„Immergut“ startet: Das sind die Regeln für das Festival in Neustrelitz

Neustrelitz

Fast 2,5 Jahre haben Fans und Veranstalter auf diesen Moment gewartet, am Donnerstag ist es nun so weit: Das Immergut-Festival am Bürgersee in Neustrelitz findet statt. Bis Sonnabend werden täglich 3000 Besucher erwartet, um zur Musik von Bands und Künstlern wie Tocotronic, Giant Rooks, Blond oder Kaltenkirchen zu feiern. Damit das Festival auch in Pandemie-Zeiten wieder stattfinden kann, gelten jedoch einige Test-, Sicherheits- und Hygieneregeln.

Das sind die Testregeln

Jeder Besucher – egal ob bereits geimpft oder genesen – muss zur Anreise einen Test vorlegen. Das Ergebnis wird an der Klubtür 1 kontrolliert. Zutritt gibt es nur mit negativem, maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest.

Noch nicht vollständig Geimpfte oder Genesene müssen vor Ort einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest im Testzentrum von medizinischem Personal durchführen lassen. Die Veranstalter empfehlen, sich dafür einen Termin zu buchen. Das zweite Testergebnis beziehungsweise der Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erfolgt an „Klubtür 2“.

In Kombination mit Lichtbildausweis, dem negativen Anreisetest sowie dem Festivaltest für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene erhalten Besucher dann Zutritt zum Festivalgelände und Zeltplatz. Es wird eine erneute Antigen-Schnelltestung am Festivalsamstag für alle Nichtgeimpften und Nichtgenesenen vor Ort stattfinden, erst dann ist eine Teilnahme am Immergut-Festival ab Samstag möglich.

Mund-Nasen-Schutz und Abstand

Auch auf Festivalgelände und Zeltplatz gilt: In Innenräumen und sobald ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist, gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Es ist untersagt mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen, anzureisen.

Karten für das gesamte Festival sind für 104 Euro erhältlich. Auch Tagestickets können gekauft werden. Diese kosten für alle drei Tage jeweils 54 Euro.

Kartenverkauf und weitere Informationen unter: www.immergutrocken.de.

Von Katharina Ahlers