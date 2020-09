Hochwertige Instrumente für Yaro-Talente

Östliche Altstadt

Der Montagabend war wie eine Bescherung für vier junge Talente der Young Academy Rostock: Vier Instrumente waren zu vergeben. Die Ospa-Stiftung hatte insgesamt 100 000 Euro für den Instrumentenkauf bereitgestellt. Davon wurden zwei Violinen, eine Viola und ein Violoncello gekauft und den Talenten bereitgestellt. Die Geehrten sind Erasmus Koch aus Neubrandenburg, Uljana Katushonak aus Schwerin, David Sarazhynskyi aus Gelsenkirchen sowie Tobija Harders aus Schwerin. „Wir freuen uns, heute die vier Stipendien in Form dieser besonderen Instrumente an die jungen Musiker vergeben zu dürfen“, so Ospa-Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt.

Die Instrumenten-Auswahl wurde von einer Jury getroffen

„Ab einem gewissen Zeitpunkt der Ausbildung ist die Qualität des Instruments absolut wichtig“, erläuterte HMT-Professor Stephan Imorde. Es handelt sich also um sehr hochwertige Instrumente: Die Violine Modell Giovanni Maggini kommt von Ekkard Seidl aus Markneukirchen, die zweite Violine ist eine Kopie nach Antonio Stradivaris Modell „Lady Inchiquin 1711“, gefertigt vom Instrumentenbauer Cornelius Schneider-Marfels in Erlangen. Die Viola Gaetano Pareschi Ferrara stammt aus dem Jahr 1970. Die Auswahl dieser drei Instrumente wurde bereits im März getroffen. Nur das Cello fehlte noch, es wurde am Montagnachmittag von einer neunköpfigen Jury ausgewählt, die sich in einem Vorspiel von der Qualität des Instrumentes überzeugt hatte. Schließlich fiel die Wahl auf das Violoncello Messeas Cremona, hergestellt von Urs Mächler in Dautphetal bei Marburg.

Anzeige

Vier Instrumente ergeben ein Streichquartett

Die feierliche Übergabe der vier Instrumente fand natürlich im Beisein der vier Schüler statt, die ihre Instrumente auch gleich spielten. Der Katharinensaal der HMT bildete den Rahmen für diese kleine Veranstaltung. Ebenfalls vor Ort waren der neue HMT-Rektor Prof. Reinhard Schäfertöns und Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ospa-Stiftung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Professor Stephan Imorde. „Für die Ospa ist es neben der Begabtenförderung auch eine gute Möglichkeit, Kapitalvermögen gewinnbringend anzulegen“, erläuterte Karsten Pannwitt. Die Instrumentenauswahl sei „zutiefst symbolisch“, meinte HMT-Rektor Reinhard Schäfertöns, denn diese vier Instrumente ergeben ein Streichquartett, das der Rektor als „Kern der musikalischen Ausbildung“ der HMT sieht.

Weitere OZ+ Artikel

Yaro hat Tradition und einen guten Ruf

Die Young Academy Rostock (Yaro) hat sich in der Begabtenförderung längst einen Namen gemacht, sie nimmt seit 2008 als internationales Zentrum für musikalisch Hochbegabte einen hohen Stellenwert an der HMT ein. Junge Nachwuchstalente aus dem In- und Ausland werden durch erfahrene Professoren und renommierte Künstlerpersönlichkeiten ausgebildet. Für die Ospa ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit. „Wir wollen die Kulturlandschaft hier auch künftig bereichern und hoffen insbesondere auf eine langfristige Kooperation mit der Yaro und der HMT“, so Karsten Pannwitt.

Von Thorsten Czarkowski