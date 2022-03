Rostock

Eine kleine Bühne mit großen Namen und regionalen Größen, eine Etage drüber Pub-Atmosphäre gepaart mit deutscher Gemütlichkeit – das ist das Rezept für Astrid Hanischs „Gemischtwarenladen“, wie sie ihn liebevoll nennt. Gemeint ist die von ihr seit 2006 betriebene Kneipe „Ursprung“ in der östlichen Altstadt. „Dazu bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind“, sagt die Quereinsteigerin und lacht. Denn die gebürtige Rostockerin ist ursprünglich gelernte Sekretärin, schulte dann auf Haus- und Grundstücksverwaltung um und wechselte schließlich in die Gastrobranche.

Zur Galerie Im Rostocker „Ursprung“ spielte schon Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts.

Von 2002 bis 2005 führte sie das ehemalige „Krahnstöver“. „Zuerst mit meinem damaligen Partner, später alleine“, sagt Hanisch. Bis heute habe sie sich durchgebissen. „Auch, wenn es manchmal nicht einfach war“, räumt sie ein. Besonders, als sie 2005 zufällig auf die Kneipe „Ursprung“ stieß, die zu vermieten war und mit Gastronomie und angeschlossener Kleinkunstbühne ein neues Großprojekt wagte.

„Viele haben sich am Ursprung schon die Zähne ausgebissen“

„Eine Gaststätte und eine Bühne mit rund 150 Sitzplätzen – das ist in Rostock kein leichtes Unterfangen. Daran haben sich schon viele die Zähne ausgebissen“, sagt Hanisch. 1997 hatte Kalle Staib den Laden eröffnet. „Danach gab es sechs weitere Betreiber. Ich war die Siebte und die erste Frau“, sagt Hanisch und lacht. Nachts habe sie im Netz nach ähnlich großen Bühnen geschaut und nach Künstlern gesucht, die bei ihr auftreten könnten. „Einer der ersten war Karl Dall“, verrät sie. „Ich habe einfach angefragt. Sein Management fand es so lustig, dass ich mich das mit so kleiner Bühne überhaupt traue. Aber ihm hat es imponiert, deshalb ist er gekommen“, erinnert sich Hanisch und lacht. Nach und nach hätten sich Kontakte zu Künstlern und Programme entwickelt.

Selbst Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts war schon zu Gast auf der rund 30 Quadratmeter kleinen Bühne: „Als ich erfahren habe, dass er wirklich kommt, konnte ich es kaum glauben“, sagt Hanisch. Der Kontakt war über den britischen Pianisten Ben Waters und ihren Mann Paul Graham zustande gekommen – ebenfalls ein Brite. „Ohne den hätte ich das alles nicht geschafft“, sagt Hanisch und es klingt, wie eine späte Liebeserklärung.

Englische Tapete und das beste Curry der Stadt

Von dessen britischem Einfluss zeugen auch Interieur und Küche: Angefangen von der englischen Tapete bis hin zu englisch-indischen Spezialitäten auf der Speisekarte. „Wir haben das beste Curry in Rostock“, sagt die 55-Jährige, die beim Essen eher auf Qualität als auf Quantität setzt. Auch deutsche „Tellerhelden“ wie Schnitzel und selbst gemachtes Würzfleisch werden in der oberen Etage kredenzt, wo rund 80 Gäste Platz finden. An der Seite wird gespeist, während sich in der Mitte am Billardtisch Zahnärzte und Studenten den Queue in die Hand geben.

„Unser Publikum ist bunt gemischt“, sagt Hanisch. Das gilt auch für die Künstler, die eine Treppe tiefer im Keller des Hauses auftreten. Dazu gehören Namen wie Sänger Sebastian Krumbiegel von der Band „Die Prinzen“, Ex-Toto-Drummer Simon Phillips, Musiker David Knopfler und ehemalige DDR-Rockbands wie Rockhaus, Renft und Monokel. Auch regionale Künstler wie Andreas Pasternack und Band und das Rostocker Kabarettensemble „ROhrSTOCK“ sind regelmäßig zu Gast im „Ursprung“.

„Ich schwatze mich gern fest, bis den Kunden die Ohren bluten“

Zu den Spaß- und Umsatzbringern gehört auch das wöchentliche Kneipenquiz, das jeden Montag ab 20.30 Uhr im oberen Bereich stattfindet. Auch wenn es manchmal ein anstrengender Job ist – missen möchte die 55-Jährige ihn nicht. „Ich trinke selbst keinen Alkohol, da ist es manchmal nicht so einfach, den Verlauf des Abends mitzuerleben“, sagt Hanisch und lacht. „Andererseits gibt es auch viele lustige Gespräche und ich schwatze mich gern mal fest, bis meinen Kunden die Ohren bluten.“

Selbst in der Corona-Krise sind die Kneiperin und ihr Team optimistisch geblieben. Auch wenn die Grinsekatze auf dem Tresen noch Maske trägt, blickt Hanisch nach vorn. „Einen Kandidaten gibt es, den ich sehr gern noch im Ursprung hätte, den Comedian Torsten Sträter“, sagt sie.

Von Stefanie Büssing