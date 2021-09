IDER – „Shame“: Starke Frauen und ihre Schwächen

Stralsund

Kann ein Album mit nur acht Stücken dreigeteilt sein und in jeder Hinsicht zwischen den Stühlen sitzen? Antwort: Shame. Dem Londoner Frauenduos Megan Markwick und Lily Somerville, die seit zehn Jahren das Leben miteinander teilen, gelingt auf ihrem Zweitling genau das.

Zum Auftakt gibt es durchdachte Popmusik mit am Rechner detailreich zusammengeklickter Elektronik. Fluffig, feminin und zum Teil auch feierfähig. In der Mitte verlagert sich das Geschehen in die Bereiche Soul und Sprechgesang und in den letzten drei Stücken dämmert die Platte weg, wird offen und emotional. Textlich geht es um Selbstakzeptanz, ungesunde Verhaltensmuster, das Wissen um eigene Fehler. Die Sprache ist direkt und teils kräftig. IDER geben dem Hörer einige Einblicke und viel mit auf den Weg.

Ganz ehrlich, so aufregend das alles sein mag – die acht Stücke reichen dann auch. Das ist aber nicht böse gemeint. Einem Kurzfilm wirft man ja auch nicht vor, dass er keine 90 Minuten dauert.

Bewertung: Starke Frauen, die zu ihren Schwächen stehen. 4 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann