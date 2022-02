Güstrow/Rostock

Wenn er durch Güstrow läuft, erkennen ihn die Leute schon von weitem – an seinen leuchtend weißen Locken. Klaus-Jürgen Schlettwein lebt seit mehr als 60 Jahren in der Barlachstadt und sieht sie heute als seine Heimat an. Doch sein zweites Zuhause waren mindestens genauso lange die Bühnen Mecklenburg-Vorpommerns. Mit Plattdütsch und Gitarre ist „Schletti“ von Wismar bis Rügen unterwegs gewesen.

Ob das Ferienprogramme in Nonnevitz waren, „Frettabende“ im Lokal „Stralsunder“ in Rostock, „De Plappermoehl“ im Radio oder die Musikantendeel in der Rostocker Stadthalle – Schletti gab ihnen Gesicht und Stimme. In diesem Jahr wird er 85 – und darum soll nun Schluss sein.

„Ich merke, dass es nicht mehr so läuft“

„Wiehnachten bi uns to Hus“ im Ernst-Barlach-Theater war im November sein letztes Programm. „Ich sage immer, einhundert Prozent oder gar nicht“, erklärt er. „Ich merke an den Fingern beim Gitarrespielen, dass es nicht mehr so läuft.“ Und was er sich und dem Publikum auf jeden Fall ersparen möchte, ist ein Blackout auf der Bühne.

„Ich könnte noch weitermachen, aber das möchte ich nicht erleben“, sagt der immer gut gelaunte Mecklenburger. Der plattdeutschen Sprache kehrt er deswegen aber nicht den Rücken. „Ich bin ja noch da, mache Lieder, schreibe Bücher – aber eben hauptsächlich für mich.“

Drei Generationen auf der Bühne: Klaus-Jürgen Schlettwein mit Tochter Susanne (r.) und Enkelin Svenja. Zuletzt waren sie im November 2021 im Güstrower Ernst-Barlach-Theater zu sehen. Quelle: Ove Arscholl

Kabarett bei der NVA

Angefangen hat alles bei der Armee. Im Jahr 1937 in Wismar als fünftes Kind einer Pastorenfamilie geboren, wächst Klaus-Jürgen Schlettwein in der Hansestadt auf. Sein Vater fällt im Krieg, 1950 stirbt seine Mutter. Sein großer Bruder studiert Theologie in Rostock und wird sein Vormund.

Schlettwein lebt zunächst in einem kirchlichen Internat in Rostock, bevor er 1952 nach Güstrow zieht und hier sein Abitur macht. Danach geht es für zwei Jahre nach Prora zur Nationalen Volksarmee. „Ich habe dort meinen Funkmessmeister gemacht und nebenbei Kabarett gespielt“, erzählt er. Seine erste Gitarre habe er sich gekauft und autodidaktisch spielen gelernt.

„Wir sind auf der ganzen Insel Rügen aufgetreten“, erinnert er sich. Schlettwein arbeitet ein Jahr lang bei der Rostocker Bauunion, bevor er sein Studium an der Uni Rostock beginnt. Er wird Lehrer für Englisch und Deutsch – und singt im Unichor mit seiner Schulfreundin Inge, die er später heiraten wird.

Video: Klaus-Jürgen Schlettwein verabschiedet sich

Auf der Straße Platt gelernt

Die plattdeutsche Sprache lernt er buchstäblich auf der Straße. „Meine Mutter kam aus Nordhausen, zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen“, so Schlettwein. Aber seine Schulkameraden hätten nur Platt gesprochen, lernten erst in der Schule richtig Hochdeutsch. Ihr Biologielehrer habe ihnen plattdeutsche Begriffe für Pflanzen und Tiere beigebracht, der Deutschlehrer Rudolf Tarnow mit ihnen gelesen und so Schlettweins Vorliebe geweckt.

„Als Sechstklässler stand ich als Köster Klickermann in ,De Katechismusstund’n auf der Schulbühne.“ Wir haben dann auch als Schüler gern zusammen gesungen. Und das ist so geblieben. „Wann immer es nach studentischen Arbeitseinsätzen kulturelle Abende zu gestalten gab, war ich dabei und für Platt zuständig“, erzählt Schletti lachend. „Da haben wir Reuter und Tarnow vorgetragen und immer auch gesungen.“ Schließlich habe er seine Examensarbeit über „Mundartliche und umgangssprachliche Elemente bei Herbert Nachbars ‚Hochzeit von Länneken‘“ geschrieben.

Anspruch: Leute zum Lachen bringen

Schlettwein wird 1963 Lehrer an der Schule in Mühl-Rosin bei Güstrow – und gestaltet in seiner Freizeit einen ersten plattdeutschen Abend für Senioren. Neben Stücken bekannter Autoren erzählt Schletti aus seiner eigenen Kindheit. Eine Frau habe ihm hinterher gesagt: „Herr Schlettwein, das war das Schönste!“ Und so habe er im Laufe der Jahre insgesamt 24 eigene Programme ausgearbeitet. „Natürlich kann man Brinckman und Reuter lesen, aber die meisten Leute wollen doch fröhlich sein und aus ihrer Lethargie geholt werden“, sagt Schlettwein.

