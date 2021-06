Greifswald

Ganze 18 Tage war sie geöffnet, dann musste sie wegen des harten Corona-Lockdowns für Besucher bereits wieder geschlossen werden. Die Rede ist von der neuesten Dauerausstellung im Pommerschen Landesmuseum „Pommern im 20. Jahrhundert“ , die gemeinsam mit dem Stettiner Nationalmuseum konzipiert wurde. Nachdem die Landesregierung auf ihrem jüngsten Kulturgipfel nun die Öffnung aller Museen im Land ab dem 1. Juni beschlossen hat, kann also auch diese Exposition wieder besichtigt werden.. Und das freut natürlich die Mitarbeiter. „Wir wollen jetzt richtig in die Vollen gehen“, sagt Museumssprecherin Julia Kruse. Vor allem mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Außerdem kündigte sie eine Ausstellungsapp und einen Katalog an. Beides soll demnächst erscheinen.

Überraschende Exponate und Zeitzeugenberichte

Der neuen Ausstellung sind viele interessierte Besucher unbedingt zu gönnen. Denn sie ist nicht nur gut gegliedert und optisch wirkungsvoll aufgemacht. Sie bietet vor allem viele Überraschungen, was die Exponate betrifft. Und noch eines fällt auf: Es kommen viele Zeitzeugen zu Wort.

Es sei sehr aufwendig, gewesen, diese Menschen ausfindig zu machen“, sagt der mittlerweile in den Ruhestand verabschiedete Museumsdirektor Uwe Schröder, der maßgeblich die Ausstellung miterarbeitet hat. „Denn sie leben mittlerweile auf der ganzen Welt: in Kanada, Argentinien, England oder Israel.“ Auch sieben Pommern jüdischen Glaubens wurden ausfindig gemacht. Ihnen war es noch möglich, nach der Machtergreifung der Nazis zu fliehen. „Als sie von den Ausstellungsmachern nach ihrer Kindheit in Pommern befragt wurden, hatten sie alle ein Leuchten in den Augen“, sagt Schröder. „Ganz egal, ob sie in Kolberg, Stettin oder in Stralsund geboren wurden.“

Die Nazizeit war prägend für die jüngere Geschichte Pommerns. Leider war sie zusätzlich auch durch zwei ausgesprochen unrühmliche Ereignisse gekennzeichnet. Zum einen die Judendeportationen in die Vernichtungslager, die reichsweit 1940 in Pommern begannen und die sogenannte Aktion T 4 der Nazis, die Euthanasie. Auch sie nahm ihren Anfang in der damaligen Provinz Pommern.

Persönliche Ausstellungsstücke machen Geschichte erlebbar

Immer wieder sind es sehr persönliche Ausstellungsstücke, die helfen, pommersche Geschichte authentisch und vor allem nacherlebbar zu machen. Dank des Stralsunders Eberhard Schiel kann aus Feldpostbriefen seines Vaters und Großvaters aus dem ersten Weltkrieg zitiert werden. Beide wurden am 3. Juni 1916 gemeinsam an die Westfront eingezogen, erklärt Kurator Heiko Wartenberg, der ebenfalls maßgeblich an der Ausstellung mitgewirkt hat.

Blick in die Vitrine mit der 2007 bei Leba gefundenen Milchkanne samt gut erhaltener Textilien. Quelle: Reinhard Amler

In einer Vitrine befindet sich das Fragment einer auf London abgeschossenen V 2. Zwei Bauernjungen hatten das Blechteil von Hitlers Wunderwaffe damals auf einem Feld gefunden. Unweit der englischen Hauptstadt. 2015 kamen die beiden, mittlerweile hochbetagt, nach Peenemünde und brachten es zurück. An anderer Stelle steht eine blecherne Milchkanne symbolisch für die Vertreibung der Pommern nach dem zweiten Weltkrieg. Die Kanne war 2007 bei Aufräumungsarbeiten auf einem Friedhof in Lebafelde nahe Leba gefunden worden. Das Besondere an ihr ist, berichtet Kuratur Gunter Dehnert, dass sie bis oben hin mit Textilien gefüllt war. Alle sind gut erhalten und ebenfalls in einer Vitrine ausgestellt. So etwas rührt natürlich. Wie auch die in einem Video gezeigten Kindersuchmeldungen. Dehnert erzählt, dass es nach dem Krieg üblich war, solche Meldungen vor jeder Kino-Vorstellung einzublenden. Manches der Mädchen und Jungen, das dort zu Wort kommt, kannte nicht einmal mehr seinen Namen.

