Friedliche Revolution in DDR: Das sind die zehn Entwürfe für das Wende-Denkmal in MV

Zunächst waren es nur kleine Gruppen, die Friedensgebete abhielten. Daraus entwickelten sich Widerstände und lautstarke Proteste: Für einen kurzen Herbst im Jahr 1989 bestimmte die friedliche Revolution den Alltag der Deutschen Demokratischen Republik ( DDR). Nach 40 Jahren alleiniger Herrschaft sollte die damalige SED die Macht verlieren.

Eine der ersten öffentlichen Demonstrationen fand in Waren an der Müritz statt. Dort kamen – noch vor den großen Städten – am 16. Oktober etwa 400 Menschen in der Georgenkirche zu einer Fürbittandacht zusammen. Mit Kerzen in der Hand beanspruchten sie danach unter dem Motto „Eine Hoffnung lernt laufen“ den öffentlichen Raum für sich und starteten einen Demonstrationszug vom Markt zur Marienkirche. Damit hatte ein landesweiter Aufbruch begonnen.

Wettbewerb mit zehn Künstlern

An diese denkwürdige Aktion soll mit einem Kunstwerk erinnert werden, das als zentraler Gedächtnisort seinen Platz vor der Georgenkirche in Waren findet. Als Anerkennung der historischer Bedeutung hatte der Landtag beschlossen, Waren zum zentralen Gedächtnisort für die friedliche Revolution 1989 zu ernennen.

Schmücken soll den Vorplatz der Kirche ein Kunstwerk: Die Landeszentrale für politische Bildung hatte zu einem Wettbewerb aufgerufen, an dem sich zehn Künstler beteiligten, die sich mit der friedlichen Revolution auseinandersetzten. Landesweit sind die Entwürfe der Künstler in 16 Städten anonymisiert ausgestellt worden. Wir stellen sie an dieser Stelle kurz vor.

Tafeln symbolisieren unbegrenzte Freiheit

Da ist zum Beispiel eine Installation aus 17 Tafeln mit Parolen der friedlichen Revolution – „Freiheit!“, „Freie Presse für freie Menschen!“ und „Wahl heißt Auswahl“ – in Form eines Daches einer pavillonähnlichen Struktur, um an die Geschehnisse im Herbst 1989 in Waren zu erinnern. Betrachter, so die Vorstellung, können sich durch die Skulptur bewegen, im Schatten der Banner verweilen und auf integrierten Sitzgelegenheiten Platz nehmen. Die Schriftzüge sind ausgelasert und bieten einen Blick in den Himmel. Die Sicht in das Himmelsblau soll die unbegrenzte Freiheit, die sich in vielen Forderungen der friedlichen Revolution widerspiegelte, symbolisieren.

Abgeriegelte Grenze im Kleinformat

Die Nachbildung eines freistehenden an einer unsichtbaren Stange aufgefädelten Eisernen Vorhangs ist eine weitere Idee. Als fast drei Meter hohes und eineinhalb Meter breites Werk kann sich der Künstler seine Idee vorstellen. Mit der unbehandelten Oberfläche aus Gusseisen soll das Rosten der Figur Bestandteil der künstlerischen Intention sein.

Die Nachbildung des Eisernen Vorhangs.

Blick in die Vergangenheit und die Zukunft

„Was bleibt“ vor, während und nach der friedlichen Revolution? Mit diesem Gedanken setzte sich ein anderer Künstler auseinander und schuf eine Aneinanderreihung der beiden Wörter ohne Zwischenraum als Plastik in Sandsteinton. Damit richtet das 5,30 Meter lange und 85 Zentimeter hohe Werk den Blick des Betrachters zurück und zugleich in die Zukunft und bewege sich so auch in der Dialektik von Erinnern und Vergessen, begründet der Künstler. Ein Riss in der Plastik soll die entschiedene Unzufriedenheit und letztlich die Öffnung der Mauer symbolisieren.

Mit den Worten „was bleibt" setzt sich ein anderer Künstler auseinander.

Unsicherheit und Jubel in Bronze

Ein geöffneter Schlagbaum ist eine weitere Idee. Unsicherheit zum einen und Jubel zum anderen soll der fast vier Meter hohe Bronzeguss darstellen und an die Besetzung der Kreisdienststelle der Staatssicherheit in Waren erinnern. Der Schlagbaum und das Tor blieben 1989 Hunderten Demonstranten verschlossen. Der uniformierte Chef der damaligen Volkspolizei ließ nur vier oder fünf Vertreter des Neuen Forums durch einen schmalen Seiteneingang.

Knapp zwei Monate später wurde das Sonderjagdrevier des damaligen DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph von Protestierenden besetzt und versiegelt. Bis dato sicherten Bewaffnete an Dutzenden Kontrollstellen die geschlossenen Schlagbäume. An diesem Tag aber standen alle offen. Demonstranten sollen das Gewächshaus von Willi Stoph bestaunt haben, in dem er Bananen gezüchtet haben soll. Die Bevölkerung konnte seinerzeit Südfrüchte einmal im Jahr auf Zuteilung kaufen.

