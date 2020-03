Stolpe

Märchenhaft mutet das Schloss Stolpe auf Usedom unweit des Kleinen Stettiner Haffs an. Es ist nicht nur eines der ältesten Bauwerke auf Deutschlands zweitgrößter Insel, sondern auch – liebevoll wachgeküsst und wieder aufgehübscht – eines der schönsten. Bis 1945 im Besitz derer von Schwerin, war anschließend die wechselhafte Nutzung existenziell, sicherte sie doch den Fortbestand des Schlosses. Hier lag nach Kriegsende zunächst ein Stab der Roten Armee, wurden Vertriebene aus dem Osten untergebracht, residierten später die Maschinen- und Traktorenstation ( MTS), die Verwaltung einer LPG, eine Gaststätte und schließlich sogar noch ein Kinderferienlager.

Leider war diese Vielfalt angesichts finanzieller und wirtschaftlicher Nöte in der ostdeutschen Nachkriegsära zwangsläufig auch dazu geeignet, dass der Baukörper immer weiter dem Verfall preisgegeben wurde. Heute ist jener Umstand nur noch den historischen Rückblicken in Schrift und Bild sowie den Erläuterungen bei einer der vielen stets gern genutzten Schlossführungen vorbehalten.

Mutige Leute verhinderten den Abriss

Dies erreicht zu haben, dürfen sich besonders die rund 350 Einwohner von Stolpe selbst, ihre gewählten Volksvertreter sowie der inzwischen auf nahezu 200 Mitglieder angewachsene Förderverein auf die Schultern klopfen. Für reichlich Lob sorgen zudem zahlreiche Hausgäste. Die kleine Haffgemeinde, direkt am internationalen Radwanderweg Berlin – Swinemünde sowie am Jakobsweg gelegen, erhielt in der unmittelbaren Nachwendezeit das weitgehend marode Gebäude quasi zum Nulltarif.

Entschlossene Bürger hatten zuvor den Abriss zu verhindern gewusst. Nun musste man sich verpflichten, es der Öffentlichkeit wie der Kultur zugänglich zu machen und es gründlich zu sanieren. Das geriet nicht zuletzt dank straffer Auflagen der Denkmalschutzbehörden, stets klammer öffentlicher Kassen sowie mancher Unwägbarkeiten deutscher Bürokratie zu einem enorm fordernden Marathonlauf, auf dem die beteiligten Akteure bis heute noch unterwegs sind; wie die Resultate demonstrieren, offensichtlich bei bester Kondition.

Bürgermeister Falko Beitz und Schlossvereins-Vorsitzender Professor Dr. Gunter Mlynski (v.l.) engagieren sich seit Jahren für das Schloss Stolpe. „Nur gemeinsam und mit vielen ehrenamtlichen Helfern kommen wir voran“, sind sie sich einig. Quelle: Steffen Adler

„Was damals vor allem Skeptikern die reinste Illusion schien, kann man heute realistisch so einschätzen: Der Mut der Gemeinde nach der Wendezeit hat sich gelohnt“, ist Bürgermeister Falko Beitz ( SPD/33) überzeugt. Die ersten Maßnahmen zum Stopp des Verfalls wurden Anfang der 2000er ergriffen, im Jahr 2002 gründete sich der Schloss-Förderverein. „Vor allem, um der Kommune dabei ideell und materiell beizustehen“, blickt Professor Gunter Mlynski (79), inzwischen mehr als ein Jahrzehnt Initiator vieler Aktionen an der Spitze dieses Vereines, zurück.

Finale Sanierungsetappe hat schon begonnen

Für vieles, was sich baulich bereits zum Besseren verändert hat und anderes, was noch bevorsteht, war und ist der Förderverein unersetzbar. Und das nicht nur wegen der Spenden, die deren Mitglieder immer wieder neu und in erstaunlicher Höhe aufbringen, sondern auch wegen ihres ehrenamtlichen Engagements und der großen Gastfreundschaft.

Ortsoberhaupt Beitz: „Der Förderverein übernimmt regelmäßig den gemeindlichen Eigenanteil zur Finanzierung neuer Sanierungsvorhaben.“ Gleichwohl war und ist auch die Kommune in Größenordnungen, die ihr möglich sind, „mit im Geschäft“. In den nächsten drei Jahren wollen die guten Geister gemeinsam die abschließende Innensanierung ihres Schlosses hinbekommen. Die im Einzelnen anstehenden Arbeiten muten an wie der herausfordernde Plan eines Großvorhabens.

