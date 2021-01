Bahlenhüschen

Wenn Christiane Dreyer Musik hört, entstehen bei ihr Bilder im Kopf. Es sind vorwiegend klassische Kompositionen, deren Klänge die Künstlerin inspirieren und die sie in ihren Werken verarbeitet. Und das auf besondere Weise: Denn die 77-Jährige ist gelernte Handweberin und hat aus ihrem Beruf eine Kunstform gemacht. An ihren zwei Webstühlen im heimischen Bahlenhüschen in der Nähe von Schwerin fertigt die Textilgestalterin Objektkunst aus Baumwolle und weiteren Materialien an.

Musik wird zur Textilkunst verarbeitet

„Die Fuge“ heißt eine ihrer Arbeiten, in der sie eine Komposition von Johann Sebastian Bach textil verarbeitet hat. „Meine Tochter ist Pianistin und der Kontakt zur Musik war immer da“, erzählt Dreyer. Im Wohnzimmer hängt ein weiteres großformatiges Bild, bei dem die Künstlerin den Zusammenklang der Töne im Wortsinn miteinander verwoben hat. Mit verschiedenfarbigen Fäden, die durch die Anordnung fast stakkatoartig wirken, fängt sie den musikalischen Schwung ein. Auch Orgelpfeifen verschiedener Größen und Farben hat sie aus Wellpappe und Baumwolle gewebt, so dass sie reliefartig in den Raum hineinragen. Objektkunst bezeichnet es der Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern, bei dem Dreyer seit 1990 Mitglied ist. Reliefweberei nennt es die Künstlerin selbst.

„Ich hatte sofort einen Bezug zum Weben“

Seit den 80er Jahren webt Dreyer nicht nur mit Wolle, sondern auch mit Wellpappe. Eine Technik, die ihr besonders nach der Wende zugutekam. Denn erst über Umwege gelangte die 77-Jährige zur Kunst. Gezeichnet habe sie schon immer, sagt Dreyer, die in 1943 in Diedrichshagen in der Nähe von Grevesmühlen geboren wurde und in einem Pastorenhaushalt aufwuchs. „Auf der Oberschule in Güstrow war mir klar, dass ich eine künstlerische Ausbildung machen will“, erinnert sie sich. Nach dem Abitur liebäugelt sie zunächst mit dem Bereich Bühnenbild. „Aber das hat nicht geklappt“, verrät sie. Also habe sie sich in verschiedenen Bereichen ausprobiert und schließlich die Weberei für sich entdeckt. „Ich hatte sofort einen Bezug zu der Technik“, erinnert sich Dreyer. Sie absolviert eine Lehre als Handweberin, arbeitet in einer Handweberei in Erfurt und Schwerin und macht 1979 ihre Meisterprüfung. Seit 1980 ist sie freischaffend als Textilgestalterin tätig.

„Nach der Wende brach alles weg“

„Das Gestalterische hat mich schon immer mehr interessiert als die Technik“, verrät die 77-Jährige. Schon vor ihrer Meisterprüfung widmet sie sich der Bildweberei und wird von befreundeten Künstlern bestärkt. „Zu DDR-Zeiten hatte die Bildweberei eine gute Lobby“, sagt Dreyer. Sie habe viele Aufträge bekommen und unter anderem das Foyer der Sportschule für die Athleten der Nationalmannschaft in Zinnowitz auf Usedom gestaltet. „Die Aufträge waren aber nie politisch“, betont sie. Nach der Wende sei plötzlich alles weggebrochen. „ Textilkunst war auf einmal nicht mehr so gefragt, besonders in Westdeutschland“, sagt Dreyer. „Zum Glück hatte ich schon vorher begonnen, mit Wellpappe zu arbeiten.“

Atelier in 300 Jahre altem Haus

In ihrem Atelier unter dem Dach ihres 300 Jahre alten Häuschens arbeitet sie bis heute mit dem Material – neugierig beäugt von Katzendame Pia. „Anfangs war die Wellpappe naturbelassen, an die Farben habe ich mich langsam herangetastet“, sagt Dreyer. Inzwischen sind ihre dreidimensionalen Bildobjekte überwiegend farbig: Am Webstuhl entstehen aus mehreren Lagen Wellpappe in verschiedenen Formen und Materialien, wie Seide und Baumwolle, neben musikalischen Arbeiten abstrahierte Landschaften. Meist sind es wellenartige Bewegungen, die Dreyer aufnimmt. Der „Sonnentag“ (2015) ist inspiriert von mecklenburgischen Feldern, die Arbeit „Fließend“ (2019) hat einen maritimen Bezug. Auch Metallfäden hat Dreyer schon am Webstuhl verarbeitet.

Zur Person Christiane Dreyerwurde 1943 in Diedrichshagen geboren. Sie absolvierte eine Lehre als Handweberin und machte 1979 ihre Meisterprüfung. Seit 1980 ist sie freischaffend als Textilgestalterin tätig. Sie war Mitglied des Verbandes Bildender Künstler in der DDR und ist seit 1990 Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern. 1997 erhielt sie den Preis des norddeutschen Kunsthandwerks. Ihre Arbeiten sind unter anderem im Staatlichen Museum Schwerin, im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum Schloss Gottorf und im Textilmuseum Lodz sowie bei Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.

An der Wand lehnt eine zarte Arbeit in hellen Farben ohne Titel. „Sie stellt gebrochene Engelsflügel dar. Ich habe sie umgedreht und wieder zusammengesetzt“, sagt Dreyer. Das Bild hat einen traurigen Hintergrund: „Meine Tochter ist an Krebs gestorben“, sagt die 77-Jährige leise. „Und ich habe lange gebraucht, um das zu verarbeiten.“ Trotzdem lässt sich die Autodidaktin nicht unterkriegen: „Ich teste immer wieder unterschiedliche Techniken aus“, sagt die umtriebige Künstlerin. „Und Ideen habe ich auch noch viele.“

Von Stefanie Büssing