyżowa und Testorf aufgewachsen

Von Huelsen erhält die Auszeichnung für seine Verdienste um das Allgemeinwohl. Der ehemalige Kinderarzt wurde 1943 in Berlin geboren. Er wuchs im schlesischen Kreisau auf und kam nach 1945 als Kriegswaise bei der Großmutter im schleswig-holsteinischen Testorf unter. Dort lebte er mit den späteren Pianisten und Dirigenten Justus Frantz und Christoph Eschenbach zusammen. Von Huelsen studierte in Hamburg Medizin, wurde Arzt an der Tübinger Universitätskinderklinik, widmete sich aber stets der Musik.

1990 mit Justus Frantz Festspiele MV gegründet

Gemeinsam mit Justus Frantz gründete er 1990 in Schwerin die Festspiele MV. Deren Aufsichtsratvorsitzender Professor Horst Klinkmann gratulierte im Namen der Festspielfamilie und sagte, Matthias von Hülsen habe sich diesen Ehrenplatz in der Kulturlandschaft verdient. Er habe die Festspiele und die Krzyżowa-Music durch seine visionäre Kraft und Überzeugung zu Leuchttürmen des kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhalts gemacht.

„Seine grenzüberschreitenden Musikprojekte leisten einen unverzichtbaren Anteil an der Völkerverständigung – nicht zuletzt an einem geschichtsträchtigen Ort wie Krzyżowa.“ Dort hatten sich ab 1940 Männer des Widerstands gegen das Hitler-Regime wie Helmuth James Graf von Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg und ab 1944 auch Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum Kreisauer Kreis getroffen.

2014 mit Viviane Hagner Festival Krzyżowa-Music gegründet

Als Intendant war von Huelsen von 1990 bis 2002 und von 2009 bis 2013 an der Spitze der Festspiele tätig, in seiner zweiten Amtszeit an der Seite des Geigers Daniel Hope (47), der die künstlerische Leitung inne hatte. 2014 gründet von Huelsen mit der Geigerin Viviane Hagner (43) das Festival Krzyżowa-Music. Zum sechsten Mal kamen jetzt in der Wojewodschaft Niederschlesien Musiker aus aller Welt zum Kammermusikfestival zusammen. Die Ehrung wurde kurz vor dem Abschlusskonzert mit Viviane Hagner in dem Gebäude vorgenommen, in dem von Huelsens Vater aufgewachsen ist und seine Großmutter, als auch die Großmutter seiner Ehefrau Dorothy, gelebt haben.

Ehrung im Haus der Großmütter in Krzyżowa

Nach der Ehrung sagte von Huelsen: „Natürlich freue ich mich. Aber alles, was ich getan habe, steht auf vielen Füßen. Diese Auszeichnung ist wohl auch eine Würdigung des Wahnsinns, den ich mein ganzes Leben betrieben habe neben meinem Arztberuf. Und der wäre ohne meine Frau Dorothy nicht möglich gewesen. Wir sind ein gutes Team.“ Das Krzyżowa-Festival geht nun auf Tournee mit Konzerten in Warschau, Berlin und am 5.und 6. September in Ulrichshusen und Parchim.

Von Michael Meyer