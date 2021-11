Rostock

Rostock rockt – im nächsten Jahr noch mehr als sonst. Denn 2022 kommen gleich zwei Mega-Musikacts in die Hansestadt: Die Bands Die Ärzte und Die Toten Hosen kommen für Konzerte in die Hansestadt.

Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzales aka „Die beste Band der Welt“ machen mit ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour 2022 in Rostock halt und lassen am 14. Juni den Iga-Park beben. Das teilen die Veranstalter von Loft Concerts GmbH mit, die das Konzert in Kooperation mit Prime Entertainment GmbH ausrichten. Tickets gibt es im Vorverkauf für 69 Euro. Fans können sie online unter anderem im OZ-Ticketshop auf tickets.ostsee-zeitung.de und in den OZ-Service-Centern kaufen.

Einen Tag später: Die Toten Hosen im Iga-Park

Am Tag nach dem Ärzte-Konzert geht’s mit dem nächsten Open-Air-Hammer weiter: Die Toten Hosen um Frontmann Campino entern am 15. Juni 2022 die Iga-Park-Bühne. Die Toten Hosen feiern 2022 ihren 40. Geburtstag. Das soll gebührend gefeiert werden. Ihren Fans versprechen sie: „Wir lassen die Kuh fliegen.“

Wer das miterleben möchte, kann sich für das Konzert in Rostock unter anderem im OZ-Online-Shop auf tickets.ostsee-zeitung.de oder im OZ-Service-Center Karten sichern. Kosten: 68 Euro.

Von Antje Bernstein