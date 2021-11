Greifswald

„Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal bei einem Gig in so viele Gesichter blicken durften“, freut sich Sven Schumacher, der Frontmann der Band Lord Zeppelin, die am Sonnabend im St. Spiritus auftrat. Es war offenbar das erste Mal, dass die Band unter 2G-Bedingungen spielte, wodurch deutlich mehr Besucher zugelassen waren und die Sitzplatzpflicht wegfiel. „2G ist schon geil“, fügte der Frontmann begeistert hinzu.

2G bedeutet, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene das Konzert besuchen dürfen. Dafür müssen die Gäste keinen Mindestabstand einhalten und keine Maske tragen. Bereits am Einlass musste jeder der 180 Besucher seinen Impfausweis oder einen Nachweis, dass er von Corona genesen ist, vorzeigen. Alle QR-Codes wurden dann auf Gültigkeit überprüft. Dazu hatten sich die St-Spiritus-Mitarbeiterinnen die entsprechende App besorgt.

„Wir hatten keinerlei Diskussionen mit den Gästen “, sagte Silke Wöller, die stellvertretende Chefin des Hauses. Auf einer Liste strich sie alle Namen ab, denn schon bei der Ticketbuchung waren Kontaktdaten erfasst worden. Zusätzlich bat sie die Gäste, sich noch in die Luca-App einzuloggen.

St. Spiritus setzt bei Konzerten auf 2G

Bereits vor zwei Wochen hatte es eine ähnliche 2G-Veranstaltung im Soziokulturellen Zentrum gegeben, als die Stones-Cover-Band Starfucker hier auftrat. Auch da lief alles reibungslos. „Wir werden unsere Konzerte auch künftig nach 2G veranstalten“, meinte Silke Wöller. Denn gerade Konzerte lassen sich nur mit einer größeren Teilnehmerzahl wirtschaftlich betreiben. Die Auflagen bei 3G-Konzerten, die auch getesteten Personen den Zutritt ermöglicht, sind deutlich strenger. Dann müssen Abstandsregeln eingehalten und Maske getragen werden.

Die neuen 2G-Freiheiten können jedoch bald schon wieder vorbei sein. Am Freitag hat die Landesregierung verschärfte Corona-Regeln erlassen, wonach 2G ab der Corona-Ampel-Stufe Orange verpflichtend wird, parallel aber die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Ab Ampel-Stufe Rot müssen dann auch Mindestabstände wieder eingehalten werden.

Vorpommern-Greifswald ist derzeit noch ein sicheres Stück von der Warnstufe Orange entfernt. Im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen schaltete sie wegen höherer Inzidenzen und einer höheren Auslastung der Betten im Krankenhaus mit Corona-Patienten bereits um. Dort gelten nun auch für die Kultur strengere Regeln. So regelt es Paragraf 1 d der Corona-Landesverordnung.

„Wir werden sehen, was die Corona-Ampel und die entsprechenden Verordnungen aktuell für uns weiter vorsehen und uns natürlich danach richten“, betonte Silke Wöller. Das nächste im St. Spiritus geplante Konzert ist mit „Julvisor“ am 3. Dezember. Dort erklingen dann skandinavische Weihnachtslieder. Einen Tag darauf findet das Adventskonzert der St. Spiritus-Chöre in St. Jakobi statt. „Wegen der Corona-Regeln haben wir es bereits in die größere Kirche verlegt“, informierte die stellvertretende St-Spiritus-Leiterin.

Super Stimmung beim Konzert

Ungeachtet möglicher Verschärfungen in der Zukunft nutzten die 180 Besucherinnen und Besucher am Sonnabend die Chance zum begeisterten Mitfeiern. Auch viele Jüngere besuchten das Led-Zeppelin-Tribute-Konzert. Die britische Rockband wurde im Jahr 1968 gegründet. „Black dog“, „Immigrant Song“, „Whole lotta love“ und natürlich die wohl bekannteste Rockballade von Jimmy Page und Robert Plant „Stairway to heaven“ waren zu hören.

Das Konzert der Tribute Band Lord Zeppellin sollte ursprünglich am 21. März 2020 stattfinden, war wegen Corona dann auf den 24. Oktober 2020 verlegt worden und fiel wieder aus. Diesmal hat es also geklappt. Allerdings nur dank 2G. Was die mögliche Verschärfung der Corona-Regeln für die Konzertplanung der kommenden Monate bedeutet, muss sich noch zeigen.

Von Reinhard Amler und Katharina Degrassi