Putbus

Der Förderverein des Putbuser Theaters produziert jährlich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten die Putbus Festspiele. In diesem Jahr bremst das Coronavirus die Aufführungen aus, fast alle Konzerte sowie die beliebte „Musik im Park“ oder das „Musikalische Dinner“ auf der Theaterbühne werden auf den Sommer und Herbst verschoben.

Konzerte auf der Plattform YouTube zu sehen

Ganz verzichten müssen die Fans des bekannten Festivals, welches unter dem Motto „Die vier Elemente“ steht, aber nicht. In diesem Jahr ist das „Feuer“ tonangebend. Zwei online Live-Streams ermöglichen es, zumindest am Bildschirm dabei zu sein. Am Donnerstag startet der live-Stream des Eröffnungskonzertes „Feuer“ um 17 Uhr, zu verfolgen ist das Konzert des Preußischen Kammerorchester und Jens Peter Maintz auf dem Youtube-Kanal des Theaters. Gespielt wird die „Feuersinfonie“ von Heydn, das Konzert „Sommerabend“ von Karl Weigl und Mozarts Sinfonie in A-Dur.

2021 ist Feuer das Element

Am 16. Mai wird ein weiteres Konzert um 17 Uhr mit dem Amaryllis Quartett, Jens Peter Maintz und Matthias Kirschnereit ebenfalls auf dem YouTube-Kanal des Theaters übertragen. „Con Fuoco“ ist der wegweisende Titel. Die Zuschauer am Bildschirm können dann das gleichnamige Streichquartet von David Philip Hefti, ein Streichquintett von Schubert und ein Klavierquintett von Schumann erleben.

„Musik im Park“ am 1. August

Wer den Termin verpasst, findet beide Konzertmitschnitte auf dem YouTube-Kanal des Theater Vorpommern auch später noch. Wer möchte, kann sich bereits dem 1. August im Kalender eintragen. An diesem Datum soll die beliebte „Musik im Park“ stattfinden. Für das Programm „Feuerwerke“ mit dem Cellosextett CELLOnly ist der 31. Juli vorgesehen. Die „Feurige Tänze“ mit Matthias Kirschnereit und Jens Peter Maintz sollen am 19. November stattfinden. „Dinner und Musik“ ist für den 20. November geplant.

„Auf einen Ballettabend müssen wir leider verzichten“, so der Vorsitzende des Fördervereins Klaus Möbius. „Und für das Märchen- und Familienkonzert „Spiel mit dem Feuer“ suchen wir noch einen passenden Termin.“

Von az