Festspielsommer fand Abschluss in Wismar

Wismar

In der Georgenkirche in Wismar war am Samstagabend das Abschlusskonzert des Festspielsommers 2021. Damit brachten die Festspiele MV einen glanzvollen Schlusspunkt in der Konzertsaison 2021. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert spielte zwei große Stücke: Zunächst das Konzert Nr. 3 c-Moll für Kavier und Orchester von Ludwig van Beethoven, dazu war auch Pianist Kirill Gerstein mit auf der Bühne. Gemeinsam servierten Orchester und Solist eine präzise und hingebungsvolle Aufführung des Beethoven-Werks – und Kirill Gerstein wollte nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen.

Feurige Fassung von Robert Schumanns 4. Sinfonie

Nach der Pause kam Robert Schumanns Sinfonie Nr 4. auf den Plan. Hier spielte das Orchester eine zuweilen feurige Fassung des Schumann-Werkes. Das in Hamburg beheimatete Orchester hatte den Auftritt am Samstagabend übrigens den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und ihrem Publikum zum Geschenk gemacht.

Freude über normalisierten Konzertbetrieb

Die Erleichterung und die Freude darüber, dass die Konzerte bei den Festspielen MV im Sommer planmäßig über die Bühne gehen konnten, war dann auch Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck anzumerken: „Was für ein Jahr“, rief sie aus und bedankte sich bei allen Unterstützern und ganz besonders bei ihrem Team. Zuvor hatte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Freude darüber ausgedrückt, dass die Festspiele MV auf so eine gelungene und hochklassige Saison verweisen konnten.

Georgenkirche war ausverkauft

Und für die Resonanz des wiedererwachten Konzertlebens sprach an diesem Abend in Wismar auch die Zahl der Gäste: 450 Zuhörer waren in die Wismarer Georgenkirche gekommen – ausverkauft.

Von Thorsten Czarkowski