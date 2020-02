Als Daniel Cohn-Bendit 1954 neun Jahre alt war, wurde Deutschland Fußballweltmeister. Gefreut hat er sich darüber nicht. Im Interview mit Kristian Teetz erzählt der ehemalige Studentenführer, was ihm 1968 bedeutet, wie Fußball und Politik zusammenhängen – und was er an Joschka Fischer widersprüchlich findet.