In Jamel ist am Freitag das Musikfestival „ Jamel rockt den Förster“ eröffnet worden. Rund 1200 Gäste werden erwartet. Die Bands bleiben seit einigen Jahren bis zum Auftritt geheim, um den politischen Charakter der Veranstaltung hervorzuheben.

In den vergangenen Jahren spielten unter anderem Die Toten Hosen, Die Ärzte und zuletzt Herbert Grönemeyer. Das zweitägige Festival findet in diesem Jahr von Freitag, 23. August, bis Samstag, 24. August statt. Veranstaltungsort ist wie jedes Jahr der Forsthof Jamel zwischen Gägelow und Grevesmühlen. In diesem Jahr wird das " Jamel rockt den Förster"-Festival bereits zum 13. Mal veranstaltet. Große Bekanntheit erlangte es im Jahr 2015, als Unbekannte eine Scheune auf dem Hof der Lohmeyers in Brand setzten.

Liveticker zu „ Jamel rockt den Förster“



Max Herre und Megaloh live bei Jamel rockt den Förster

Das Festival wurde offiziell von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eröffnet.

Entspannte Stimmung auf dem Festivalgelände











Großstadtgeflüster rockt die Jamel-Bühne!



Jetzt spielt Jay Jay aus Düsseldorf.

So sehen die Stände aus.

Nathalie Bergau (l.) und Rebecca Klabes sind mit der Hochschule Wismar hier und haben die Stände der Organisationen gebaut - damit das einheitlich ist und ein kleines Dorf im Dorf entsteht. „Beim Aufbau haben wir Birgit und Horst Lohmeyer kennengelernt. Sind ganz liebevolle Menschen und ihr Engagement muss unterstützt werden“, sagt Rebecca. Im vergangenen Jahr haben rechtsextremen Nachbarn eine Gegenveranstaltung gemacht. Das beste sei, die einfach zu ignorieren. „Diese Menschen haben keine Aufmerksamkeit verdient“, sagt Nathalie

Klares Statement auf dem Zeltplatz

Falls Ihnen der Liveticker nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Von OZ