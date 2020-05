Rostock

In der Rostocker Kunsthalle wird am Freitagvormittag coronabedingt ohne Reden und Führungen die Günther-Uecker-Ausstellung „Huldigung an Hafez“ eröffnet. Doch Freunde der Kunsthalle und des Künstlers haben bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) die Möglichkeit, dem in Düsseldorf lebenden Uecker und der Ausstellung näherzukommen. Der Chefredakteur des Zeitmagazins, Christoph Amend, interviewt den 90-Jährigen, das Gespräch kann live auf Facebook verfolgt werden.

MV feiert Uecker-Jahr

Der aus Wendorf bei Wismar Uecker, der vor allem mit seinen reliefartigen Nagelbildern berühmt wurde, ist wohl der einzige lebende bildende Künstler mit Mecklenburger Wurzeln der weltweit erfolgreich und bekannt ist. Er feierte im März seinen 90. Geburtstag. In Mecklenburg-Vorpommern werden aus diesem Anlass gleich mehrere Ausstellungen zu Ehren Günther Ueckers gezeigt. Neben der Kunsthalle verfügt auch das Staatliche Museum Schwerin über ein bedeutendes Konvolut seiner Werke.

Mit dem Iran verbunden

In der Rostocker Schau sind nach Angaben der Kunsthalle bis Mitte August 42 Arbeiten des Künstlers zu sehen, die seine Auseinandersetzung mit dem mittelalterlichen persischen Dichter und Mystiker Hafez von Schiraz spiegeln. Mit dem Iran sei er sehr verbunden, heißt es, das Land sei ihm fremd und doch vertraut, vor allem aber Inspiration. Ergänzt werden Ueckers Bilder durch korrespondierende Arbeiten von acht zeitgenössischen iranischen Künstlern.

Von Jan-Peter Schröder/Thomas Müller