Der ehemalige Museumsdirektor Uwe Schröder mit den Kuratoren Gunter Dehnert und Heiko Wartenberg (v.l.) zwischen den Original-Grenzpfählen, die bis 2007 an der polnischen Ostseeküste zwischen Ahlbeck und Swinemünde standen. Quelle: Reinhard Amler

Goebbels Propagandastreifen und original Grenzpfähle

Emotional in eine andere Richtung geht der Film „Kolberg“ mit dem in Stettin geborenen Schauspieler Heinrich George. Es ist ein Propagandastreifen, den Goebbels 1943 persönlich in Auftrag gab. Als Durchhaltefilm sollte er 1945 in die Kinos kommen. Doch das passierte nicht mehr, weil es zu diesem Zeitpunkt schon keine einzige intakte Leinwand mehr gab.

Symbolisch für die jahrzehntelange Teilung Pommerns stehen in einer anderen Abteilung die beiden verwitterten Original-Grenzpfähle, die bis 2007 Ahlbeck und Swinemünde trennten. Mit Inkrafttreten des Schengener-Abkommens verschwanden sie, wie auch der rostige Zaun am Strand, der bis in die Ostsee hineinragte. Auch davon gibt es ein Foto.

Nachkriegsepoche in drei Abschnitten

Die Nachkriegsepoche ist in drei Abschnitte gegliedert: Pommern in der DDR, Pommern in der BRD und Hinterpommern in Polen. Eindrucksvoll ist ein Blick in eine Heimatstube, die damals im hessischen Korbach die Erinnerung an die pommersche Heimat wachhalten sollte. In der DDR gab es so etwas natürlich nicht. Hier war der Begriff Pommern aus dem Wortschatz gestrichen. Erinnert wird an viele einschneidende Ereignisse aus dieser Zeit, wie die „Aktion Rose“, bei der private Hotels und Pensionen entlang der Ostseeküste enteignet wurden. Auch Fluchtversuche und der Bau des größten Kernkraftwerkes in der DDR in Lubmin sind dargestellt.

Das Pommersche Landesmuseum Es beherbergt eine dreigeteilte Ausstellung zur pommerschen Geschichte, beginnend mit der Erd- und Frühgeschichte vor 14 000 Jahren führt sie über das Mittelalter in die Gegenwart. Neben der Pommernschau besitzt das Museum eine umfängliche Gemäldegalerie. Das bedeutendste Gemälde ist neben mehreren Originalen von Caspar David Friedrich die „Allee bei Arles“ von Vincent van Gogh. Wegen geplanter Umbauarbeiten befindet sich die Galerie in verkleinerter Form derzeit in einem anderen Museumsteil. Bis zum 26. September ist eine Sonderausstellung mit dem Titel „Blutiges Gold, Macht und Gewalt in der Bronzezeit“ zu sehen. Das Museum befindet sich am Greifswalder Markt und besteht aus mehreren Gebäudeteilen. Der erste Bauabschnitt (Gemäldegalerie) wurde 2000 eröffnet. Geöffnet ist das Museum von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Das Motorrad "Junak", die polnische Harley Davidson Quelle: Reinhard Amler

Für Hinterpommern und den anderen Teil Vorpommerns mit der Hauptstadt Stettin wird gezeigt, wie die polnische Verwaltung hier Neusiedler ansiedelte. Vor allem aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten. Für die Polen stellte der Wiederaufbau des stark zerstörten Landes eine besondere Herausforderung dar. Symbolisch dafür steht das Motorrad „Junak“, die polnische Harley Davidson“, wie Gunter Dehnert das Krad scherzhaft bezeichnet. Sie wurde in den Hallen der ehemaligen Stoewer-Werke in Stettin gebaut. Stoewer war bis 1945 ein deutscher Vorzeigebetrieb, der seit 1858 Nähmaschinen, Fahrräder sowie Autos hergestellt hat.

Die meisten deutschen Unternehmen in Pommern gingen allerdings als Reparation an die Sowjetunion. Einzelne wurden im Westen auch wieder aufgebaut, wie die „Rügenwalder Wurstfabrik.“ Insgesamt zählt die Ausstellung 548 Exponate auf 310 Quadratmetern. Ergänzt werden sie durch 15 sogenannte Medienstationen.

Von Reinhard Amler