Neubukow

Er lebte seinen Traum. Ein Traum, wie er größer kaum sein kann für einen kleinen Jungen im 19. Jahrhundert: Troja will er entdecken – die sagenumwobene antike Stadt aus der Ilias des griechischen Dichters Homer. Und Heinrich Schliemann erfüllt sich diesen Traum: Am 9. April 1870, da ist er bald 50 Jahre alt, stößt er in der Landschaft Troas den hölzernen Spaten ins Erdreich, seine erste Probegrabung. Eine Genehmigung hat er dafür nicht, aber er ist sich sicher: Hier, am Fuß des Hügels Hissarlik, müssen die Ruinen der Hafenstadt Troja unter Erde und Schutt verborgen liegen.

In der Schliemann-Gedenkstätte, einem Fachwerkbau in Neubukow, legt der Vorstand des örtlichen Heinrich-Schliemann-Klubs, Christian Bresching, einige Fachbücher über den Troja-Entdecker auf den Tisch. „Im Jahr 1868 reiste Schliemann zum ersten Mal in die Troas“, erklärt Bresching. Damals seien viele Forscher überzeugt gewesen, Troja müsse bei einer Ortschaft fernab des Meeres liegen. Nicht so Schliemann. Er habe auf Homers Beschreibungen vertraut und den Standort der antiken Hafenstadt in Wassernähe beim Hissarlik-Hügel vermutet. Er sollte recht behalten.

Neubukows berühmter Sohn

Schliemann wurde am 6. Januar 1822 geboren, als fünftes von neun Kindern, im Ackerbürger-Städtchen Neubukow, das ihn heute den „bekanntesten Sohn der Stadt“ nennt. Schilder verweisen auf den berühmten Sohn, eine Straße wurde nach ihm benannt, ebenso eine Schule, und es gibt die Gedenkstätte. Darin zeigt Bresching im Ausstellungsraum auf ein Bild an der Schautafel: Schliemanns Geburtshaus, das aber längst nicht mehr steht. Ein anderes Foto zeigt einen fröhlich lächelnden älteren Herrn mit hoher Stirn und Wangenbart: Heinrichs Vater Ernst Schliemann.

Der trinkfreudige Ernst Schliemann, Pastor und Vater von Heinrich Schliemann, wurde 1823 nach Ankershagen zwangsversetzt. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Der Vater war im Ort Pastor, und, so wird erzählt, dem Wein nicht nur aus Genussgründen reichlich zugetan. Schwankend soll er von der Kanzel gepredigt haben, bis er zwangsversetzt wurde. Die Familie zog nach Ankershagen, das heute im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt. Da war der kleine Heinrich gerade ein Jahr alt. Fünf Jahre später dann tritt etwas in sein Leben, das ihn nachhaltig prägen soll: Er bekommt das Buch „Die Weltgeschichte für Kinder“ geschenkt und findet darin ein Abbild des brennenden Troja.

Meister der Selbstdarstellung

In seiner Selbstbiografie schreibt er dazu viele Jahre später: „‚Vater‘, sage ich darauf, ‚wenn solche Mauern einmal da gewesen sind, so können sie nicht ganz verborgen sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen‘ ... und endlich kamen wir überein, dass ich dereinst Troja ausgraben sollte.“ Ob sich das tatsächlich so zugetragen hat, an einem Winterabend im Pfarrhaus von Ankershagen, ist ungewiss. „Schliemann war auch ein Meister der Selbstdarstellung“, sagt Bresching.

Christian Bresching ist der Vorsitzende des Heinrich-Schliemann-Klubs Neubukow. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Und er war ein Sprachtalent. Als Kaufmann in den Niederlanden und Student in Paris lernte er Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, brachte sich später selbst Latein und Altgriechisch und viele anderen Sprachen bei. Nach seiner ersten Forschungsreise nach Griechenland im Jahr 1868 schrieb er in Paris das Buch „ Ithaka, der Peleponnes und Troja“. Unter anderem dieses Werk legte er der Universität Rostock als Dissertation vor, erhielt kurz darauf das Doktordiplom.

