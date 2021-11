Schwerin

Der Klarinettist Carlos Ferreira, die Sopranistin Nika Gorič sowie das Duo Timothy Ridout (Viola) und Frank Dupree (Klavier) sind für ihre Auftritte bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern als neue Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet worden.

Portugiesische Klarinettist Carlos Ferreira wird geehrt

Der Portugiese Carlos Ferreira begeisterte bei einem Konzert am 18. Juli 2021 in Kotelow mit seinem warmen Klarinettenton und der beherzten Interpretation der Klarinettenquintette von Brahms und Mozart, die er gemeinsam mit dem bereits 2013 mit dem Nordmetall-Ensemblepreis ausgezeichneten Quatuor Hermès virtuos musizierte. Dafür erhält er den mit 5000 Euro dotierten Wemag-Solistenpreis.

Slowenische Sängerin Nika Gorič überzeugte das Publikum

Der diesjährige Publikumspreis geht an die Sopranistin Nika Gorič. Die slowenische Sängerin überzeugte das Publikum beim Sängerfest der Jungen Elite am 21. August 2021 im Schweriner Staatstheater mit ihrem brillanten Sopran und einem Potpourri der schönsten Opernarien. Der mit 5000 Euro dotierte Publikumspreis wird durch das C.-F.-Holtmann-Stipendium ermöglicht.

Ensemblepreis für britisch-deutsches Duo

Über den Ensemblepreis, der mit 10 000 Euro dotiert und von der Nordmetall-Stiftung ausgelobt wird, können sich der britische Bratscher Timothy Ridout und der deutsche Pianist Frank Dupree freuen. Bei ihrem Konzert in Nakenstorf am 14. Juli 2021 gaben die Kammermusikpartner Werke von Brahms und Schumann zum Besten und präsentierten sich zudem als Moderatoren.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Intendantin Haselböck lobt Künstler: „Mit Auftritten begeistert“

„Mit Nika Gorič, Carlos Ferreira, Timothy Ridout und Frank Dupree begrüße ich vier hochkarätige Musikerinnen und Musiker in der Preisträgerfamilie der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck. „In diesem so besonderen Jahr haben sie alle uns mit ihren Auftritten begeistert und ein Zeichen für die Zukunft von Livekonzerten und jungen Künstlern und Künstlerinnen gesetzt. Ich bin überzeugt, dass alle vier Ausgezeichneten unsere Preisträgerfamilie maßgeblich bereichern werden.“ Die Preise werden im Rahmen eines Konzertwochenendes Anfang September 2022 verliehen.

Geehrte Musiker kehren regelmäßig zurück

In der 1995 gegründeten Reihe „Junge Elite“ präsentieren sich talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus aller Welt an Spielorten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und haben die Chance auf einen der Nachwuchspreise. Bei der „Bothmer-Musik“ wird den Künstlern seit 2015 zudem ein dreitägiges Kammermusikfest gewidmet. Die Preisträger und Preisträgerinnen kehren – wie z. B. Julia Fischer, Daniel Hope, Daniel Müller-Schott, Nils Mönkemeyer oder Igor Levit – auch als Stars der Klassikszene regelmäßig zum Festival zurück. In jedem Jahr kuratiert zudem ein Mitglied der Preisträgerfamilie den Festspielfrühling Rügen als Künstlerische Leitung, prägt als Preisträger oder Preisträgerin in Residence den Festspielsommer oder steht als Fokuskünstlerin oder -künstler an einem Adventswochenende im Mittelpunkt.

Von Thorsten Czarkowski