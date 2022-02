Rostock

Die Planungen für die anstehende Festival-Saison im Land laufen auf Hochtouren, die Vorfreude bei Fans und Veranstaltern ist groß. Gerade einmal 24 Stunden hat es gedauert, da waren die 5000 „Early-Bird-Tickets“ für das „About you Pangea“-Festival auf Pütnitz (11. bis 14. August) auch schon ausverkauft. „Der Andrang war sehr groß“, sagt Veranstalter Hans Jensen. „Da sieht man, dass alle ein großes Vertrauen haben, dass das ein schöner Sommer wird.“ Die Veranstalter hatten zunächst die 5000 Karten in den Verkauf gegeben.

Blick auf den Pangea-Strand. Quelle: L. Kenzler

Im Frühjahr soll es nun mit dem regulären Vorverkauf weitergehen – mit weiteren 10 000 Karten. „Unser Ziel ist es, wieder 15 000 Besucher zu haben. Wie im letzten Jahr“, sagt Jensen. 2021 konnte das „Pangea“ als Pilotprojekt stattfinden. Unter wissenschaftlicher Begleitung wurde erprobt, wie ein Festival trotz Einschränkungen und unter Bedingungen einer Pandemie möglich ist. Dazu gehörte unter anderem eine umfangreiche Teststrategie. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch in schlechten Zeiten eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, so der Organisator. In diesem Jahr soll die Veranstaltung bestenfalls ohne Einschränkungen stattfinden. „Die B-Variante aus dem Vorjahr haben wir aber auch in der Schublade.“

Fusion verlost Tickets

Lärz: An der Turmbühne, der größten Bühne auf dem ehemaligen russischen Militärflugplatz, tanzen Teilnehmer des Festivals "Plan:et C-alpha". Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Veranstalter des „Fusion“-Festivals in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) wollen vom 29. Juni bis zum 3. Juli wieder 65 000 Gäste auf das ehemalige Flugplatzgelände locken. Dabei stellen sie klar: Eine Neuauflage des Testkonzepts von 2021, als Besucher bei drei kleineren Events PCR-getestet wurden, werde es nicht geben. Die Tickets konnten nur bis zum 14. Februar bestellt werden – alle Interessenten nehmen daraufhin an einer Kartenverlosung teil. „Aufgrund des großen Andrangs auf die Verlosung wird es auch dieses Jahr keine Restkarten für die Fusion geben“, betont eine Sprecherin des Vereins Kulturkosmos. Die Verlosung am 22. hat entschieden, welche Bestellungen gewinnen und dadurch angenommen und freigegeben werden.

Immergut: Bands und Frühling kurbelt Vorverkauf an

Für das Immergut-Festival vom 26. bis 28. Mai in Neustrelitz gibt es hingegen noch Tickets. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. „Im Dezember ging es los. Zunächst war die Nachfrage sehr verhalten. Die Infektionszahlen sind wieder gestiegen, die Leute eher zurückhaltend“, sagt Sprecherin Stefanie Rogoll. „Als wir dann im Januar die ersten Bands bekannt gegeben haben, ist die Nachfrage etwas gestiegen. Und jetzt, wo es wieder wärmer wird, auch noch einmal.“ Grundsätzlich müsse man flexibel bleiben und je nach Corona-Lage in Abstimmung mit den Behörden entscheiden, so Rogoll. „Wir sind zuversichtlich.“

Airbeat One: Zweite Vorverkaufsphase fast ausgebucht

Auch die Macher des „Airbeat One“-Festivals sind zufrieden. „Nach der Bekanntgabe der Lockerungen und Aufhebung vieler Corona-Auflagen hat der Ticketverkauf stark angezogen“, so Sprecher Oliver Franke. Das größte Elektromusik-Festival in Norddeutschland soll nach zweimaliger Absage vom 6. bis 10. Juli mit Zehntausenden Fans auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wieder stattfinden.

Die zweite Vorverkaufsstufe für die Drei-Tages-Tickets ist bereits schon zu 99 Prozent ausverkauft. „Hier sollte man sich schnell Tickets sichern, bevor es teurer wird. Auch die Nachfrage nach den Camping-Angeboten ist nochmals gestiegen.“

Jamel rockt den Förster wird stattfinden

Nach einer coronabedingten Absage im Jahr 2020 und einer kleineren Version im Jahr 2021 soll auch „Jamel rockt den Förster“ in diesem Jahr wieder in gewohnter Größe stattfinden. Geplant ist ein Termin im August, bei dem auch das 15-jährige Bestehen nachgefeiert werden soll. „Natürlich werden zum Jubiläum besonders spannende Acts auf der Bühne stehen. Welche, wird wie gewohnt nicht vorher verraten“, sagen Horst und Birgit Lohmeyer. Erstmals soll es eine Kleinkunstbühne geben, auf der speziell Bands aus der Region auftreten werden. „Bewerbungen hierfür nehmen wir – anders als für das Programm auf der Hauptbühne – noch entgegen.“

Karten wird es wieder ausschließlich im Ticketshop auf www.forstrock.de/tickets geben. Die Lohmeyers betonen, dass auch sie bei den Planungen „auf Sicht fahren“ müssen. Das betreffe vor allem die Anzahl der genehmigten Besucher. „Dass ,Jamel rockt den Förster’ - in welcher Größenordnung auch immer - in 2022 stattfinden kann, ist wichtiger denn je, denn die Rechtsextremisten sickern zur Zeit massiv in die Mitte der Gesellschaft ein.“

Von Katharina Ahlers