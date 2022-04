Rostock

„Singen macht glücklich, falsch singen auch“, sagt Gregor Siegmund und lacht. „Wichtig ist, dass die Leute sich trauen und kommen.“ Dass dies zu Corona-Zeiten gleich doppelt schwierig war, hat der Initiator des Rostocker Mitmach-Chores „Rostock singt“ (kurz „Rosi“ genannt), in den letzten zwei Jahren erfahren müssen. Strenge Hygieneauflagen, Gesangsverbot, Lockdown, ein geschlossenes Theater des Friedens und damit eine fehlende feste Spielstätte – mit all diesen Problemen kämpften der 53-Jährige und seine Mitstreiter – und ließen sich trotzdem nicht unterkriegen. In diesem Jahr will das Singprojekt an drei Spielstätten wieder durchstarten: Los geht es am 10. Mai im Rahmen der Initiative „Kulturhafen“ im Zirkuszelt Fantasia im Stadthafen. Auch in den Klostergarten und ins Theater des Friedens lädt der Mitmach-Chor wieder ein.

„Es ist toll, dass es endlich wieder losgeht“

„Es ist toll, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Siegmund. Für den 53-jährigen Musiker, der am Rostocker Konservatorium unterrichtet, ist Singen eine Herzensangelegenheit. Diese Begeisterung möchte er weitergeben. 2018 initiierte er den Mitmach-Chor, das Konzept ist einfach: Zu Live-Musik einer Band können Besucher Lieder mitsingen, deren Texte per Beamer angezeigt werden. Eine professionelle Sängerin leitet den Gesang des Chores an, der sich 90 Minuten lang im Bereich Pop, Rock sowie Balladen aus unterschiedlichen Zeiten bewegt.

Bis Anfang März 2020 traf sich das Singprojekt wöchentlich im Theater des Friedens (TdF). Rund 200 musikbegeisterte Hansestädter fanden sich dort im Schnitt ein. Dann kam die Corona-Krise und das Haus musste die Türen schließen. Eine Ausweichmöglichkeit fand sich im Klostergarten, der im Sommer von der Compagnie de Comédie bespielt wird. Für Siegmund und seine Mitstreiter ein Glücksfall. Zwar hätten sich zum Singen unter Corona-Auflagen mit Abstand und Maske mit zwischen 40 und 80 Besuchern weniger Sänger eingefunden als vor der Krise. „Viele davon wären aber vermutlich gar nicht gekommen, wenn wir drinnen gesungen hätten“, so Siegmund.

Termine und Tickets Termine für „Rosi“: Zirkuszelt am Stadthafen: 10. Mai, 17. Mai, 24. Mai und 31. Mai jeweils 20 Uhr; Tickets an der Abendkasse (8 Euro, ermäßigt 6 Euro) Bühne im Rostocker Klostergarten: 7. und 28. Juni jeweils 20 Uhr; Tickets unter: www.compagnie-de-comedie.de sowie telefonisch 0381/4917922 (10 Euro, ermäßigt 7 Euro) Theater des Friedens(Doberaner Straße 5): ab 30. August jeden Dienstag um 19 Uhr; Tickets unter: www.theater-des-friedens.de (8 Euro, ermäßigt 6 Euro) Weitere Infos:www.rostocksingt.de

Schwieriger sei es in den Wintermonaten gewesen: Durch die coronabedingte Zwangspause im TdF habe ein passender Raum gefehlt. Zudem sei das gemeinsame Singen in Innenräumen durch die geltenden Verordnungen nahezu unmöglich gewesen. Das Dilemma: „Entweder man hat einen Raum, der so klein ist, dass nur wenig Besucher kommen können, der Gesang dünn ist und die Veranstaltung nicht wirtschaftlich. Oder der Raum ist groß genug, muss dann aber von genügend Menschen beschallt und bewirtschaftet werden“, erinnert sich Siegmund. Rund 150 Besucher seien im Schnitt nötig, damit sich der Mitmach-Chor wirtschaftlich trage.

Singen vom Balkon aus in den Stadtteilen

Hinzugekommen seien die zwischenzeitlichen Lockdowns. „Irgendwann dachten wir, wenn das Publikum nicht zu uns kommen kann, gehen wir zu den Menschen“, sagt Siegmund. Initiiert von dem Rostocker Musiker Wolfgang Schmied und unterstützt von der Hansestadt, fanden so in den vergangenen zwei Wintern kleinere Aktionen statt, bei denen der Chor in verschiedene Stadtteile ging. „Die Menschen konnten am Fenster oder vom Balkon aus mitsingen“, erklärt Siegmund. „Das war sehr bewegend. Man hat gemerkt, wie groß der Hunger nach Musik bei vielen war.“

Im vergangenen Sommer habe es zwei Termine im Klostergarten gegeben. Zudem ist der Mitmach-Chor seit letztem Jahr fester Bestandteil im Programm des „Kulturhafens“ – einem Gemeinschaftsprojekt vom Mau-Club, der Compagnie de Comédie und dem Zirkus Fantasia. „Als klar war, dass das TdF ein weiteres Jahr geschlossen bleibt, habe ich dort angefragt“, sagt Siegmund. Auch in diesem Jahr sind die beiden Standorte bereits gesetzt. Auch im Theater des Friedens, das nach zweijähriger Corona-Pause und Umbau am 26. August wieder die Türen öffnet, wird der Chor wieder regelmäßig dienstags zu Gast sein.

„Es geht um die vielen glücklichen Gesichter beim Singen“

„Da wir noch nicht wissen, welche Bedingungen ab Mai in MV gelten, hoffen wir darauf, dass wir dann wieder unbeschwert singen können“, sagt Siegmund. Das 2G-Modell komme für ihn nicht infrage: „Das würde ich nicht machen, weil ich niemanden ausschließen will“, sagt Siegmund.

Auch einen Beamer mit Leinwand konnte sich der Chor inzwischen anschaffen: Die Kosten von rund 20 000 Euro seien zur Hälfte vom Land, zur anderen Hälfte von Ospa-Stifung, Wiro und Ehrenamtsstiftung MV getragen worden. „Das Tolle ist, dass wir den künftig auch für Open-Air-Veranstaltungen nutzen können“, so Siegmund.

Nun hofft er vor allem, dass die Besucher wieder zahlreich kommen. „Es ist verständlich, dass es in dieser Zeit Vorbehalte gibt“, sagt er. Doch wirtschaftlich sei der Chor zur Corona-Zeit nicht gewesen. „Zum Glück hat uns das Land im Rahmen der Corona-Hilfen unterstützt. Sonst hätten wir das nicht machen können“, verrät er. Auch die Musiker seien vor allem Idealisten: „Die spielen für wenig Geld, weil sie das Konzept gut finden“, verrät er. „Trotzdem hoffe ich, dass wir das in Zukunft irgendwann aufstocken können“, sagt Siegmund. Letztlich gehe es aber vor allem um eins: „Die vielen glücklichen Gesichter beim Singen.“

Von Stefanie Büssing