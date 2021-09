Rostock

Ein wenig stolz ist Eva Maria Buchholz schon: 2002 kam die studierte Germanistin und Romanistin von Hannover in die Hansestadt, um den Hinstorff-Verlag zu leiten, und entdeckte ihr Herz für die Ostsee und den Rostocker Traditionsverlag.

Heute ist sie Teil einer Erfolgsgeschichte, die schon 190 Jahre währt: Am 2. September feiert der Hinstorff-Verlag seinen 190. Geburtstag. Damit leitet die 59-Jährige aktuell das älteste Verlagshaus Mecklenburg-Vorpommerns und eines der ältesten im deutschsprachigen Raum.

„Wir sind stolz auf die bewegte Verlagsgeschichte“

„Wir sind alle sehr stolz auf die bewegte Verlagsgeschichte und freuen uns, dass es Hinstorff nach 190 Jahren noch gibt. Das hat nicht jeder Verlag geschafft – gerade im Osten“, sagt Buchholz. Den Grundstein dafür legte der damals gerade mal 20-jährige Dethloff Carl Hinstorff, als er 1831 eine Buchhandlung im mecklenburgischen Parchim gründet, die später um weitere Niederlassungen mit Druckerei in Ludwigslust und Rostock erweitert wird.

Seinen Durchbruch hatte er dem Glücksfall zu verdanken, dass er 1859 dem niederdeutschen Dichter Fritz Reuter (1810 bis 1874) begegnete. Dieser bescherte ihm Bücher mit 156 Auflagen – ein enormer Erfolg. „Man kann sagen, Hinstorff ist mit Reuter und Reuter mit Hinstorff groß geworden“, sagt Buchholz. Trotz Angebote anderer Verlage sei der Dichter dem Hinstorff-Verlag immer treu geblieben. Noch heute werden Reuters Werke bei Hinstorff publiziert.

Als das Unternehmen nach dem Tode Hinstorffs zu zersplittern droht, übernimmt der Buchdrucker Peter Emil Erichson 1907 die Rostocker Druckerei und später die Ludwigsluster Verlagsanteile und verlegt den Firmensitz nach Rostock. Nach der Zerstörung 1942 durch Luftangriffe baut Erichson den Verlag wieder auf und bekommt 1946 die erste Druckgenehmigung nach dem Krieg von der sowjetischen Administration. Der Verleger setzt erfolgreich auf Heimatliteratur und Belletristik wie Willi Bredel und Käthe Miethe. „Erichson hat in Ahrenshoop gelebt und dort mit Käthe Miethe auch gern Wodka getrunken“, sagt Buchholz und lacht.

„Hier erschienen Titel, die woanders nicht erschienen wären“

In den 60er-Jahren wird der Verlag als volkseigener Betrieb unter Verleger Konrad Reich und Cheflektor Kurt Batt weitergeführt. Renommierte Autoren der Gegenwartsliteratur veröffentlichen ihre Werke erstmals bei Hinstorff. Dazu zählen Ulrich Plenzdorf, Jurek Becker, Klaus Schlesinger, Rolf Schneider und Franz Fühmann, den der Verlag noch heute im Programm hat und der im Januar 2022 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Schon immer ist der Hinstorff-Verlag etwas liberaler als andere DDR-Verlage. „Hier durften einige Titel erscheinen, die woanders nicht mehr erschienen wären“, sagt die Verlagsleiterin mit Blick auf Bücher wie „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf, das 1973 erscheint und in mehr als 20 Sprachen übersetzt wird. Durch den Verkauf von Lizenzen an den Suhrkamp-Verlag seien die Bücher auch im Westen bekannt geworden, was dem Hinstorff-Verlag den Titel „Suhrkamp des Ostens“ eingebracht habe.

„Die größte Zäsur war die Wende, nach der sich der Verlag im gesamtdeutschen Umfeld neu positionieren musste“, sagt Buchholz. Autoren wie Plenzdorf und Becker verlassen den Hinstorff-Verlag. „Es wusste ja niemand, wie es mit den Ostverlagen weitergeht“, so Buchholz. In sicheres Fahrwasser gerät der Hinstorff-Verlag erst, als Christian Heise ihn 1992 erwirbt und Ansgar Heise 1998 Geschäftsführer wird.

40 Neuerscheinungen pro Jahr: 650 Titel von 300 Autoren

Seitdem werde das Angebot kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Zwischen 30 und 40 Neuerscheinungen gibt es pro Jahr. 650 Titel von rund 300 Autoren hat der Verlag aktuell im Programm. Geblieben sind traditionelle Bereiche – so hat Reuters Plattdeutsch bis heute überdauert. Kombiniert wird es mit zeitgenössischen Autoren.

Dazugekommen sind Kinderbücher, Graphic Novels und die regionalen Ostseekrimis, von denen der Verlag mehr als 50 Titel im Programm hat. „Das Regionale ist einer unserer wichtigsten Schwerpunkte“, sagt Buchholz. Von den insgesamt 650 Titeln entfallen 550 auf diesen Bereich. Das Spektrum des Verlags reicht dabei vom opulenten Bildband über Kalender, Reiseführer und Reportagen, Ratgeber und Sachbücher über maritime Titel bis zum Ostseekrimi.

Zahlreiche Bücher kann man auch als E-Book lesen. Das sei besonders im Hinblick auf sinkende Käuferzahlen im Printbereich wichtig. „Die Zahlen bei den Buchverkäufen gehen nachweislich zurück“, sagt die Verlagsleiterin. Durch E-Books ließe sich dies zumindest teilweise kompensieren. „Im Bereich Belletristik verzeichnen wir im Digitalen bereits 30 bis 40 Prozent Umsatz“, so Buchholz. Geschlossene Buchläden und fehlende Touristen hätten zudem im ersten halben Jahr für ein Defizit in der Kasse gesorgt. „Das haben wir aktuell fast wieder drin. Der Umsatz im August war zehn Prozent höher als prognostiziert, das ist für uns ein Zeichen, dass es wieder bergauf geht“, sagt Buchholz. „Nun haben wir aber das Problem, dass das Papier extrem teuer geworden ist, und lange Lieferzeiten hat.“

Kinder ans Lesen heranführen

Für die Zukunft wünscht sie sich: „Dass wir auch künftig Titel finden, mit denen wir die Menschen zum Lesen animieren und insbesondere Kinder ans Lesen heranführen.“ Dabei hilft die Verlagsleiterin aktiv mit, indem sie Kinder- und Schulgruppen in den Verlag holt, erklärt, wie Bücher entstehen, und bei der Leseförderung mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeitet. Der Hinstorff-Verlag mit den neun Mitarbeitern ist inzwischen auch für Buchholz zu einer zweiten Familie geworden. „Hier sind Freundschaften und sogar Ehen entstanden“, sagt die 59-Jährige und lacht. „Wir sind nicht immer alle einer Meinung, aber wir halten immer zusammen.“

Auch ihr Beruf ist für die Verlagsleiterin nach knapp 20 Jahren nach wie vor Herzenssache: „Es ist schön, dass man so eng mit der Stadt, der Region und dem Land verbunden ist und mit den Büchern einen Beitrag zum kulturellen Leben leisten darf“, sagt sie. „Außerdem lernt man viele interessante Menschen kennen, das bereichert auch das eigene Leben.“ Gefeiert wird wegen der Einschränkungen in diesem Jahr zwar nicht. „Aber das werden wir zum 200. Geburtstag auf jeden Fall ausgiebig nachholen“, ist Buchholz überzeugt.

Von Stefanie Büssing