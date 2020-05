Am 20. und 21. Juni öffnen 96 Guts- und Herrenhäuser in MV ihre Pforten für Besucher, die in die Kulturgeschichte eintauchen möchten. Die Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser – das Kulturfestival feiert in diesem Jahr die Erstplatzierung beim ADAC Tourismuspreis MV 2020.