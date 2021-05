Fotofestival Zingst: Trotz Corona-Absage Open-Air-Schauen am Strand

Zingst

An der Seebrücke in Zingst rollen zurzeit die Bagger über den Ostseestrand: Dort werden aktuell zwei Open-Air-Fotoschauen aufgebaut: Die Schau „Die Letzten ihrer Zunft“ zeigt XXL-Porträts der letzten deutschen Küstenfischer von Franz Bischof und Jan Kuchenbecker, die Schau „Tiefseewesen“ des Kieler Fotografen Solvin Zankl entführt die Besucher in eine faszinierende Unterwasserwelt.

Die Ausstellungen sind Teil des Umweltfotofestivals „Horizonte Zingst“, dessen 14. Auflage in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste. Ursprünglich waren vom 28. Mai bis zum 6. Juni 15 Ausstellungen – davon sieben Open-Air-Schauen – zum Thema „Wasser – Ursprung, Element, Ressource, Leben“ geplant. Auch ein Begleitprogramm mit Workshops, Multivisionsshows, Fotografengesprächen, Outdoor-Vernissagen und Bilderflut am Strand war vorgesehen. Dafür war im Vorfeld ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet worden. Nach dem in Mecklenburg-Vorpommern von der Landesregierung bis zum 11. Mai geplanten Lockdown sei die Absage des Festivals jedoch unumgänglich gewesen, sagte Sprecherin Simone Marks. Trotz Absage sollen die Schauen zu sehen sein: Ab Mitte Mai können zunächst die sieben Open-Air-Ausstellungen besichtigt werden. Auch die Indoor-Schauen sollen geöffnet werden, sobald es wieder möglich ist.

Fotoschau bis in den Herbst zu sehen

„Es ist traurig, dass wir das Umweltfotofestival 2021 nicht feiern können. Was wir können, ist, Fotografie zu zeigen und darüber zu sprechen. Und das werden wir im Verlauf des Jahres mit Enthusiasmus tun“, betonte Edda Fahrenhorst, die seit Juli 2020 neue Kuratorin der Zingster Horizonte ist. „Dazu gehört, dass ausnahmslos alle Festival-Ausstellungen aufgebaut und weitgehend bis in den Herbst hinein zu sehen sein werden“. Auch das Programm soll in Teilen nachgeholt werden.

Fischer-Porträts an der Seebrücke

Zingst: Am Ostseestrand wird die Open-Air-Fotoschau „Die Letzten ihrer Zunft“ mit Porträts von Fischern an der deutschen Ostseeküste von F. Bischof und J. Kuchenbecker aufgebaut. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Seit dem 22. April laufen die Aufbauarbeiten an der Seebrücke, wo in diesem Jahr erstmals zwei Schauen zu sehen sein werden. Mit der Schau „Die Letzten ihrer Zunft“ porträtieren Franz Bischof und Jan Kuchenbecker die letzten Küstenfischer an der deutschen Ostseeküste, deren Anzahl sich in den nächsten Jahren deutlich reduzieren wird. Gründe sind erschwerte wirtschaftliche und ökonomische Zwänge, Überalterung sowie fehlender Nachwuchs und immer restriktivere Umweltauflagen.

Mit seinen Fotografien unter dem Titel „Tiefseewesen“ nimmt der Kieler Fotograf Solvin Zankl die Betrachter mit in die geheimnisvolle Tiefsee mit ihren faszinierenden Kreaturen: Krebstiere, deren Larven in verschiedensten Formen und Farben durchs Wasser irren. Würmer und Schnecken, die fern vom Meeresboden tanzen und flattern. Fische, die ausgerüstet mit Leuchtangeln, Riesenaugen und Klappmäulern auf Jagd gehen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Open-Air-Schauen überall im Ostseebad

Weitere Open-Air-Schauen werden ab der zweiten Maiwoche unter anderem in der Jordanstraße (die Schau „Jungle Spirits“ von Christian Ziegler und Daisy Dent zeigt den Reichtum der Tier- und Pflanzenwelt der Regenwälder) am Max Hünten Haus sowie auf dem Postplatz zu sehen sein. Nach einem Crashkurs bei der Feuerwehr war der australische Fotograf Matthew Abbot im „Black Summer“ unterwegs und dokumentierte auf bewegende Weise die verheerenden australischen Buschfeuer. Das Ergebnis ist auf dem Postplatz zu sehen. Genauso wie die Bilder der Fotografin Esther Horvath, die drei Monate auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ eingefroren im Eis der Arktis verbrachte. Zudem gibt es in diesem Jahr mit dem Martha Müller Grählert Park einen neuen Open-Air-Ausstellungsbereich.

Bis zum 15. Mai sollen alle In- und Outdoor-Schauen aufgebaut sein, so Marks. „Sie nehmen die Betrachter mit auf eine Reise ins Eis, in die Regenwälder und in die Tiefsee, an die Ufer der Flüsse dieser Welt, in brennende Wälder und zu den letzten berufstätigen Ostseefischern“, verrät sie. Intention des Festivals sei es, Emotionen zu wecken und das Bewusstsein für die Umwelt zu erweitern. Weil die Indoor-Schauen vorerst geschlossen bleiben, sind 360-Grad-Videos und aufgezeichnete Fotografengespräche vorgesehen, die Besucher auf der Homepage abrufen können.

Veranstaltungen mit Fotografen geplant

„Im Laufe des Jahres werden wir bestimmt auch noch den einen oder anderen Fotografen zu Gast haben und mit ihm durch die Ausstellungen gehen“, so Marks. Zudem sollen ausgefallene Aktionen, wie Fotoworkshops, Multivisionsshows, und weitere Inhalte aus dem Rahmenprogramm bis zum Herbst in Teilen nachgeholt werden, wenn Reisen wieder möglich seien. „Mit dem Aufbau liegen wir auf jeden Fall genauso in unserem Zeitplan wie in den Vorjahren. Und das trotz erschwerter Bedingungen“, freut sich Marks. Darüber hinaus haben auch die Planungen für das 15. Umweltfotofestival bereits begonnen. Es soll vom 20. bis zum 29. Mai 2022 stattfinden.

Von Stefanie Büssing