Rügener Festspielfrühling – die Zweite. Der Stargeiger Daniel Hope saß am 11. März 2020 in Auto in Berlin auf gepackten Koffern, als ein Anruf kam: „Die Kinder, meine Frau, der Hund – alle waren im Auto. Ich drehe den Zündschlüssel um, wir wollten nach Rügen starten, da kam die Absage.“ Er sagte seiner Familie: „Wir können nicht nach Rügen fahren.“ Es war Lockdown. Mit Hope und seiner Familie blieben noch jede Menge anderer Musiker Deutschlands größter Insel fern. Festspielfrühling wie auch Festspielsommer 2020 wurden abgesagt.

„Carte Blanche ist etwas Besonderes“

Jetzt wollen Daniel Hope (48) und die Festspiele MV die Inselklassik nachholen. Und zwar in fast demselben Programm, das Hope geplant hatte. Der Geiger sagte bei der Vorstellung im OZ-Studio im Rostocker Medienhaus: „Eine Carte Blanche, wie ich sie hatte, ist etwas Besonderes. Das kriegt man nicht überall. Daher freue ich mich, dass die Konzerte nicht vollständig ausgefallen sind wie so viele andere, sondern wir sie 2022 nachholen. Zumal es auch um jahrelange Freundschaften geht.“

Der Berliner Schauspieler Sebastian Koch (59), ein langjähriger Freund von Daniel Hope, tritt am 20. März 2022 gemeinsam mit dem Violinisten in Binz auf. Quelle: Jonas Holthaus

Der Rügener Festspielfrühling beginnt am 18. März 2022 mit dem „Frühlingserwachen“, das Hope mit der britischen Cellistin Josephine Knight und den Pianisten Maxim Lando aus den USA und Julia Okruashvili aus Russland im Marstall Putbus gestalten wird.

Weitere Klassikstars wie Ikka Opitz zu Gast

Weiterhin lädt Hope Klassikstars, wie den Violinisten Ikka Opitz aus Berlin, die Bratschistin Carla Maria Rodriguez aus San Francisco, den Cellisten Yibai Chen aus Peking, das Duo Eckart Runge & Jacques Ammon aus Berlin oder den Kontrabassisten Stéphane Logerot aus Paris, nach Rügen. Ein Schwerpunkt der Reihe soll weiterhin die Musik der Jungen Elite sein.

Ein Höhepunkt ist für den 20. März mit der musikalischen Lesung von Hope und dem Berliner Schauspieler Sebastian Koch unter dem Titel „Paradies. Im Zeichen von Unschuld und Utopie“ im Kurhaus Binz geplant. Der Festspielfrühling läuft bis 27. März mit 27 Konzerten in elf Rügener Orten.

Festspielintendantin Ursula Haselböck sagte bei der Vorstellung des Programms: „Wir sind sehr froh, dass Daniel Hope gesagt hat, ich mache das einfach noch mal. Es ist ein familiäres Programm mit internationalen Stars und weltweit vielversprechenden Talenten.“ Der Vorverkauf hat am 3. September begonnen.

Von Michael Meyer