Auch heute seien viele Leute knurrig und unzufrieden. Und die zum Lachen zu bringen, sei immer sein Anspruch gewesen. So sei er neben seiner Lehrtätigkeit in Güstrow durchs Mecklenburger Binnenland gezogen und aufgetreten. „An der Küste gab es Horst Köbbert, De Plattfööt und andere, ich war immer ein bisschen von der Küste weg, hab mich thematisch um Landwirtschaft gekümmert, war auf den LPGen, Erntefesten, habe alte Bräuche und Sitten erklärt – und immer alles up Platt.“

Klaus-Jürgen Schlettwein, Hansjörg Goldhofer, Susanne Schlettwein und Plattfoot Klaus Lass bei der 51. Musikantendeel 2012 in der Rostocker Stadthalle Quelle: Ove Arscholl

Platt in Singapur

Von 1982 bis 1997 ist Schlettwein festes Mitglied der Radiosendung „Plappermoehl“, die zunächst beim Sender Schwerin ausgestrahlt wird, später vom Norddeutschen Rundfunk übernommen wird. Noch heute komme es vor, dass ältere Menschen ihm auf der Straße erzählten: „Wi hürn sei immer sünndags morgens.“ Dabei gibt es die Sendung schon seit 25 Jahren nicht mehr.

Schletti seggt Tschüß! Miene leiw plattdütsch Frünn’n, wenn dat an’n schönsten is, sall man uphüren. Giwt dat woll wat Schöneret as tausamen mit mien Doechting, Susanne, un mien Enkeldoechting, Svenja, mit ein Wihnachtsprogramm ganz väle Minschen in diss Tied glücklich tau maaken. Ick mein, de is sülwst glücklich, de mit dat, wat hei kann, wat ganz ünnerscheidlich sien kann, anner Minschen glücklich maaken dörf. Dorüm mücht ick Tschüß seggen tau all de lütten un groten Bühnen mit de välen leiwen plattdütschen „Fans“. För twei Afschnitt in mien langet Läben, mit binah 85 kann ick dat woll seggen, bün ick sihr dankbor. De 25 Johr as Lihrer wieren wunnerbor un hebben mi väl gäben. Dat ick denn mien Hobby tau mienen Berauf maaken künn, wier noch schöner. All de Minschen, de ick in all de Johren drapen hew, de Lütten un de Groten mücht ick välen Dank seggen. An diss Stell mücht ick miene Fru, Inge, nöhmen, ahn de ick dat all nicht schafft harr. Ein von de wichtigsten Bühnen wier för mi de Stadthall Rostock. Ick denk giern trügg an all de Solo – Programme, an de Musideels tausamen mit Susanne, Goldi un de Bordmuskanten, mit Letzteren denn ok noch „Schlettis Danz up de Deel“. Wat wier dat eine schöne Tied. Ganz besunners, wiel Sei, miene leiwen plattdütsch Frünn’n mi mit Ehren Bifall, mit ehr Lachen un männigmal ok mit ein poor Tranen Maut maakt hebben, ümmer wieder tau maaken. Mien Motto wier ümmer: 100 % orrer gor nich. Un dorüm segg ick noch mal eins Tschüß. Hollt juuch fuchtig, Kopp hoch un Nacken stief! Bliewt gesund un fröhlich un vergätt nich Juuch Schletti Maakt wat dorut!

Im Jahr 1988 hängt Schlettwein den Lehrerberuf an den Nagel und ist seitdem als Alleinunterhalter unterwegs. Auf Einladung der Niederdeutschen Bühne Rostock kann er sogar in Singapur auftreten. „Norddeutsche Firmen, die dort ansässig waren, veranstalteten dort ein jährliches Grünkohlessen und wollten ein Programm dazu haben.“ Bis 2005 sei er sechsmal in Singapur, dreimal in Tokio und einmal in Hongkong aufgetreten – mit Plattdeutsch um die Welt.

Von 1997 bis 2016 tritt Schlettwein regelmäßig auf der „Musikantendeel“ in der Rostocker Stadthalle auf. Moderatoren sind Hans-Jörg Goldhofer und später auch Schlettweins Tochter Susanne. Selbst Enkeltochter Svenja steht mit auf der Bühne. Im November 2019 und März 2020 moderiert er selbst noch zweimal „Danz up de Deel“ in der Stadthalle, dann setzt Corona einen Schlussstrich.

Klaus-Jürgen Schlettwein vor der Rostocker Stadthalle. Hier stand er 25 Jahre lang immer wieder auf der Bühne. Quelle: Ove Arscholl

Mehrfach werden geplante Veranstaltungen verschoben und jetzt will Schletti nicht mehr. „Ich muss das nicht mehr machen, ich habe auch so genug zu tun“, sagt der 84-Jährige. Ein paar kleine Vorträge oder Lesungen schließt er nicht aus, aber er brauche keine große Bühne mehr. „Ich hoffe, dass ich meinem Publikum so viel gegeben habe wie es mir gegeben hat“, blickt er zurück. „Es hat mir all die Jahre lang mein Herz erwärmt.“

Von Ove Arscholl