Nur ein paar Auszüge: Fußböden, Decken und Supraporte sind zu erneuern; Heizungs-, Elektro-, Putz- und Malerarbeiten stehen an, Stuck soll wieder an Decken kommen, und für die Eingangshalle erhoffen sich die Verantwortlichen eine Fußbodenheizung. Von „Kleinigkeiten“, wie der originalgetreuen Wiederherstellung des großen Kamins, ganz zu schweigen. Schließlich, und bis dahin war es ein harter Kampf, wird das Gebäude um „sechseinhalb Meter in die Breite“ wachsen, wofür der Einbau eines Fahrstuhles maßgeblich sein wird.

Barrierefreier Zugang per Fahrstuhl schon bald möglich

Der Bauantrag dafür läuft bereits. Und der Anbau beschert den omnipräsenten Schlossherren nicht nur einen zusätzlichen Raumgewinn, sondern Gästen mit Handicap zugleich die gewünschte wie unerlässliche Barrierefreiheit beim Besuch des historischen Gebäudes voller Geschichte und Geschichten. Optisch ins Gewicht fallen wird die Wiederherrichtung der einst herrschaftlichen Vorfahrt, die Andeutung eines Rosengartens auf dem Grün vorm Schloss sowie das Anlegen einer Terrasse dahinter.

Orientierungshilfe für Schlossbesucher damals wie heute: Hier geht's zum Grünen Salon. Quelle: Steffen Adler

Weil kluge und weitsichtige Leute bei der Konzipierung dieses finalen Bauabschnittes die Idee hatten, an sein Ende die Inbetriebnahme eines „Touristischen Informations- und Begegnungszentrums Schloss Stolpe“ zu setzen, können jetzt diverse Fördermittelanträge und -ströme über das Schweriner Wirtschaftsministerium laufen. Parallel zu den baulichen Maßnahmen wird aktuell daran gearbeitet, der Homepage des Vereins ein Update zu verpassen.

Und Mlynski wäre nicht der bärtige Posaunenspieler und Jazz-Liebhaber, wenn er nicht (noch) größere Pläne schmieden würde. Zum Beispiel befassen sich Gedankenspiele der emsigen Vereinsmitstreiter bereits mit einem womöglich für ganz Deutschland neuartigen „digitalen Infozentrum“.

Klassik und Jazz, Literatur und Theater im Angebot

All dies vollzieht sich während des normalen Gästebetriebes im Schloss. Und der ist, besonders zwischen April und September, nicht ohne. Bietet es doch als Dorfgemeinschaftshaus den örtlichen Vereinen, Stammtischen und Festkomitees ein Dach überm Kopf. Wer feiern will, kann hier zudem privat Räume für Partys mit bis zu 100 Gästen mieten.

Im Eingangsportal des Stolper Schlosses sorgt ein riesiger, schmiedeeiserner Leuchter für Licht. Quelle: Steffen Adler

Etwa, wenn sich ein Paar im Schloss das Jawort gegeben hat. Und für Tagesbesucher wie Inseltouristen bieten die Bücher- und Museumsstuben allerlei Stoff für Kurzweil, historische Auskunft und Information sowie Orientierung für einen ereignisreichen Usedom-Urlaub. Wer schließlich nach hochwertigen Konzerten, Lesungen und Theaterstücken sucht, wird im Veranstaltungsplan auf der Schloss-Homepage mit großer Sicherheit fündig. Hier erklingen Musik von Bach, Jazz der Jenaer Oldtime-Memory-Band ebenso wie im Herbst klassische Celloklänge von David Geringas und seinen Meisterschülern, lesen Große der Zunft, wird Theater gespielt und bildende Kunst ausgestellt.

Wenn die guten Geister des Schlosses nach ihren Wünschen für die Zukunft gefragt werden, ist es der leider bislang dünn gesäte Nachwuchs im Förderverein, der ihnen Sorgen macht. Vielleicht vermögen ja hier die digitalen Offensiven schon bald einen Wandel zum Besseren zu erreichen.

Von Steffen Adler