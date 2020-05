Filmkunstfest MV im Internet: Programm startet kurz nach Mitternacht

Schwerin

Auch das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern hat unter der Corona-Krise zu leiden, Kinos sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. So war auch die übliche Austragung des Filmkunstfestes nicht möglich. „Wir haben uns Anfang April entschlossen, das Festival ins Netz zu verlegen“, sagt Pressesprecher Max-Peter Heyne. Das Festivalteam der Filmland gGmbH entschied sich, eine Auswahl aus dem geplanten Programm online zu präsentieren.

„80 Prozent der Streaming-Gebühren gehen an die Verleiher“

Vom 5. bis zum 10. Mai können Filmfreunde fast 60 Festival-Filme abrufen. Das Angebot ist kostenpflichtig: Eine einheitliche Streaming-Gebühr von 4,99 Euro pro Film beziehungsweise pro Kurzfilmprogramm macht es Filmfreunden möglich, das Programm aus der Ferne zu verfolgen. „Rund 80 Prozent der Streaming-Gebühren gehen an den Verleiher“, so Volker Kufahl, Geschäftsführer der Filmland gGmbH. Damit werden auch Filme geschäftlich ausgewertet, „die es unter den gegebenen Umständen schwer haben, ins Kino zu kommen“, so Kufahl weiter. Das Festival-Filmangebot liegt unter www.filmkunstfest.de vor.

Online-Angebot folgt einer Festival-Dramaturgie

Das Online-Festival soll einer Dramaturgie folgen: Am Auftakttag (5. Mai) kommen zunächst fünf Streifen ins Angebot, am Tag danach sechs weitere Filme, am Schluss-Wochenende (9./10. Mai) sollen alle Filme online vorliegen. Eine Ausnahme: Die beliebte Kurzfilmnacht ist nur am Freitag (8. Mai) als Streaming verfügbar.

Von der Tragikomödie bis zum Drama

Inhaltlich hat das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wie immer was zu bieten: Unter anderem ist das Drama „Im Feuer“ von Daphne Charizani zu sehen, es erzählt die Geschichte der Suche einer Bundeswehrsoldatin nach ihrer kurdischen Schwester. „Irgendwann ist auch mal gut“ heißt die Tragikomödie von Christian Werner, in der Fabian Hinrichs die Hauptrolle spielt, einen Bestatter, der seinen Eltern den Suizid ausreden will. Das Drama „ Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes“ vom schweizerischen Regisseur Niklaus Hilber würdigt den Kampf des Schweizer Ethnologen Bruno Manser gegen die Regenwälder-Rodung auf Borneo. Nicht zuletzt ist das Gastland Finnland vertreten, das mit drei Spielfilmen und sieben Kurzfilmen vertreten ist.

Dokumentarfilme haben in Schwerin Tradition

Aktuelle Dokumentarfilme bereichern das Programm, so der Streifen „Garagenvolk“, in dem Regisseurin Nataljia Yefimkina die Marotten russischer Männer thematisiert, die die eigene Garage als Zentrum der eigenen Selbstverwirklichung sehen. Im Programm der neuen Kinder- und Jugendfilme ist der renommierte Dokumentarfilmer Dieter Schumann aus MV mit seinem neuen Streifen „Lene und die Geister des Waldes“ vertreten. Der spielt ausnahmsweise mal in Bayern.

„Gedreht in MV“ ist von besonderem Interesse

Die regionale Verortung des Filmschaffens ist in der Reihe „Gedreht in MV“ zu sehen: „Coup“ (von Sven O. Hill), „Prima Mallorca“ (von Nana Rebhan) sowie der Episodenfilm „Welt unter“, der von vier Regisseuren der sogenannten Rostocker Schule gedreht worden ist. In den beiden angebotenen Kurzfilmprogrammen gibt es je sechs Beiträge zu sehen, dort wird der beliebteste Streifen in einer gesonderten Abstimmung ermittelt.

Preisträger Ulrich Tukur muss bis zum nächsten Jahr warten

Der designierte Ehrenpreisträger Ulrich Tukur muss bis zum nächsten Jahr warten, wenn hoffentlich alles wieder normal läuft. Als Vorgeschmack auf die große Tukur-Retrospektive zu sehen ist im Online-Programm nun „Heimkehr der Jäger“ des österreichischen Regisseurs Michael Kreihsl. Auch die DEFA-Traditionen des Schweriner Filmkunstfestes werden mit den Spielfilmen „Sterne“ (1959, Regie: Konrad Wolf) und „ Sabine Wulff“ (1978, Regie: Erwin Stranka) aufgegriffen. Zwei Doku-Klassiker aus dem regionalen Filmschaffen sind ebenfalls im Angebot: „Rabbi Wolff“ (2016, Regie: Britta Wauer) und „Wadans Welt“ (2010, Regie: Dieter Schumann). Ursprünglich war allerdings eine umfangreiche Jubiläumsreihe zu „30 Jahre Filmland MV“ geplant.

Das Publikum kann entspannt zu Hause schauen

Nun wandert das Festival also ins Netz. Die geänderten Abläufe haben auch einen Vorteil: Für die Filmfreunde heißt das, dass sie das Angebot bequem von zu Hause aus nutzen können. „Die Bezahlung der Streamingangebote geht einfach vor sich“, sagt Pressesprecher Max-Peter Heyne. Weitere Besonderheit: In diesem Jahrgang werden keine Wettbewerbe mit Auszeichnungen veranstaltet. Aber die Nutzer können an einer Abstimmung über ihren Lieblingsfilm teilnehmen, das ist erstmalig auch für die Beiträge aus der Reihe „Gedreht in MV“ möglich.

Das Online-Filmfestival wurde in kurzer Zeit verwirklicht

Filmland-Chef Volker Kufahl ist jetzt schon froh darüber, „dass es gelungen ist, dieses komplexe Projekt innerhalb weniger Wochen an den Start zu bringen“, er dankte allen Unterstützern, die das möglich gemacht haben, von der Schweriner Staatskanzlei bis zu den beteiligten Filmschaffenden.

Von Thorsten Czarkowski