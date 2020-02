Heiner Müllers „Umsiedlerin“ im Schwerin aufgeführt

Schwerin

Mit herzlichem und lang anhaltendem Applaus hat am Samstagabend im E-Werk des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin das Stück „Die Umsiedlerin“ von Heiner Müller Premiere gefeiert. Die war bereits seit mehreren Wochen ausverkauft. Auch für die nächsten beiden Vorstellungen gibt es keine Karten mehr. Regie führte der Schauspieler Milan Peschel, der seit 2006 auch als Regisseur unterwegs ist. Der Schauspieler ist bekannt aus zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen wie „Halt auf freier Strecke“, „Tatort“ und „ Der Tatortreiniger“. Natürlich macht das neugierig auf seine Regiearbeit.

Milan Peschel führt ein wandlungsfähiges Ensemble

Peschel zeigt mit seiner Inszenierung, dass er ein Ensemble führen und Bilder bauen kann. Die Zuschauer erleben mit 13 Mitwirkenden ein großes und hochkonzentriertes und wandelfähiges Ensemble, dem Peschel einiges abverlangt. Thema des Stücks ist die Bodenreform nach dem 2. Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone. „Junkerland in Bauernhand“ hieß die Devise und so beginnt das Stück mit dem Sturm auf das Gutshaus, wie es sie auch hier in Mecklenburg gab. Die Gutsherren wurden verjagt, die alte Ordnung ist Geschichte. Jetzt muss eine neue Ordnung her.

Zwangsenteignung wird zu Zwangskollektivierung

Jeder Bauer erhält fünf Hektar Land, die er bewirtschaften soll. Für diese Szene findet Peschel ein starkes Bild. Fünf Handvoll Blumenerde für jeden. Alle bekommen gleich viel und erfahren, dass sie das, was sie haben, allen nutzbar machen. Zwangsenteignung wird zu Zwangskollektivierung. An dieses Gesetz haben sich alle zu halten.

Neue Herren bringen neue Zwänge

Da stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Gut oder Böse, Dafür oder Dagegen, Schwarz oder Weiß. Bühnen - und Kostümbildnerin Magdalena Musial kleidet die Horde Bauern allesamt schwarz-weiß und zeigt anhand des Sammelsuriums an Oberbekleidung dennoch, was für ein bunter Haufen diese Bauern doch sind. Gleichmacherei ist schwierig, denn jeder hat andere Träume und die sind nicht immer kommunistisch korrekt. Auch sind die Männer in der Inszenierung in viel zu enge Hosen gepackt, wie auch die neuen Herren und die neuen Zwänge einengen. Diese Pantalons wirken recht lächerlich an Kerlen, die zupackende Neubauern sein wollen. Die Frauen wirken wie Farbtupfer, die aus dem was an Stoff und Gobelin da ist, Kleider zu tragen wissen und die ihrerseits eine andere Last zu tragen haben. Das Bühnenbild besteht aus drei Portalen. Durch diese sind die Ackerflächen zu sehen.

Viele Umsiedler bleiben misstrauisch

Viele Umsiedler sind nun da, Geflüchtete aus den ehemaligen Ostgebieten. Keiner will sie. Sie bringen Hunger und Typhus, heißt es im Stück. Niet, eine junge Frau, ikonenhaft gespielt von der Schauspielstudentin Ana Yoffe, ist so anders als die derberen, gebeutelten Frauen im Dorf. Sie bleibt eine Einzelgängerin. Einmal „hervorgekrochen unter einem Mann“ ist sie schwanger von Fondrak, dargestellt von Janis Kuhnt. Der aber hat sie sitzenlassen und ist abgehauen. Mit den Kommunisten will er nichts zu tun haben.

Sein Gegenspieler ist Flint, ein überzeugter Kommunist. Marko Dyrlich gibt diesem Gestalt, bullig, kraftvoll und abstoßend zugleich. Wehe dem, der nicht gehorcht. Flint agiert im Zeichen der roten Fahne und wer die schwenkt, hat die Macht und das Bier. Das ist im Kommunismus umsonst und fließt an diesem Abend auf der Bühne auch reichlich, während die Bauern auf die versprochenen Traktoren warten. Chapeau! Zwei Maß Bier auf Ex auszusaufen, will geübt sein. Mit Alkohol aber lässt sich nicht nur die Zeit vertreiben, sondern auch der Krieg vergessen.

Heiner Müllers Text wurde angereichert

Milan Peschel hat Heiner Müllers Text mit allerlei Texten angereichert, darunter „Lob des Kommunismus“ von Bertolt Brecht und Liedern aus der DDR- Singebewegung wie „Sag mir, wo Du stehst“ und „Wir sind überall auf der Erde“. Er endet mit dem Titel von Zager und Evans „In the year 2525“,und einer kitschigen Szene, die die Geburt des so genannten neuen Menschen zeigt, dem die immer noch schwangere Niet ungläubig zusieht. Schöne Utopie, aus der ja bekanntlich nichts wurde. Nur wütend sind die Bauern über vorgegebene Zwänge bis heute.

Die nächsten Inszenierungen am 9.2. und 22.2. sind ausverkauft. Karten gibt es für den 20.und 28.3.

Von Gabriele Struck