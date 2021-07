„Hinterlandbühne Rügen“ bringt Kunst und Kultur in den ländlichen Raum

Pansevitz

Trommelschläge hallen durch den Schlosspark Pansevitz. Auf einem Podest stehen zwei Soldaten, während sich von hinten unter lautem Singen eine ungewöhnliche Karawane nähert: Es ist Bertolt Brechts „Mutter Courage“, die dort gleich in zweifacher Ausführung auf dem historischen Planwagen sitzt und von ihren Kindern in Richtung der Soldaten gezogen wird.

Seit Montag probt das Laien-Ensemble des Vereins „Hinterlandbühne Rügen“ vor der Schlossruine des weitläufigen Parks für sein diesjähriges Sommertheater „Mutter Courage und ihre Kinder“, das am 30. Juli Premiere feiert.

Inszenierung als Reise durch den Park

Initiator Boris Hruschka und sein Verein „Hinterlandbühne Rügen“ sind alles andere als konventionell. Das zeigt sich schon am Konzept des Sommertheaters: Wer sitzen und konsumieren will, ist hier fehl am Platz. „Wir nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch den Park“, sagt Hruschka. Gespielt wird an verschiedenen Stationen, die Zuschauer folgen mit kleinen Klapphockern. Ähnlich beweglich im Geist ist auch Hruschka selbst, der beim Sommertheater als Regisseur fungiert: Am liebsten inszeniere er Stoffe, die eigentlich unspielbar sind. „Wie der zweite Teil von Goethes Faust“, verrät Hruschka und lacht. 2017 führte sein Ensemble gleich beide Teile der Tragödie zum Vollmond auf.

Und das als Laien-Ensemble – auch wenn Hruschka den Ausdruck nicht gern hört. Seit rund zehn Jahren spielt der Verein im Schlosspark Pansevitz. Zum festen Kern gehören rund 20 Mitstreiter, die spielen oder sich um Bühne, Kostüme und Technik kümmern. „Einige sind von Beginn an dabei, daher ist vieles schon sehr professionell“, lobt Hruschka.

Die Stücke wähle er jedes Jahr nach dem Ensemble aus. „Ich gucke, wer alles dabei ist und welches Stück dazu passt. Dann stelle ich eine Textfassung her, die für das Ensemble maßgeschneidert ist“, sagt er. Umgeschrieben werden die Originaltexte nicht. „Aber gekürzt oder neu montiert“, sagt der Regisseur, der den Stücken so seine eigene Handschrift verleiht und dem Publikum die mitunter schwere Theater-Kost mundgerecht serviert.

Mitunter schwere Theaterkost mundgerecht serviert

Das zeigt sich auch beim aktuellen Stück „Mutter Courage“: „In dem Drama steckt auch wahnsinnig viel Witz“, sagt Hruschka. Dem Publikum ein Lachen zu entlocken, das im Halse stecken bleibe, das liebe er, verrät der 54-Jährige. 1999 verschlug es ihn aus Jockgrim in der Südpfalz ins beschauliche Schweikvitz in der Gemeinde Kluis.

Seine ersten Theatererfahrungen sammelte er viele Jahr zuvor in Heidelberg. „Ich hatte dort halbherzig angefangen zu studieren und bin im Rahmen eines Unistreiks in den 80er Jahren einfach wieder ausgestiegen“, verrät er. Hruschka wechselt ans Heidelberger Stadttheater, wo er zunächst als Bühnentechniker arbeitet und dann vier Jahre im Schauspiel assistiert.

„Nach der Wiedervereinigung hat es mich in die Welt hinaus gezogen“, erzählt der Pfälzer. 1993 geht er nach Berlin, renoviert Wohnungen, fängt an zu schreiben und erlebt die wilde Nachwendezeit in der Hauptstadt. Ende der 90er kommt Hruschka durch private Kontakte nach Schweikvitz und zieht in ein altes Landarbeiterhaus, das er in Lehmbauweise wieder herrichtet. Aus einem Künstlerfest im Dorf, zu dem befreundete Schauspieler, Regisseure und Musiker wie Rainald Grebe kommen, entsteht die Idee, einen Kultur-Ort für den Winter zu schaffen. So entsteht jener lichtdurchflutete Fachwerkbau aus heimischen Kiefern und Lehmsteinen in Schweikvitz, der von den Machern liebevoll die „Rote Kugel“ genannt wird.

