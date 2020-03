„Ich hatte Todesangst“: Winfried Koch überlebte Bombenangriff auf Swinemünde

Bad Schwartau

Wie jedes Jahr, so wird auch an diesem 12. März auf der Kriegsgräber- und Gedenkstätte Golm auf Usedom an den verheerenden US-amerikanischen Bombenangriff auf Swinemünde erinnert. Eine Katastrophe, vergleichbar mit den furchtbaren Bombardements auf Hamburg und Dresden.

Wenn sich am Donnerstag um 14 Uhr viele Menschen zum Gedenken versammeln, wird einer der Letzten, die diese Tragödie erlebten, nicht dabei sein. „Ich kann aus gesundheitlichen Gründen die beschwerliche Fahrt von Bad Schwartau nach Usedom nicht mehr antreten“, sagt Winfried Koch (91). In Gedanken, so versichert der gebürtige Swinemünder, werde er jedoch auch dabei sein, wenn der über 20 000 Toten dieses Angriffs gedacht wird.

„Ich werde nicht vergessen, was damals geschah“

75 Jahre sind seit jenem Schreckenstag vergangen. Für Winfried Koch ist es dennoch so, als sei es erst gestern gewesen: „Der 12. März 1945 hat sich mir eingebrannt. Bis zu meinem Lebensende werde ich nicht vergessen, was damals geschah.“ Es ist zu spüren, wie lebendig die Erinnerung in ihm aufsteigt. Mit belegter Stimme beginnt er zu erzählen: „Ich war damals 16 Jahre alt. Mein Traum war es, einmal Architekt zu werden. Deshalb begann ich eine Ausbildung als Tischler im Marineausrüstungsbetrieb Swinemünde. Auch am Tag des Großangriffs war ich dort. Dass eventuell ein Angriff bevorstand, war uns auf einer Belegschaftsversammlung am 10. März angedeutet worden. Jeder, dem es möglich sei, solle die Stadt verlassen, wurde empfohlen.“

Luftangriff auf Swinemünde 1945 Quelle: OZ-Archiv

Swinemünde ist in den Märztagen voll von tausenden Flüchtlingen, die sich, aus dem Osten kommend, vor der Roten Armee retten wollen. Auch umfangreiche Wehrmachts- und Marineeinheiten halten sich in der Stadt auf. Sie sollen die Flüchtlinge von hier aus über die Ostsee in Sicherheit bringen oder Richtung Kurland verschifft werden, um dort noch kämpfende Wehrmachtseinheiten zu verstärken.

„ Swinemünde war seit Monaten der einzige Tiefseehafen für alle Schiffe, die aus dem Osten kamen. Insgesamt 580 000 Menschen aus Ost- und Westpreußen sowie Pommern wurden hier bis Kriegsende angelandet, versorgt und weiter ins Reich transportiert“, sagt Koch. Als Mitglied der Marine-Hitlerjugend ist auch er tagelang im Einsatz, um Flüchtlinge zu betreuen: „Das ging manchmal bis an die Grenze meiner physischen und psychischen Kräfte, zumal ich weiterhin täglich an der Werkbank stand.“

Um 12 Uhr heulten die Sirenen

Auch am Morgen des 12. März, eines kalten, trüben Montags, macht sich Winfried Koch wieder per Fahrrad auf den Weg, um mit der Fähre auf die Ostseite der Swine zur Arbeitsstätte zu gelangen. Im Kurpark entdeckt er dabei eine Wehrmachtseinheit, die dort seit den Nachtstunden lagert. An der Pier am Ostpreußenbahnhof und am Kaiserbollwerk haben unzählige Schiffe festgemacht. Am Kai und in der ganzen Stadt wimmelt es von Menschen. Über 70 000 Menschen sollen sich an diesem Tag in der Stadt befunden haben, ergeben spätere Schätzungen.

