Rostock

Diese Inszenierung von Stephan Thiel orientiert sich nicht am Originaltext von Mark Twain, sondern an der Adaption des Schriftstellers John von Düffel. Der hatte in seiner Version von „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ eine Schauspieltruppe hinzuerfunden, die in ihrer Aufführung von der Reise von Huckleberry Finn auf dem Mississippi erzählt. Ein Stück im Stück sozusagen. Denn der chronisch erfolglose Intendant Mr. Phelps ( Ulrich K. Müller) hat endlich einen Stoff gefunden, den er gewinnbringend vermarkten will. Da sind auch seine Tochter Cordelia (Sophia Platz) sowie Ehefrau und erste Burgschauspielerin ( Angela Schlabinger) mit von der Partie, um die Geschichte von Huckleberry Finn ( Daniel Schröder) und dem entlaufenen Sklaven Jim ( Daniel Schröder) auf die Bühne zu bringen.

So einfach wie bei Mark Twain ist es hier jedenfalls nicht! Denn diese Story wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Der Zuschauer muss am Ball bleiben, um den Hauptstrang der Geschichte im Auge zu behalten. Die Verwirrung steigt allmählich, schließlich sind hier fünf Darsteller in 19 Rollen zu sehen, ergänzt um Christian Kuzio als Ein-Mann-Orchester. In den Text wurden zahlreiche selbstreferenzielle Bezüge und auch Popzitate eingebaut, so dass es Kinder (das Stück ist für Zuschauer ab acht Jahren gedacht) nicht immer einfach haben dürften.

Doch im Mittelpunkt bleibt der Hauptheld Huck Finn als Identifikationsfigur, der zudem ein hehres Anliegen hat. Denn es geht um den unmenschlichen Sklavenhandel, der im Jahre 1840, in dem Mark Twain seinen Stoff angesiedelt hatte, noch eine der schreienden Ungerechtigkeiten in den USA war. Damit bekommt dieses Stück einen starken humanistischen Bezug und auch eine pädagogische Funktion. Rasch wird auch klar, was die Kopfgeldjäger in den Südstaaten der USA bei ihrer Sklavenjagd für einen grausamen Job hatten.

Trotzdem bleibt bei dieser Inszenierung der Spaß im Vordergrund, die Schauspieler haben sichtlich Spaß am Klamauk. Das Gute obsiegt.

„Die Abenteuer des Huckleberry Finn“, nächste Inszenierung am 30. Juni um 11 Uhr in der Halle 207.

Thorsten Czarkowski