Vorstellungen und Karten Das Stück„Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht ist vom 30. Juli bis zum 21. August im Schlosspark Pansevitz auf der Insel Rügen zu sehen. Premiere ist am 30. Juli um 20 Uhr. Weitere Termine sind am 31. Juli, am 6 .und 7. August, am 13. und 14. August sowie am 20. und 21. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Reservierungen unter: info@rotekugel.com oder telefonisch 0176-62611456 (von 17 bis 20 Uhr). Preis: 20 Euro (Erwachsene), 10 Euro (Kinder von 10 bis 14 Jahren). Die Veranstaltung ist für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet. Treffpunkt: Innenhof der Ruine im Schlosspark Pansevitz, Festes Schuhwerk wird empfohlen, bei anhaltendem Regen fällt die Veranstaltung aus. Weitere Infos:www.rotekugel.com

Dort finden von Herbst bis Frühjahr regelmäßige Veranstaltungen, wie Theater, Kabarett, Lesungen oder Konzerte statt. Bis heute nutzt Hruschka seine Kontakte in die Theaterszene, um namhafte Künstler auf die Insel zu holen. Beim aktuellen Sommertheaterstück wird er von Regisseurin Claudia Bauer unterstützt, die unter anderem am Schauspiel Leipzig inszeniert. Trotzdem geht es ihm nicht um große Namen.

„Wir wollten keine weitere Touristenattraktion, sondern einen Treffpunkt für die Menschen aus dem Dorf und der Region schaffen“, sagt Hruschka über die „Rote Kugel“. Bis zu 100 Besucher finden dort Platz. Etwas mehr sind es beim Sommertheater im Schlosspark. „Wir gehen mit maximal 120 Leuten durch den Park, da wir dort ohne Mikrofonverstärkung arbeiten“, erklärt der Regisseur. Auch das selbst gebaute Bühnenbild ist eher minimalistisch gehalten: „Vieles entsteht in den Köpfen der Zuschauer“, betont Hruschka.

„Es ist völlig zwanglos und macht einfach Spaß“

Auch für die Schauspieler ist das Sommertheater immer wieder ein tolles Erlebnis: „Es ist völlig zwanglos und macht einfach Spaß“, sagt Ensemble-Mitglied Kirsten Vollbrecht. „Ein wenig Aufregung ist ganz normal“, verrät auch Diana Kliem, die in dem aktuellen Stück drei verschiedene Rollen spielt und für die musikalische Untermalung mit der Querflöte sorgt. „Trotzdem sind wir einfach eine nette Truppe“, findet sie. Das bestätigt auch Hruschka: „Es ist sehr familiär, inzwischen sind viele Freundschaften entstanden.“ Zudem gebe es eine Fangemeinde von rund 400 bis 500 Leuten, die kontinuierlich die Theaterveranstaltungen des Vereins besuchten.

Rund 130 Fördermitglieder hat dieser inzwischen. Gegründet wurde er 2009 von Hruschka und sechs weiteren Mitstreitern. Neben der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Belebung des ländlichen Raumes haben sich die Vereinsmitglieder Naturschutz und Landschaftspflege auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt werden sie mit Fördermitteln, die unter anderem von der Stiftung Schlosspark Pansevitz, der Gemeinde Kluis und dem Landkreis Vorpommern-Rügen kommen.

Theater als Versuchslabor für eine zukünftige Welt

„Wir arbeiten wie in einem Labor an einer zukünftigen Welt“, sagt Hruschka und lacht. „Auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig hoch gehängt ist.“ Für ihn sei das Theater eine Art Versuchslabor für künftige Gesellschafts- und Lebensentwürfe. Das zeigt sich auch in der Stückauswahl: „Wir spielen das dritte Brecht-Stück in diesem Jahr“, so Hruschka.

Auch der Dramatiker lege in seinen Stücken die Frage nahe, wie sich das Leben der Zukunft am besten gestalten ließe. „Das lässt sich auf alle Ebenen beziehen – vom Naturschutz übers Handwerk bis hin zur Kritik an der rein industriellen Landwirtschaft, die uns umgibt“, sagt Hruschka. Er will vor allem eins: die Menschen sensibilisieren. „Da ist die Kultur natürlich ein wichtiger Hebel.“

Von Stefanie Büssing