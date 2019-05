Rostock

Es ist eine lange Tradition: Bereits zu DDR-Zeiten war Herman van Veen in Rostock zu Gast. An die Konzerte in der Hansestadt erinnert sich der Musiker noch gern, so schilderte er es auch, als er am Dienstagabend bei Markus Lanz im ZDF saß. Dort hatte van Veen sein neues Buch vorgestellt, es trägt den Titel „Solange es leicht ist“ und beschäftigt sich mit dem Älterwerden.

Und das verband den inzwischen 74-Jährigen auch mit dem Publikum in Rostock. 1500 treue Fans waren gekommen, ihnen servierte Herman van Veen seinen speziellen Mix aus Liedern, Erzählungen, Tanz, Slapstick und noch so einigem mehr. Und es wurde auch ein Abend der Erinnerungen. Herman van Veen ist immer noch ein melancholischer Poet und Clown; zum Lebensende hin verstärken sich die Erinnerungen an eine intensiv verbrachte Zeit auf Erden. Und Herman van Veen verfügt dazu über ein riesiges Konvolut an Songs, aus dem er sich beliebig bedienen kann.

„Neue Saiten“ hieß das Programm, so wie seine neueste CD. Seiner virtuosen und gut eingespielten Band gab Herman van Veen sehr große Freiräume, insbesondere seiner Gitarristin Edith Leerkes, die schon lange auf der Bühne an seiner Seite ist. Dazu gesellten sich Geigerin Jannemien Cnossen, Perkussionistin Wieke Garcia und Bassist Kees Dijkstra. Auf der Bühne galt dann das Prinzip: Jeder kann irgendwie alles. Manchmal Chanson, manchmal Folklore, manchmal Jazz, manchmal auch Rock’n’Roll. Herman van Veen begleitete sich selbst auf Flügel, Gitarre, Geige oder Pauke. Dazwischen servierte er rezitatorische Einschübe – Anekdoten, Erinnerungen, Gedichte und andere vorbereitete Texte. Das war meistens lustig, manchmal rührend, einiges wirkte improvisiert, manches auch etwas ziellos. Und es war von einer gewissen Sportlichkeit begleitet, die Herman van Veen mit Mitte 70 immer noch mitbringt und zum Beispiel tänzerisch einsetzt.

Van Veen ist ganz bei sich, immer noch ein absoluter Gefühlsmensch, er gibt sich auf der Bühne sehr ungeschützt. Er kann seinem Publikum eben vertrauen. Der Musiker sieht sich eingebettet in die Generationen, berichtet von seiner Oma oder von seinen Eltern, dann wieder von seinen Kindern und Enkeln. Über seine Familie sagt er: „Wir sind von nach dem Krieg, das bleibt hoffentlich so!“

Die immer wieder melancholisch gebrochene Fröhlichkeit hielt sich bis zum Ende der Show, auch in den Zugabenteil hinein, als bereits das Saallicht brannte. Herman van Veen bleibt ein Optimist: „Fahren Sie vorsichtig, bleiben Sie gesund, dann sehen wir uns in zwei, drei Jahren hier wieder!“

Thorsten Czarkowski