Die 30 Jahre jüngere Braut

In den USA beantragte er die amerikanische Staatsbürgerschaft und erwirkte nach kurzer Ehe die Scheidung von seiner russischen Frau. Eine neue Frau hat er schnell gefunden: In Athen heiratet er kurz darauf die 30 Jahre jüngere Griechin Sophia Engastromenou. Die damals 17-Jährige ist, ebenso wie er, Homers Werken zugetan und Sophia – jetzt Schliemann mit Nachnamen – wird sein künftiges Forscherleben unterstützen.

Sophia Schliemann, geborne Engastromenou, war die zweite Ehefrau des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann. Auf dem Porträt trägt sie den Schmuck aus dem berühmten Schatz des Priamos. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Auch an den Hissarlik begleitet sie ihn. Obwohl er von der türkischen Regierung noch keine Grabungserlaubnis, ein sogenanntes Ferman, bekommen hat, wollte er nicht länger warten und beschloss, illegal mit der Grabung loszulegen. An einem Frühlingstag vor 150 Jahren – am 9. April 1870 – beginnen die Arbeiten: In den kommenden zwei Wochen graben Schliemann und seine Hilfsarbeiter einen 20 Meter langen und bis zu drei Meter tiefen Graben in einen Schutthaufen am Hissarlik-Hügel. Und sie stoßen auf alte Mauern. Doch dann bekommt Schliemann wegen der ungenehmigten Arbeiten kalte Füße. Er bricht die Grabung ab. Vorerst. Denn er ist sicher: Unter den Mauern muss noch mehr sein.

Gedenkstätte und Museum Die Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte Neubukow ( Landkreis Rostock) befindet sich in einem 1790 erbauten, sogenannten Rektorhaus, Am Brink 1, 18233 Neubukow. Graphiktafeln und Fotos zeigen das Leben Schliemanns, seine Ausgrabungen und sein Erbe, Originalfundstücke aus Troja und Nachbildungen aus Mykene (u.a. die Maske des Agamemnon). Im Schliemann-Museum in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) können die Besucher in zehn Räumen in das Leben des berühmten Archäologen und millionenschweren Unternehmers eintauchen, der hier einen Teil seiner Kindheit verbrachte.

Endlich Gewissheit: Es muss Troja sein

Und tatsächlich: Im Herbst 1871 hat er endlich eine offizielle Erlaubnis in der Tasche. Er entdeckt in mehreren Grabungskampagnen antike sowie bronze- und steinzeitliche Siedlungsschichten, findet ein Stadttor und schließlich – am 31. Mai 1873 – den Schatz des Priamos: tausende Gegenstände, darunter Kessel, Dolche, Speerspitzen, goldene Kelche, Goldschmuck. Nun hat Schliemann Gewissheit. Er hat Troja gefunden. Und seinen Traum wahr gemacht. Auch seine Frau Sophia macht der Fund berühmt: Das Foto, auf dem sich die bildschöne junge Frau mit goldenem Gehänge um Kopf und Hals ablichten lässt, geht um die Welt.

In Neubukow widmet sich der Schliemann-Klub mit seinen rund 40 Mitgliedern „der Pflege des Andenkens von Heinrich Schliemann“, erklärt der Klub-Vorstand. Geboren in der Prignitz kam der heute 68-Jährige Cristian Bresching 1983 nach Neubukow, arbeitete später beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Rostock und leitete dann zehn Jahre lang bis 2015 die Gedenkstätte, in denen Vorträge über Schliemann und die Archäologie gehalten und Schulklassen mit dem Leben des berühmtesten Sohns Neubukows vertraut gemacht werden. „Ich bewundere Schliemanns Leistungen“, sagt Bresching, „wie er mit Zähigkeit und Willen seinen Kindheitstraum durchgezogen hat, das antike Troja zu suchen und zu finden“.

Von Axel Meyer-Stöckel