Das Kunstwerk zeigt einen geöffneten Schlagbaum.

Kerze als Mahnmal

Auf die Demonstrationen zurückgeblickt, lässt sich die Kerze nicht wegdenken. Das nahm ein weiterer Künstler zum Anlass, acht Kerzensilhouetten mit einer spiegelglatten Edelstahloberfläche und unterschiedlichen Maßen zu entwerfen. Diese gruppieren sich vor der Kirche, aber der genaue Betrachter erkennt, dass die Passanten, die ausschließlich die Ost-West- oder West-Ost-Blickrichtung einnehmen, keine Kerzen, sondern Barrieren sehen, die sich auftürmen.

Acht Kerzensilhouetten mit einer spiegelglatten Edelstahloberfläche könnten an den Herbst 1989 erinnern.

MV in Tischform

Möglich wäre vor der Kirche auch ein Tisch aus Bronze, dessen Tischplatte die Fläche Mecklenburg-Vorpommerns abbildet. In die Fläche, so die Vorstellung des Künstlers, sind etwa 30 Orte des revolutionären Geschehens und deren Kurzbeschreibung eingearbeitet. Erinnern soll der Tisch an die Runden Tische, an denen Gespräche für eine neue Zukunft stattfanden. Ergänzt werden könnte das Kunstwerk durch mehrere, bronzene im Boden eingelassene Schrifttafeln mit Begriffen wie „Überwachung“, „Einschränkungen“ und „bleiben oder gehen?“ sowie – den Blick in die Zukunft gerichtet – „Jobverlust“ und „feindliche Übernahme“.

Die Tischplatte aus Bronze zeigt die Fläche Mecklenburg-Vorpommerns.

Stasi in Kunstwerk verewigt

Den damaligen Zustand der DDR würde ein weiterer Künstler gern mit einer Stele aus Ziegelsteinen darstellen. Als marodes und zerbröckelndes Kunstwerk soll es daherkommen. Umspannt ist die Stele mit einer Kette, die die Stasi darstellen soll. Zudem wird mit ihr symbolisiert, wie das marode Gemäuer vor dem Einsturz bewahrt wurde. Der obere Teil des Turms soll auseinanderbrechend dargestellt werden. Eine Reihe von Stieren versuchen, waghalsig und ängstlich, dem Druck der Herde zu entweichen. Damit der Besucher diese erkennen kann, hat der Künstler eine Höhe des Kunstwerks von 1,50 bis maximal zwei Meter gewählt.

Die Stele aus Ziegelsteinen.

Den Betrachter entscheiden lassen

Mit einem im Boden eingelassenen Text- und Lichtkreis will ein anderer Künstler auf die damalige Zeit aufmerksam machen. Je nachdem, aus welcher Position der Text gelesen wird, erkennt der Betrachter „Die Zeit war reif“ oder „Reif ist die Zeit“. Der Lichtkreis soll den Zeitpunkt symbolisieren. Der Künstler will mit seinem Werk den kleinen Vorplatz der Georgenkirche bewusst frei lassen, damit der einst freie Versammlungsraum als solcher erhalten bleibt, begründet er. Mit „Die Zeit war reif“ lässt das Werk einen Blick in die Vergangenheit zu, mit „Reif ist die Zeit“ einen Blick in die gesellschaftliche, politische und kulturelle Gegenwart.

Mit einem im Boden eingelassenen Textkreis sowie einem Lichtkreis will ein andere Künstler auf die damalige Zeit aufmerksam machen.

Mutige und Ängstliche

„Dialog und Aufbruch“ soll das nächste Kunstwerk thematisieren. Der künstlerische Entwurf zeigt 1,70 Meter hohe Bronzefiguren als Zweiergruppe und als einzelne Figur, wobei die Zweiergruppe stellvertretend für die Aufbruchstimmung und für die Diskussionen steht – zwar noch in Angst und Aufregung, aber auch schon auf einen Wandel hoffend. Die einzelne Figur löst sich von der Gruppe und steht stellvertretend für die Mutigen, die es wagen, sich zu erheben.

Die 1,70 Meter hohen Bronzefiguren.

Durch die Tore auf den Markt

Unter der Überschrift „Dialog und Aufbruch“ präsentieren sich drei Gestelle, die als Tore gedacht sind. Die Laufrichtung dieser weisen zum Neuen Markt in Waren, zu dem auch die Menschen im Oktober 1989 aufgebrochen waren. Betrachter sollen eingeladen werden, durch den Bronzeguss hindurchzugehen.

Unter der Überschrift „Dialog und Aufbruch" präsentieren sich drei Gestelle, die als Tore gedacht sind.

Siegerentwurf wird im Oktober präsentiert

Die Entscheidung, welcher Entwurf gewonnen hat und letztlich umgesetzt wird, traf eine Jury am vergangenen Montag. Warens Bürgermeister Norbert Möller, Gabriele Daedelow vom Warener Bauamt und die Vertreter von der Landeszentrale für politische Bildung sind natürlich ob des Ergebnisses zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Siegerentwurf wird erst bei einem großen Festakt am 16. Oktober – zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution – in Waren präsentiert.

Von Jana Franke