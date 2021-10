Freisprung Theaterfestival startet  in Rostock

Rostock

Vom 14. bis zum 16. Oktober hebt sich in der Bühne 602 bei den „Freisprung Theatertagen 2021“ wieder der Vorhang für junge Theaterschaffende aus Mecklenburg-Vorpommern. Sechs Produktionen haben es in die Auswahl geschafft, darunter die Tragikomödie „Creatures Hill“ (14. Oktober 20 Uhr), das Hörstück „Blätter, Dämmerung – Die Esche von Eythra“ (15. Oktober ab 16 Uhr), das Stück „Fünf“, das auf den Lebensgeschichten der Dionnen-Fünflinge basiert (15. Oktober 18 Uhr), das dystopische Märchen „Wachsig“ (15. Oktober 21 Uhr) das Wassertheater „Aquarium“ mit Schauspiel, Gesang, Sound- und Lichtinstallation (16. Oktober 14 Uhr) sowie die Jahresfeier eines fiktiven Heimatvereins mit dem Titel „Schatz und Schande“ (16. Oktober 18 Uhr). Bei der Preisverleihung am 16. Oktober werden zusätzlich drei Gewinner gekürt.

Karten: Einzelticket (12 Euro, ermäßigt 7 Euro), 3-Tages-Ticket (35 Euro, ermäßigt 20 Euro) in der Bühne 602 (Warnowufer 55) sowie telefonisch unter 0381 203 60 84.

Weitere Infos: www.freisprung-theaterfestival.de

Von Stefanie Büssing