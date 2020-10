Bad Doberan

Alles im Atelier von Gudrun Poetzsch ist reduziert, jegliches Dekor ist verbannt. Nichts lenkt vom Wesentlichen ab. Fast nichts, denn die Natur vor dem Fenster zieht den Blick auf sich. Der gleitet über den weiten Himmel, Kuhweiden und bewaldete Hügel bis Rostock, hinten am Horizont. Die Grafikerin lebt und arbeitet zwischen Wald und Feldrand in Fulgenkoppel. Ein Refugium, das ohne Dekoration auskommt – ganz der Kunst und dem Kunstschaffen gewidmet.

Hier in dem Haus, nicht weit von Bad Doberan, ist schon die Mutter von Gudrun Poetzsch aufgewachsen. Auch sie arbeitet künstlerisch. „Dreiviertel des Hauses sind Atelier“, erzählt Poetzsch. Ihres erstreckt sich über eine Haushälfte und zwei Etagen. Das Grün des Gartens hat sie ausgesperrt. Weiße Vorhänge vor bodentiefen Fenstern lenken die Konzentration auf die Arbeiten, die sie für ihre Ausstellung zum Rostocker Kunstpreis ausgewählt hat.

Ausgewählt aus 64 Bewerbern zum Kunstpreis

Gudrun Poetzsch ist eine von fünf Nominierten für den Preis – ausgewählt aus 64 Bewerbern. Eingereicht hatte sie aktuelle Arbeiten: Collagen, Arbeiten aus gefaltetem Papier und Drucke. Keine leichte Kost, deren Charme sich nach flüchtiger Betrachtung erschließt. Doch dieses Jahr hat schon so manche Überraschung bereitgehalten. Es ist die Zeit der stillen Künstlerinnen.

Rostocker Kunstpreis Der Rostocker Kunstpreis wird seit 2006 in wechselnden Kategorien wie Fotografie, Malerei oder Grafik verliehen. Initiator ist der Verein Kulturstiftung Rostock. Die Provinzial-Versicherung fördert den Preis mit 10 000 Euro. Er wird gemeinsam mit der Hansestadt Rostock verliehen. Freie Grafik steht im Jahr 2020 im Fokus. Insgesamt haben sich 35 Künstlerinnen und 29 Künstler beworben. Eine Jury hat aus allen Beverbern fünf Kandidaten ausgewählt. Die Nominierten sind: Gerlinde Creutzburg (Jahrgang 1955), Rando Geschewski (Jahrgang 1963), Gudrun Poetzsch (Jahrgang 1971), Udo Rathke (Jahrgang 1955), Ramona Seyffarth (Jahrgang 1980). Die Ausstellung mit ausgewählten Werken der Künstler wird am Freitag, 30. Oktober 2020, 18 Uhr eröffnet – in der Societät Rostock maritim, dem ehemaligen Schifffahrtsmuseum an der August-Bebel-Straße 1. Die Preisverleihung ist am Samstag, 28. November 2020, 16 Uhr geplant.

Der renommierte Bachmannpreis ging im Juni an die 80-jährige Schriftstellerin Helga Schubert aus Meteln bei Schwerin. Der Literaturnobelpreis ging vor wenigen Tagen an die amerikanische Lyrikerin Louise Glück. Die breite Öffentlichkeit hatte die Frauen nicht auf dem Schirm. Es gibt eben Künstler, zu denen Poetzsch ganz sicher gehört, die man für sich entdecken muss, weil sie nicht omnipräsent und schon gar nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind.

Collage von Gudrun Poetzsch. Die Künstlerin (Jahrgang 1971) ist für den Rostocker Kunstpreis 2020 nominiert. Aktuell stehen Collagen und Drucke im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Quelle: Juliane Schultz

Kindliche Freude am Experiment

Gelegenheiten ihre Arbeiten zu sehen gab es in den vergangenen Jahren durchaus. Seit ihrem Kunststudium in Berlin Weißensee ist sie fast jedes Jahr auf mehreren Ausstellungen vertreten. Die Kunstsammlung des Landes hat Arbeiten von ihr gekauft und 2012 ging der mit 10 000 Euro dotierte Kunstpreis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe an Poetzsch.

Stets ist von Klarheit und Struktur die Rede, wenn ihre Drucke beschrieben werden. Doch sollte man den Ernst, den Poetzsch ausstrahlt, nicht auf ihr gesamtes Werk zu übertragen. Rückt man etwa ihren Collagen dieses Jahres zu Leibe, offenbart sich eine Menge kindlicher Freude am Experiment: Ausrisse aus Skizzenbüchern, Farbflächen, Malerei, Karteikarten oder Zeitungsartikel fügt sie neu zusammen. Streng geometrisch, verspielt, Ton in Ton oder fast schon bunt. Nicht einmal Briefumschläge vom Finanzamt bleiben vor einer Wiederverwertung verschont. „Nicht verloren gebe, damit nichts verloren gehe“, sagt Poetzsch und lacht.

Dreidimensionale Arbeit (Detail) von Gudrun Poetzsch. Die Künstlerin (Jahrgang 1971) ist für den Rostocker Kunstpreis 2020 nominiert. Quelle: Juliane Schultz

„Ich muss doch auch Spaß haben“

Dass diese Formenvielfalt auf Kosten der Wiedererkennbarkeit gehen könnte, nimmt sie in Kauf: „Ich habe mir keine Grenzen gesetzt, wie ich arbeiten möchte“, so Poetzsch. „Ich bin ja Selbstunterhalter, da muss ich doch auch Spaß haben.“ Ihre Collagen erinnern mal an Gartenarchitektur von oben, mal an Baugerüste oder an Segelboote auf dem Wasser. Hunderte, vielleicht tausende solcher Blätter warten in ihren Grafikschränken darauf, gezeigt zu werden. Wenigstens ein Bruchteil findet nun sein Publikum.

