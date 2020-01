Hitlergruß, Erotik-Show und Silly-Cover: Rostocker Kunsthalle zeigt Mahler-Fotografien

Rostock

Ein junger Mann sitzt am Wohnzimmertisch und reckt seinen Arm zum Hitlergruß. Der kleine Sohn versucht, es ihm mit dem Arm des jüngeren Bruders gleichzutun. Es sind Momente wie diese, die Ute Mahler auf ihren Fotos einfängt. „Bomber“ (1993), eine Auftragsarbeit für die Schweizer Zeitschrift „Das Magazin“, ist eine Reportage über einen Rechtsradikalen in Berlin-Lichtenberg. Viele Stunden saß die Fotografin dafür in der fremden Wohnung. Dennoch ist nichts gestellt. „Keine Situation schaffen, sondern die Situation erkennen und interpretieren“, ist das Credo der Fotografin.

Es ist jene Sensibilität für den Augenblick – mal völlig offen, vielleicht sogar irritierend – mit der sie immer wieder die Grenze der Fotografie überschreitet und Gedankenräume für den Betrachter öffnet. Das Sichtbare ist lediglich der Einstieg in ihre Bildwelt, dahinter liegt weit mehr. Dokumentarische Fotografie mit subjektivem Ansatz, nennt sie es selbst.

Dokumentation deutsch-deutscher Geschichte

Das mag unter anderem der gedanklichen Enge der DDR geschuldet sein. Es ist die scheinbare Beliebigkeit des Augenblicks, mit dem sich Ute Mahler stets jenseits der Zensur bewegt. Und doch steckt oft eine tiefere Symbolik in ihren Bildern.

Bei einer Reise nach Paris, die sie als Preis für ihre Diplomarbeit von der Kölner Photokina erhielt, fotografiert sie eine Taube im Käfig neben einer freien Taube auf dem Bürgersteig. Ein Foto, das ihr in den 80er Jahren die Anerkennung der Musik- und Künstlerszene der DDR einbringt. Davon zeugen zahlreiche Fotos, Plattencover und Poster für Bands wie Silly, City oder Karat, die auch in der Kunsthalle gezeigt werden.

Gemeinsam mit ihrem Mann Werner Mahler zählte Ute Mahler zur DDR-Zeit zu den stilprägenden Fotografen des Ostens. Beide dokumentierten in zahlreichen einfühlsamen Fotoprojekten über Jahrzehnte deutsch-deutsche Geschichte und gründeten nach dem Mauerfall mit anderen ostdeutschen Fotografen die legendäre Agentur Ostkreuz.

Gemeinsame Werkschau mit 450 Arbeiten

Rund 450 Arbeiten sind in der gemeinsamen Werkschau in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Darunter dokumentarische Serien wie „Steinkohlenwerk Martin Hoop“, in der Werner Mahler 1975 die Arbeiter in der Grube porträtierte oder seine Serie „Abiturienten“. In einer Langzeitdokumentation von 1977 bis heute porträtiert er Abiturienten einer Oberschule aus Oranienburg, zeigt alle fünf Jahre ihre Verwandlung. Einige sind inzwischen verschollen, andere gestorben – die Plätze an der Wand bleiben leer.

Ähnlich emotional sind auch die Serien von Ute Mahler. Die Bildserie über Ibrahim Böhme – vom Spitzenkandidaten der Ost-SPD bis zur Enttarnung als Stasi-Spitzel – ist ihre erste große Reportage für den „Stern“. Wie nah sie ihren Protagonisten ist, zeigt das letzte Bild der Serie, Böhme 1996 im Bett, drei Jahre vor seinem Tod.

„Monalisen der Vorstädte“

„Beide Künstler gehen mit der unmittelbaren Wirklichkeit um, finden aber jeder für sich eine Form, diese in ihren Bildserien zu verdichten“, sagt Ingo Taubhorn, Kurator vom Haus der Fotografie der Deichtorhallen Hamburg, der gemeinsam mit Brigitte Woischnik die Schau in Rostock kuratierte.

Seit 2009 arbeiten Ute und Werner Mahler an gemeinsamen Werkgruppen, wie „Monalisen der Vorstädte“. Die Fotografien zeigen Mädchen aus fünf Städten Europas, die sich in einem Stadium des Übergangs befinden und die Pose von da Vincis „Mona Lisa“ nachahmen. Für Taubhorn einer der Gründe, das Fotografenpaar 2014 in die Hamburger Deichtorhallen zu holen. „Die Serie war wirklich außergewöhnlich“, lobt er.

Nun hat die Schau auch den Weg nach Rostock gefunden. „Es hat einige Jahre gedauert“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. „Aber für uns ist der Zeitpunkt kurz nach 30 Jahren Wiedervereinigung perfekt, weil die Fotografen in beiden deutschen Staaten eine herausragende künstlerische Position haben.“

„Ich fand die Architektur der Kunsthalle sofort toll“

Neben Hamburg hat die Schau auch schon in Den Haag Station gemacht. „Wir haben uns gewünscht, dass sie auch in einer ostdeutschen Stadt gezeigt wird“, sagt Taubhorn. Es ist die dritte Ausstellung, die er für die Kunsthalle kuratiert. 2011 habe Andreas Mühe ihn gebeten, seine Schau in der Hansestadt zu kuratieren. „Ich kam nach Rostock und fand die Architektur der Kunsthalle sofort toll“, erinnert sich Taubhorn.

Ein Museumsbau, der mit einem Rundgang versehen ist – für den Hamburger eine wahrhaft eine runde Sache. Dennoch ist die aktuelle Schau nicht chronologisch angeordnet, sondern beginnt und endet jeweils mit einer gemeinsamen Werkgruppe, die mit frühen Serien der beiden kontrastiert wird.

Infos zur Schau Die Werkschau „ Ute Mahler & Werner Mahler“ ist bis zum 13. April 2020 in der Kunsthalle Rostock ( Hamburger Straße 40) zu sehen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Rostocker Studenten kostenlos (Kulturticket) Kuratoren: Ingo Taubhorn und Brigitte Woischnik Öffnungszeiten:dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr Weiter Infos unter: www.kunsthallerostock.de

So stehen sich unter anderem politische Reportagen Ute Mahlers und romantisch geprägte Landschaften von Werner Mahler gegenüber. Zu sehen sind zudem Prominentenporträts von Ute Mahler sowie Modeaufnahmen von beiden – unter anderem für die DDR-Frauenzeitschrift „Sibylle“. „Die Schau ist ein permanenter Dialog“, so Taubhorn. Am Ende schließt sich mit der gemeinsamen Arbeit „Kleinstadt“ wieder ein Kreis. Die Serie mit 43 Bildern ist zugleich eine Schenkung der Künstler an die Kunsthalle Rostock.

