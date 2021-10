Festspielherbst auf Rügen: Festspiele MV mit vier musikalischen Jahreszeiten

Putbus

Am Freitag startet auf Rügen der Festspielherbst 2021. Damit haben die Festspiele MV nun das geschafft, was bis dato Komponisten wie Antonio Vivaldi vorbehalten war: die vier Jahreszeiten musikalisch in Szene zu setzen. Mit dem Festspielfrühling Rügen, dem Festspielsommer, dem Festspielherbst und dem Festspielwinter, der am 1. Dezember auf Schloss Schwiessel eröffnet wird, deckt das bekannteste Musikfestival in MV nun ebenfalls alle Jahreszeiten musikalisch ab.

Zumindest auf den ersten Blick: Denn die Festspiele MV holen mit dem Festspielherbst den bereits im März geplanten Rügener Festspielfrühling nach, der coronabedingt ausgefallen ist und kurzfristig in den Herbst verschoben werden konnte. „Wir sind sehr froh, dass die Künstler das möglich gemacht haben und wir das Programm fast eins zu eins in den Herbst übertragen konnten“, sagt Intendantin Ursula Haselböck. Ein festes Format wird der Festspielherbst jedoch künftig nicht.

„Wir sind mit den drei Festspieljahreszeiten Frühling, Sommer und Winter sehr zufrieden und nutzen die Zeit im Herbst dazu, das Programm für das kommende Jahr intensiv vorzubereiten“, so Haselböck. Im kommenden Jahr solle der Festspielfrühling dann wieder planmäßig stattfinden.

24 Veranstaltungen bis zum 24. Oktober

Bis zum 24. Oktober sind insgesamt 24 Veranstaltungen geplant, darunter eine musikalische Exkursion zur Insel Hiddensee mit dem Cellisten Eckart Runge samt Fähr- und Kutschfahrt. Weitere Spielorte sind die Seebrücke Sellin, die Kunstscheune Vaschvitz oder die Stubnitz-Lichtspiele in Sassnitz. Zusammengestellt hat das zehntägige Programm das Armida Quartett. Die preisgekrönten Musiker stehen unter anderem beim Eröffnungskonzert gemeinsam mit dem Pianisten Kit Armstrong im Putbusser Marstall auf der Bühne. Angekündigt ist Kammermusik der tschechischen Komponisten Leoš Janáček und Antonín Dvořák.

Auch Freunde von größeren Besetzungen gehen nicht leer aus: Am 22. Oktober gastiert der Komponist und Bratscher Brett Dean mit seiner Tochter, Mezzosopranistin Lotte Betts-Dean, drei Mitgliedern des Acelga Quintetts, dem Kontrabassisten Burak Marlali und dem Armida Quartett im Putbusser Marstall zum Langen Abend der Kammermusik. Neben Werken von Mozart und Schubert wird es auch eine deutsche Erstaufführung eines Werkes von Brett Dean selbst geben. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist der Auftritt von Starposaunist Nils Landgren, der mit vier seiner Musikkolleginnen am 16. Oktober alte sowie neue Jazzkompositionen spielen wird.

Auslastung durch 3G-Modell nur zu 50 Prozent

Erwartet werden mit insgesamt rund 2400 Besuchern nur knapp die Hälfte im Vergleich zu vor der Pandemie. „Wegen des 3G-Modells müssen wir unsere Kapazitäten um 50 Prozent reduzieren“, so Intendantin Haselböck. Die Besucher würden im Schachbrettmuster platziert. Ein Wechsel auf das 2G-Modell komme zurzeit nicht infrage. „Kultur ist eine wichtige Grundversorgung, bei der wir die Besucher lieber mitnehmen als ausschließen wollen. Wir hoffen, dass künftig ähnlich wie in anderen Bundesländern auch in MV beim 3G-Modell eine größere Auslastung möglich sein wird.“

Wirtschaftlich rechne sich der Festspielfrühling mit 50 Prozent Auslastung nicht. „Daher müssen wir spätestens im nächsten Jahr zur Normalität zurückkehren. Wir hoffen, dass auch das Publikum mitzieht.“ Obwohl der Festspielherbst bereits gut gebucht sei, seien noch Restkarten erhältlich.

Diese gibt es an den Tages- und Abendkassen (geöffnet jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn). Für den Besuch aller Konzerte des Festspielherbstes Rügen 2021 ist ein Nachweis über vollständige Impfung, Genesung oder ein tagesaktueller negativer Corona-Test erforderlich. Zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz bis zum Erreichen des Sitzplatzes getragen werden. Aktuelle Vorgaben finden sich unter: www.festspiele-mv.de.

Von Stefanie Büssing