Rostock

Wie schon bei der Reihe „Have a look“ choreografierten vier Ensemblemitglieder den Abend. Inspirieren ließen sie sich von Briefen aus dem Publikum. Die Zuschauer waren vor einem halben Jahr aufgefordert worden, aufzuschreiben, was im Leben besonders prägend oder eindrucksvoll war. 20 Zuschriften gingen ein. Daraus entwickelten nun Rebeka Mondovics, Hung-Wen Mischnick, Vincent Wodrich und Natalie Shults ihre Choreografien.

So sind vier ganz unterschiedliche Geschichten entstanden, die mehr oder weniger zeigen, was die Truppe an Kraft, Verwandlung, Ideen, Charme und Witz zu bieten hat und die insgesamt einen kurzweiligen Abend ergeben. Auch die Musik haben die vier ChoreografInnen selbst zusammengestellt.

Suche nach Identität

Im ersten Stück „Ich erzähle mich selbst“ lässt Rebeka Mondovics vier Tänzer auftreten. Sie sind alle gleich gekleidet mit beigen Hosen und Rollkragenpullovern und betrachten sich in vier Spiegeln. Erzählt wird die Suche nach der eigenen Identität, die der Auflösung eines gordischen Knotens gleicht, der am Ende tatsächlich entwirrt ist. Nun ist der Weg frei, ins Leben aufzubrechen.

Eine Kommode voller Erinnerungen

„Drawer of memory“ – „Kommode der Erinnerung“ hat Hung-Wen Mischnick ihr Stück genannt, für das sie eigens beim bulgarischen Komponisten Milen Apostolov eine Komposition in Auftrag gegeben hat. Aus den sich wie von Geisterhand öffnenden und schließenden Schubladen zieht Tänzer Vincent Wodrich nicht nur Briefe mit seinen schmerzlichen Erinnerungen, sondern diese werden lebendig und steigen leibhaftig aus der Kommode.

Ärzte werden zu Monstern

Ein witziger Einfall und eine gut nachzuvollziehende Geschichte mit Anfang und Ende. Hung-Wen Mischnick, die selbst mittanzt, überlässt es dem Publikum zu urteilen, ob die Erinnerungen tatsächlich so schrecklich sind, ob die Chefin, die den Protagonisten ihres Stücks entlassen hat, wirklich so ein kalter Roboter war? Ob die verlorene Liebe wirklich so schlimm oder die Angst vor der Operation den Arzt zum Monster gemacht hat? Alle Erinnerungen verschwinden am Ende wieder und der sich in ihnen Quälende gleich mit.

Zwanglos und ergeben

Um die Poesie des letzten Augenblicks geht es im dritten Teil des Abends. Linda Kuhn und Hung-Wen Mischnick sind in diesem Stück zu erleben, das Vincent Wodrich choreografiert hat. Die Frauen tanzen überwiegend synchron, kraftvoll und geschmeidig. Sie tragen Alltagskleidung und sind ganz zwanglos dem Tanzen ergeben.

Scheitern, na und?

Am experimentierfreudigsten ist Natalie Shults mit ihrer „Ode an das Scheitern“. Mit Witz und Einfallsreichtum holt sie mehr aus den Tänzern heraus, als das Beherrschen ihrer Kunst. Denn im modernen Tanztheater ist alles erlaubt. Eine schöne Ensembleleistung, bei der sich die Tänzer viel trauen – sprechen, singen und rhythmischen Becherspiel. Gut oder nicht gut? Ist doch egal! Dann eben noch einmal – Scheitern als Chance. Dieses Tanzensemble zu sehen, macht gute Laune. Und so gab es nach zwei Stunden freudigen Applaus vom gut gelaunten Publikum.

Von Gabriele Struck