Sie alle hoffen, dass sie das Schlimmste überstanden haben. Koch ist inzwischen im Betrieb angekommen. Alles scheint so wie immer zu laufen. Auch Winfried Koch glaubt, so wie viele der Menschen in Swinemünde, nicht an eine unmittelbare Gefahr, war die Stadt doch bisher von Luftangriffen verschont geblieben. Doch gegen 12 Uhr heulen die Sirenen auf. Beim Weg in den Schutzraum bemerkt er jedoch, dass viele Schiffe, in der Mehrzahl kleine Marine-Einheiten, fluchtartig den Hafen verlassen: „Das machte mich stutzig. Sollte es doch einen Angriff geben?“

Winfried Koch (91) in seinem Haus in Bad Schwartau. Er erlebte als 16-Jähriger den Bombenangriff auf Swinemünde am 12. März 1945. Die Plaketten an der Hauswand erinnern an die beim Angriff zerstörte Villa Koch, die seinen Großeltern gehörte. Quelle: Werner Geske

Mit rund 200 anderen Menschen findet der Junge einen Platz im Schutzraum. Die Flak beginnt zu schießen. Plötzlich heult und pfeift es. Dann ein furchtbares Krachen. Nun fällt Bombe auf Bombe. Der Boden bebt unter den Füßen. Das Licht geht aus. Kalkstaub und Qualm dringen in die Lungen. „Ich hatte Todesangst. Bis heute habe ich sie nicht vergessen“, sagt Winfried Koch mit leiser Stimme.

650 fliegende Festungen der 8. US-Luftflotte werfen über 3500 schwere Bomben auf die kleine Hafenstadt. „Da es in Swinemünde keine Bunker gab, hatten die Menschen kaum Schutz“, stellt der Zeitzeuge fest. Nach einer Stunde ist die einst so schöne Stadt ein Trümmerhaufen, auf ihren Straßen und Plätzen liegen tausende Tote. „Als es ruhig wurde, gelang es mir, auf die andere Seite des Hafens zu kommen. Überall sah ich grauenvoll verstümmelte Leichen, tote Pferde, Brände und Trümmer. Überall begegneten mir weinende, schreiende, verzweifelte Menschen.

Namen der Opfer sind auf Bronzetafeln verzeichnet

Aus dem Kurpark taumelte mir ein Soldaten entgegen, sein Gesicht schwarz, die Nase weggerissen, das Blut strömte über sein Gesicht. Ich brachte ihn zum Lazarett und hastete dann weiter zu unserer Wohnung“, berichtet Winfried Koch. Als er das Elternhaus erreicht, ist er glücklich, als er dort erfährt, dass Mutter und Vater leben. „Bevor man die Bombenopfer in Massengräbern auf dem Golm bestattete, wurden sie in endloser Reihe auf den Tennisplatz gelegt, um sie dort zu identifizieren. Es war ein grauenvoller Anblick!“

Hier bricht der Überlebende des Angriffs seine Erzählung ab. Er möchte nicht in Details gehen. Es würde ihn und den Zuhörer überfordern, meint er. Wichtig ist ihm, dass das Andenken an die vielen Toten aufrechterhalten wird und sich solch schreckliche Dinge nie mehr wiederholen.

Verein identifiziert 1700 Opfer

„Ich bin sehr froh, dass sich die 1992 im Dorf Kamminke mit meiner Hilfe gegründete ‚Interessengemeinschaft Gedenkstätte Golm‘ bis heute mit großem Engagement der Erhaltung und Pflege der Anlage annimmt.“ Der engagierten Arbeit des Vorstandes ist es zu verdanken, dass rund 1700 der 20 000 Opfer inzwischen wieder zu ihrer Identität kamen. Ihre Namen sind nun auf Bronzetafeln verzeichnet.

Nach der Vertreibung gelangt Winfried Koch in den westlichen Teil Deutschlands. Er erlernt in Celle den Beruf eines Industriekaufmanns. 1962 heiratet er seine Renate, eine gebürtige Stettinerin. So wie er, liebt auch sie den Segelsport. Beide werden Eltern von zwei Kindern und in ihrem selbst errichteten Haus in Bad Schwartau heimisch. 1994 geht Winfried Koch als Handlungsbevollmächtigter der Firma „ Schwartauer Werke“ in den Ruhestand.

Von Werner Geske