Als sie sich für MV entschied, war die Wiese im klassischen Musikbetrieb grün. Im Dezember 2019 gaben die Festspiele MV bekannt, dass Ursula Haselböck (38), selbst studierte Cellistin mit Wiener Wurzeln, zum 1. September 2020 die Intendanz von Markus Fein übernimmt, der nach sechs Jahren an die Alte Oper in seine Heimatstadt Frankfurt am Main wechselt.

Vom Konzerthaus Berlin an die Spitze eines der erfolgreichsten Klassikfestivals Europas, das in seinem 30-jährigen Bestehen stetig gewachsen ist, wirtschaftlich solide dasteht, mit fast 100 000 Gästen jedes Jahr fest im Land verwurzelt ist und unter ihrem Vorgänger jede Menge moderne Musikformate erfolgreich etabliert hat. Was soll da schief gehen?

Dann kam Corona. Und auch die soliden Festspiele gelangten an ihre Grenzen. Der Rügener Festspielfrühling im März wurde ganz abgesagt und aus dem Festspielsommer wurde ein Netzspielsommer und ein ausgedünntes Programm im Spätsommer.

„Ich pfusch halt nicht!“

Doch das Lachen ist ihr nicht vergangen. Ein Wir-schaffen-das-Satz passt nicht so ganz zu ihrem Wiener Herzen. Aber ihr offenherziges Lachen, das seit Anfang September oft im Hause der Festspiele neben der Schweriner Schelfkirche zu hören ist, macht genau das: Wir-schaffen-das-Mut.

Dieser Frau traut man zu, dass sie auch Krise kann, dass sie anpacken kann. Sie sagt über sich: „Ich pfusch halt nicht.“ Die Festspiele, sagt sie, seien nicht existenziell gefährdet, aber irgendwann müsse es normal weitergehen. „Sonst kriegen auch wir Probleme. Da geht es uns nicht anders als Hansa Rostock.“

Dieses Irgendwann sei aber nicht in weiter Ferne, sondern nächstes Jahr. Der Festspielfrühling Rügen werde im März durchgezogen. Und zum Musiksommer 2021 sagt die neue Intendantin: „Das wird ein wunderschöner Sommer. Ich arbeite in der Hoffnung, dass bis dahin die Welt wieder rund ist. Wir sind ein Festival, das von Ticketing und Sponsoring lebt. Aber die letzte Zeit hat gezeigt, dass es Hoffnung und Wege gibt, mit dieser Corona-Krise umzugehen.“

„So einfach kriegns mich nicht aufs Glatteis!

Ob sie denn schon mal ein paar Highlights verraten könne für nächstes Jahr – wenigstens ein paar Stars oder den Preisträger in Residence? Da ist es, das Lachen: „Ich bin zwar jung, aber so einfach kriegns mich nicht aufs Glatteis! Nur so viel: Das wird kein Unbekannter oder keine Unbekannte.“

Ursula Haselböck – eine Frau, die anpackt, eine Musikerin, die weiß, wo das Cello steht, eine Managerin, die sich traut, in große Fußstapfen zu treten. Denn Matthias von Hülsen, Sebastian Nordmann und Markus Fein haben alle eine enorm erfolgreiche Intendanz hingelegt.

„Ich hab’ halt große Bratzen“

Geboren wurde Ursula Haselböck in Wien in eine Musikerfamilie. Der Großvater war Organist, der Vater ebenso – 17 Jahre in Lübeck. 1994 spielte ihr Vater das erste Konzert der Festspiele MV im Schweriner Dom. Ihre Schwester, eine Ärztin, spielt Klavier, ihr Bruder ebenfalls Klavier, Kontrabass, E-Bass und „alles mögliche“. Ihr Taufpate ist der Violinist Ernst Kovacic aus der Steiermark, der ihr zum vierten Geburtstag eine Geige schenkte.

Die kleine Ursula futterte die im Kolophoniumfach versteckten Mozartkugeln und schenkte die Geige ihrer Schwester. Auch das Klavier war nicht ihres. „Darunter habe ich mich eher versteckt.“ Dann kam das Cello. „Das war meins. Ich hab’ halt große Bratzen, wie man bei uns in Wien sagt. Das passt schon.“

Ihr Ehemann ist der Wiener Konzertpianist Gottlieb Wallisch (42), mit dem sie sieben Jahre in Berlin gelebt hat. Als Dramaturgin am Berliner Konzerthaus hat sie dort schon fast ein Jahrzehnt Festspielluft geatmet. „Ich komme aus dem Stall des früheren Festspielintendanten Sebastian Nordmann und der hat mir viel über die Zeit in Schwerin erzählt.“

Trotzdem hat sie die Festspielscheune Ulrichshusen erst zwei Tage vor ihrem Amtsantritt konzertant erlebt. „Aber ich bin schon dort im Kuckuckssee geschwommen, weil wir mit dem Konzerthaus oft in Ulrichshusen zu tun hatten.“ Ob sie das zum Krebsessen 2021 medienwirksam wiederholen mag – „schaun mer mal“, lacht sie. Wiener Schmäh.

„Mir fehlen noch 200 Seen in Mecklenburg-Vorpommern .“

Seit vier Wochen lebt sie mit ihrem Mann und den Jungs – ein und vier Jahre – am Schweriner See. „Ich bin neugierig, was für ein Kauderwelsch aus Plattdeutsch, Wienerisch und Berliner Schnauze die mal sprechen werden“ sagt sie. Den Wohnort empfindet sie als Luxus, auch wenn ihr Mann es immer noch nicht fassen kann, dass er aus der Großstadt weg in die Provinz ziehen musste. „Den Schweriner See habe ich auch schon beschwommen. Also fehlen mir noch knapp 200 Seen in MV.“ Sie lacht. Man traut ihr das zu.

Ursula Haselböck hat in Wien Violoncello studiert und Germanistik, Musikmanagement und Theaterwissenschaften in Bologna und Krems drangehängt. „Meine Mutter und Großmutter waren Lehrerinnen, da musste ich tunlichst etwas dazu kombinieren, womit man nicht Lehrer werden kann.“ Nach dem Studium war sie für die Neuberger Kulturtage, das Projekt Live Music Now in Wien, das Orchester der Wiener Akademie, das Grafenegg Festival und das Schleswig-Holstein Musik Festival tätig. 2013 ging sie als Dramaturgin an das Konzerthaus Berlin.

Lieber spielen lassen, als selbst spielen

Sie ist eine Weggefährtin des Wiener Klarinettisten Matthias Schorn, der selbst Preisträger in Residence der Festspiele MV gewesen ist, und hat mit „Schorni“, Nikolai Schneider oder Julian Rachlin auf der Bühne gestanden. Das Cello habe Türen und Tore geöffnet. „Bei uns gab es die Regel, dass man sein Instrument bis zum 18. Geburtstag spielen musste. Aber mir war immer klar, dass ich keine Musikerin werden will. Ich bin a Gschaftlerin. Eine Macherin. Ich wusste, dass ich lieber spielen lassen, als selbst spielen möcht.“

Für die Zukunft der Festspiele liegen ihr die Junge Elite und die regionalen Projekte zum Beispiel mit den Partnerschulen am Herzen. Und die Auseinandersetzung mit der klassischen Musikliteratur. „Die Stars der Musik holen und sich auf dieser kreativen Spielwiese der Festspiele austoben zu prüfen, ist doch eine herrliche Aufgabe.“

Revolutionen? Oder wenigstens Reförmchen? „Ich werd’ einen Teufel tun, erfolgreiche Formate abzuschaffen. Jeder, der neu irgendwo anfängt, hat neue Ideen und Projekte im Kopf. Natürlich wird es auch unter mir Veränderungen und neue Partner geben. Aber den tollen Mix aus internationalen Stars, jungen Talenten, regionaler Verbundenheit und Konzepten für Familien und junge Hörer werde ich bewahren.“

Und wie wird die junge Familie mit einem Musiker und einer Musikmanagerin die Herkulesaufgabe mit zwei kleinen Kindern während der Festspielsaison meistern. Da gebe es tolle Großeltern und ein tolles Au-pair-Mädchen. Und Wiener Schmäh: „Schaun mer mal. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und Lösungen für Probleme ebenso.“

